Παπαθεοδώρου: Έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αυτοί που δεν μπορούν να το κάνουν θα δουν εφιάλτες

Το Μαρούσι έκανε το... καθήκον του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδουκαι έμεινε «ζωντανό» για την παραμονή στην κατηγορία, κάτι που θα εξαρτηθεί και από τα υπόλοιπα ματς.Μετά το ματς ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και αποθέωσε τους παίκτες που αντέχουν, ενώ στάθηκε και στις 44 βολές του Κολοσσού.Αρχικά είπε: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ταλέντο και κατεύθυνση στον τρόπο που παίζει. Ελέγξαμε το παιχνίδι για 40 λεπτά. Ήμασταν εμφανώς καλύτεροι σε όλες τις πλευρές του γηπέδου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους, την υπομονή τους και την ανοσία που έχουν κάθε βδομάδα σε αυτό που αντιμετωπίζουμε.Σήμερα αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που παραλίγο να σπάσει το ρεκόρ βολών. Σούταρε μόνο 44. Στο δεύτερο μέρος ήταν 25-4 οι βολές, ενώ το Μαρούσι ήταν 15 πόντους μπροστά σε όλο το ματς. Έχουμε μάθει όμως να παλεύουμε και απέναντι στις ομάδες που δεν φταίνε σε τίποτα. Ούτε ο Κολοσσός φέρει ευθύνη. Έχουμε μάθει να παλεύουμε και έχουμε μάθει να προσπαθούμε ως το τέλος.Αυτό θα κάνουμε. Είμαστε ενωμένοι όλοι. Είδατε πόσο μεγάλη βοήθεια είχαμε από τον κόσμο. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση. Ήταν η καλύτερη παρουσία τους. Από τη στιγμή που κάποιοι δεν σέβονται την ιστορία του Αμαρουσίου και την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. πρέπει να συσπειρωθούμε κι άλλο. Όπως κάναμε και κερδίσαμε το παιχνίδι.Έχουμε άλλο ένα πολύ δύσκολο ματς μπροστά μας. Θα κάνουμε άλλη μία καλή εβδομάδα προπόνησης και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει»Για τα όσα νιώθει μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου, όπου μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε τα sms του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου σχετικά με τη διαιτησία.«Είμαστε σε μία συνέντευξη Τύπου για μπάσκετ. Εμείς αυτό που συνειδητά επιλέξαμε ως ομάδα να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε πολύ καθαρή τη συνείδησή μας. Μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να κοιμόμαστε τα βράδια ήρεμοι. Αυτοί που δεν μπορούν να το κάνουν και βλέπουν άσχημα όνειρα, τώρα θα δουν εφιάλτες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η καταγγελία είναι ξεκάθαρη και τα στοιχεία αδιάσειστα και τεκμηριωμένα. Θα δούμε που θα καταλήξει».