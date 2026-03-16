Η τεχνολογία και η καινοτομία επιταχυντές ανάπτυξης στις ταχυμεταφορές
Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, μέλος του Ομίλου Quest, επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες αιχμής και έξυπνα εργαλεία, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα logistics που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς
Σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα, η διαφάνεια και η ευελιξία καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν βιώσιμη ανάπτυξη. Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, μέλος του Ομίλου Quest, επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες αιχμής και έξυπνα εργαλεία, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα logistics που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.
Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ACiStant, η βραβευμένη Ψηφιακή Βοηθός που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για άμεση και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στο ACS site, στο ACS Mobile App και στα ACS Smartpoint Locker. Με περισσότερες από 51 εκατ. απαντήσεις σε 8,6 εκατ. chat και ποσοστό επιτυχίας 97,5%, η ACiStant μετατρέπει την εξυπηρέτηση σε αυτοματοποιημένη, data-driven διαδικασία, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους απόκρισης και ενισχύοντας την εμπειρία χρήστη σε ψηφιακά και φυσικά σημεία επαφής με τον πελάτη.
Επιπλέον, η εταιρεία έχει επενδύσει σε καινοτόμες ψηφιακές υποδομές, όπως βελτιωμένες online πλατφόρμες και εφαρμογές διαχείρισης αποστολών, καθώς και σε προηγμένα analytics για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με το καινοτόμο και βιοκλιματικό κέντρο διαλογής στο Αιγάλεω, μία επένδυση που ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.
