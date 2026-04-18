Βίντεο από τη στιγμή που μηχανή παρασύρει και εγκαταλείπει την 16χρονη στη Λιοσίων
Διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η ανήλικη

Βίντεο με την στιγμή της παράσυρσης και εγκατάλειψης ανήλικης που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, με τη 16χρονη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος, όταν η ανήλικη επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας ελέγξει δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει και την πετάει περίπου 30 με 40 μέτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται πως η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας της.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της οδού Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον ήχο της πρόσκρουσης να προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αστυνομικοί, έχουν στην κατοχή τους και την πινακίδα της μηχανής με την σύλληψη τους να είναι θέμα χρόνου.
