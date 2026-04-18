Ποιος είναι o διαβόητος μαφιόζος της Ευρώπης Ντάνιελ Κίναχαν που συνελήφθη στο Ντουμπάι, τον είχαν επικηρύξει για 5 εκατ. δολάρια



Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κινάχαν

Ο Ντάνιελ Κινάχαν έχει αναφερθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Δουβλίνου ως επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών, με τις αρχές να τον συνδέουν με το λεγόμενο «». Το όνομά του είχε βρεθεί στο επίκεντρο της βίαιης διαμάχης μεταξύ εγκληματικών φατριών στην Ιρλανδία, η οποία έχει στοιχίσει δεκάδες ζωές τα τελευταία χρόνια.Παράλληλα, είχε συνδεθεί και με τον χώρο τηςμέσω της εταιρείας, η οποία συνεργάστηκε με γνωστούς αθλητές, μεταξύ των οποίων οιΗ εμπλοκή του Κίναχαν στον χώρο της πυγμαχίας προκάλεσε αντιδράσεις το 2020, όταν ο πρωταθλητής βαρέων βαρών Tyson Fury τον ευχαρίστησε δημόσια για τη συμβολή του στη συμφωνία για αγώνα με τον Anthony Joshua.Ο Fury είχε δηλώσει τότε ότι ο Κίναχαν ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση «της μεγαλύτερης μάχης στην ιστορία της βρετανικής πυγμαχίας». Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, η ομάδα του Fury ανακοίνωσε ότι ο Κίναχαν δεν θα εκπροσωπεί πλέον τον πυγμάχο στις διαπραγματεύσεις.