Αντετοκούνμπο: Προτιμώ το Μαϊάμι από το Λος Άντζελες, στην Ελλάδα αν χάσεις βάζεις την κουκούλα και τρέχεις στα αποδυτήρια, δείτε βίντεο
Για όλους και για όλα μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «Gogis Garage» το  Podcast του Σλοβένου Γκόραν Ντράγκιτς βάζοντας νέες φωτιές γύρω από τη νέα του ομάδα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακόμη και στη σεζόν που οι Μπακς έμειναν εκτός play off του NBA παραμένει στην επικαιρότητα με τις φήμες για το μέλλον του να είναι... ατελείωτες.

Η παρουσία του δε στο podcast που παρουσιάζει  ο παλαίμαχος άσος των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Σλοβενίας Γκόραν Ντράγκιτς, άναψε νέες φωτιές όταν ρωτήθηκε για τους πιθανούς νέους προορισμούς του με έμμεσο τρόπο... Η ερώτηση είχε να κάνει με το που θα προτιμούσε να κάνει διακοπές στο Μαϊάμι ή το Λος Άντζελες, με τον Greek Freak  να δείχνει πως δεν τρελαίνεται να πάει στο... Χόλιγουντ!

«Μαϊάμι! Θεωρώ ότι το Λος Άντζελες είναι πολύ επιφανειακή πόλη και δεν μου αρέσει», ήταν η ατάκα του που έγινε viral και αμέσως τα νέα σενάρια που εμφανίζουν τους Χιτ ως φαβορί για την απόκτηση του να παίρνουν φωτιά.

Μάλιστα αποκάλυψε κι ένα ακόμη παράπονο του που σχετίζεται έμμεσα με την ομάδα της Φλόριντα. Όπως είπε μετά την ήττα από τους Χιτ στο Μαϊάμι και τον αποκλεισμό των Μπακς από τον 1ο γύρο των Play off το 2023, η διοίκηση του απαγόρευσε να τρώει γλυκά και να πίνει αναψυκτικά στο αεροπλάνο της αποστολής, βγάζοντας μια μεγάλη δόση πικρίας.


Πάντως λίγο αργότερα προσπάθησε να αλλάξει λίγο το κλίμα, όταν μίλησε για την πίεση και τις φήμες για την ανταλλαγή του...

«Φέτος, κάθε μέρα που σκρολάρω τα μέσα ή ανοίγω την τηλεόραση, είναι όλο Γιάννης, Γιάννης, Γιάννης… Συνεχώς έλεγα ‘παιδιά, είμαι εδώ, δεν φεύγω πουθενά.’ Και μου έλεγαν ‘Γιάννη, θα πας στους Νικς;’ Δύο εβδομάδες αργότερα τους έλεγα ‘είμαι κλειδωμένος εδώ, απλά τραυματίστηκα, αλλά επιστρέφω.’ Μετά ‘Γιάννη, θα πας στο Μαϊάμι;’ Δεν άκουγαν όσα έλεγα. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ίσως να είχα βγει πιο νωρίς και να έλεγα ‘αυτό τελειώνει σήμερα. Κοιτάξτε με στα μάτια, μένω στο Μιλγουόκι.’»


Από κει και πέρα ο Γιάννης στάθηκε στο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και στην τρέλα των Ελλήνων φιλάθλων για το μπάσκετ.

«Η ευφορία που αισθάνεται όταν κερδίζεις ένα μετάλλιο. Το... κουβαλάς για μήνες. Εγώ ακόμα την αισθάνομαι. Έπαιξα σε 9 τουρνουά με την Εθνική και μαζί με το U20 φτάνουμε στα 10. Δεν είχαν την ευκαιρία να κερδίσω, έφτανα κοντά. Χάναμε στην 8άδα. Και αυτή τη φορά ήμουν με τον αδερφό μου και σκέφτηκα πως θα είναι η χρονιά μας. Κερδίσεις το μετάλλιο με την Εθνική και μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Σαν να κερδίζεις πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα που δεν ξέρω τον πληθυσμό που έχει. Σαν να κερδίζεις με το Μιλγουόκι των 700.000 κατοίκων», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Αλλά να το κερδίζεις με την Ελλάδα των 11.000.000. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Μπορείς να δεις στην τηλεόραση ή στο Youtube πως αντιδρούν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα, πόσο αγαπούν το μπάσκετ. Έχουν το μπάσκετ στο DNA. Aν χάσεις στην Ελλάδα βάζεις την κουκούλα έτσι (το δείχνει στο video) και τρέχεις στα αποδυτήρια. Μένεις στο σπίτι σου για δύο εβδομάδες. Δεν βγαίνεις έξω, δεν θέλουν να σε δουν να χαμογελάς. Όταν κερδίζεις όμως, σου δείχνουν απίστευτη αγάπη».

Giannis Antetokounmpo on Family, Soccer, Business & Life Off the Court
