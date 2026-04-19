Οι ΗΠΑ ήθελαν αλλαγή καθεστώς στο Ιράν όπως στη Βενεζουέλα, αλλά απέτυχαν, λέει ο Γκαλιμπάφ
Οι ΗΠΑ ήθελαν αλλαγή καθεστώς στο Ιράν όπως στη Βενεζουέλα, αλλά απέτυχαν, λέει ο Γκαλιμπάφ
Απερίσκεπτη και ανόητη η απόφαση της Ουάσινγκτον για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, είπε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν
Εξηγήσεις για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ,, έδωσε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, που παράλληλα επισήμανε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποτύχει στους στόχους τους σε αυτόν τον πόλεμο, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.
Διαπίστωσε ακόμη «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας. «Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα» σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.
Ο εχθρός (ενν. τις Ηνωμένες Πολιτείες) απέτυχε στα σχέδιά του να καταστρέψει την πολεμική αεροπορία και τις πυραυλικές δυνατότητες, να καταστρέψει το ναυτικό, να εξαπολύσει επίγεια επίθεση και να ανοίξει τα Στενλα του Ορμούζ, είπε ο Ιρανός πολιτικός που έχει έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.
Παραδέχτηκε ότι «δεν έχουμε καταστρέψει τον εχθρό» καθώς «εξακολουθεί να διαθέτει χρήματα και όπλα, αλλά στρατηγικά έχει ηττηθεί σε σύγκριση με εμάς».
Οι ΗΠΑ, ανέφερε, επιδίωξαν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν στα πρότυπα της Βενεζουέλας, «αλλά απέτυχαν».
Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, είπε και πρόσθεσε ότι «αντιδράσαμε αποφασιστικά στην απόπειρα των ΗΠΑ να αποναρκοθετήσουν την περιοχή και την θεωρήσαμε παραβίαση της εκεχειρίας. Η κατάσταση οδήγησε σχεδόν σε σύγκρουση, αλλά ο εχθρός έκανε πίσω».
Χαρακτήρισε δε τον αποκλεισμό που επέβαλαν εκ νέου οι ΗΠΑ «απερίσκεπτη και ανόητη απόφαση».
Σε αυτόν τον πόλεμο, πρόσθεσε, «υπερέχουμε σαφώς σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά τις επιθετικές δυνατότητες και τον σχεδιασμό, και αυτό το διαπιστώσαμε στο πεδίο της μάχης».
Καταρρίψαμε περίπου 180 drones, είπε και επισήμανε ότι «η κατάρριψη του F-35 δεν είναι σύμπτωση. Με τον πύραυλο που εξερράγη κοντά σε αυτό το αεροσκάφος, ο εχθρός κατάλαβε ποιες δυνατότητες έχουμε και προς ποια κατεύθυνση κινούμαστε».
Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, είπε ότι «πολεμήσαμε σε έναν ασύμμετρο πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε, με τον δικό μας σχεδιασμό και την ετοιμότητά μας, να απωθήσουμε τον εχθρό. Ο εχθρός είχε χρήματα και πόρους, αλλά δεν ενήργησε σωστά όσον αφορά τον σχεδιασμό. Κάνουν λάθη στις στρατηγικές αποφάσεις. Κάνουν λάθος για τον λαό μας, όπως κάνουν λάθος και στον στρατιωτικό τους σχεδιασμό.
Διαπίστωσε ακόμη «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας. «Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα» σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.
Ο εχθρός (ενν. τις Ηνωμένες Πολιτείες) απέτυχε στα σχέδιά του να καταστρέψει την πολεμική αεροπορία και τις πυραυλικές δυνατότητες, να καταστρέψει το ναυτικό, να εξαπολύσει επίγεια επίθεση και να ανοίξει τα Στενλα του Ορμούζ, είπε ο Ιρανός πολιτικός που έχει έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.
Iran’s Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) April 18, 2026
The enemy failed in the various plans it had—destroying the air force and missile capabilities, destroying the navy, launching a ground attack, and opening the Strait of Hormuz. In all of these, they were unsuccessful. pic.twitter.com/8J9HzaB0dp
Οι ΗΠΑ, ανέφερε, επιδίωξαν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν στα πρότυπα της Βενεζουέλας, «αλλά απέτυχαν».
Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, είπε και πρόσθεσε ότι «αντιδράσαμε αποφασιστικά στην απόπειρα των ΗΠΑ να αποναρκοθετήσουν την περιοχή και την θεωρήσαμε παραβίαση της εκεχειρίας. Η κατάσταση οδήγησε σχεδόν σε σύγκρουση, αλλά ο εχθρός έκανε πίσω».
Χαρακτήρισε δε τον αποκλεισμό που επέβαλαν εκ νέου οι ΗΠΑ «απερίσκεπτη και ανόητη απόφαση».
Σε αυτόν τον πόλεμο, πρόσθεσε, «υπερέχουμε σαφώς σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά τις επιθετικές δυνατότητες και τον σχεδιασμό, και αυτό το διαπιστώσαμε στο πεδίο της μάχης».
Καταρρίψαμε περίπου 180 drones, είπε και επισήμανε ότι «η κατάρριψη του F-35 δεν είναι σύμπτωση. Με τον πύραυλο που εξερράγη κοντά σε αυτό το αεροσκάφος, ο εχθρός κατάλαβε ποιες δυνατότητες έχουμε και προς ποια κατεύθυνση κινούμαστε».
Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, είπε ότι «πολεμήσαμε σε έναν ασύμμετρο πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε, με τον δικό μας σχεδιασμό και την ετοιμότητά μας, να απωθήσουμε τον εχθρό. Ο εχθρός είχε χρήματα και πόρους, αλλά δεν ενήργησε σωστά όσον αφορά τον σχεδιασμό. Κάνουν λάθη στις στρατηγικές αποφάσεις. Κάνουν λάθος για τον λαό μας, όπως κάνουν λάθος και στον στρατιωτικό τους σχεδιασμό.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
