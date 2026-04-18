Αντετοκούνμπο: Προτιμώ το Μαϊάμι από το Λος Άντζελες, στην Ελλάδα αν χάσεις βάζεις την κουκούλα και τρέχεις στα αποδυτήρια, δείτε βίντεο
Για όλους και για όλα μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «Gogis Garage» το Podcast του Σλοβένου Γκόραν Ντράγκιτς βάζοντας νέες φωτιές γύρω από τη νέα του ομάδα
Η παρουσία του δε στο podcast που παρουσιάζει ο παλαίμαχος άσος των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Σλοβενίας Γκόραν Ντράγκιτς, άναψε νέες φωτιές όταν ρωτήθηκε για τους πιθανούς νέους προορισμούς του με έμμεσο τρόπο... Η ερώτηση είχε να κάνει με το που θα προτιμούσε να κάνει διακοπές στο Μαϊάμι ή το Λος Άντζελες, με τον Greek Freak να δείχνει πως δεν τρελαίνεται να πάει στο... Χόλιγουντ!
«Μαϊάμι! Θεωρώ ότι το Λος Άντζελες είναι πολύ επιφανειακή πόλη και δεν μου αρέσει», ήταν η ατάκα του που έγινε viral και αμέσως τα νέα σενάρια που εμφανίζουν τους Χιτ ως φαβορί για την απόκτηση του να παίρνουν φωτιά.
Giannis says he prefers Miami over L.A.:— Heat Central (@HeatCulture13) April 18, 2026
Dragic: Vacation, L.A. or Miami?
Giannis: Miami. Miami, Miami. I think LA superficial. I don’t like L.A.
(Via Gogis Garage YT) pic.twitter.com/utGP7c3IT9
Giannis says the Bucks don’t allow them to eat Candy or drink Sodas on the team plane anymore after they lost to the Miami Heat in 2023 playoffs 💀— Heat Central (@HeatCulture13) April 18, 2026
“When we lost to Miami as the 1st seed and lost to Miami, they said no candy and no soda. They said none of that sh*t no more”… https://t.co/lwPj8wpp4T pic.twitter.com/87zamOwGpG
Πάντως λίγο αργότερα προσπάθησε να αλλάξει λίγο το κλίμα, όταν μίλησε για την πίεση και τις φήμες για την ανταλλαγή του...
«Φέτος, κάθε μέρα που σκρολάρω τα μέσα ή ανοίγω την τηλεόραση, είναι όλο Γιάννης, Γιάννης, Γιάννης… Συνεχώς έλεγα ‘παιδιά, είμαι εδώ, δεν φεύγω πουθενά.’ Και μου έλεγαν ‘Γιάννη, θα πας στους Νικς;’ Δύο εβδομάδες αργότερα τους έλεγα ‘είμαι κλειδωμένος εδώ, απλά τραυματίστηκα, αλλά επιστρέφω.’ Μετά ‘Γιάννη, θα πας στο Μαϊάμι;’ Δεν άκουγαν όσα έλεγα. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ίσως να είχα βγει πιο νωρίς και να έλεγα ‘αυτό τελειώνει σήμερα. Κοιτάξτε με στα μάτια, μένω στο Μιλγουόκι.’»
Giannis admits he wishes he would’ve shut down the trade rumors from day 1 this season:— Heat Central (@HeatCulture13) April 18, 2026
“This year, every day I scroll through the media, turn tv on, First Take, ESPN, it’s Giannis, Giannis, Giannis… I kept saying ‘guys I’m here, I’m not going no where.’ They’d say ‘Giannis you… https://t.co/CtzHYzidv4 pic.twitter.com/dEwC79rfG7
Από κει και πέρα ο Γιάννης στάθηκε στο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και στην τρέλα των Ελλήνων φιλάθλων για το μπάσκετ.
Στη συνέχεια ανέφερε: «Αλλά να το κερδίζεις με την Ελλάδα των 11.000.000. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Μπορείς να δεις στην τηλεόραση ή στο Youtube πως αντιδρούν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα, πόσο αγαπούν το μπάσκετ. Έχουν το μπάσκετ στο DNA. Aν χάσεις στην Ελλάδα βάζεις την κουκούλα έτσι (το δείχνει στο video) και τρέχεις στα αποδυτήρια. Μένεις στο σπίτι σου για δύο εβδομάδες. Δεν βγαίνεις έξω, δεν θέλουν να σε δουν να χαμογελάς. Όταν κερδίζεις όμως, σου δείχνουν απίστευτη αγάπη».
