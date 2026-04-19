Missing Alert στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 26χρονου

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει ότι στις 15 Απριλίου εξαφανίστηκε από τις Συκιές Θεσσαλονίκης ο Μπάλλα Αλεξάντερ, 26 ετών.Έχει ύψος 1.72 μ., είναι εύσωμος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει μία ελιά στο πιγούνι.Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε σακίδιο πλάτης.Ο φορέας ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του το Σάββατο και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.Για την εξαφάνιση του ενήλικα έχουν ενεργοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον έγκυρο εντοπισμό του.