«Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο»: Προφυλακίστηκε νεαρός για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά στο Αίγιο
Αίγιο Ξυλοδαρμός Επίθεση

«Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο»: Προφυλακίστηκε νεαρός για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά στο Αίγιο

Ο προφυλακισθείς με ομάδα ατόμων, απήγαν το θύμα, τον έδειραν και τον εγκατέλειψαν στο Νοσοκομείο

«Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο»: Προφυλακίστηκε νεαρός για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά στο Αίγιο
84 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον Ανακριτή Αιγίου, το μεσημέρι του Σάββατο 18/04/2026, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά, ως αντίποινα για τον τραυματισμό δυο νεαρών 19 και 20 ετών σε κλαμπ από πολυμελή ομάδα κουκουλοφόρων ομοφύλων του, με σιδερολοστούς και ρόπαλα.

Ο συλληφθείς για απόπειρα ανθρωποκτονία από κοινού και ληστεία μαζί με συνολικά πέντε άτομα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 14/04/2026, έξω από καφετέρια, επί της οδού Κορίνθου, επιτέθηκαν στο θύμα χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. «Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο» ανέφερε στο Patrapress.gr καλά πληροφορημένη πηγή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Στη συνέχεια δια της βίας τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο και αφού τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στη Φτέρη, τον ξυλοκόπησαν στο κεφάλι και στο σώμα και του αφαίρεσαν όπως αποκάλυψε το Patrapresss.gr το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ. Ακολούθως τον εγκατέλειψαν έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ο δράστης προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ όπως αποκάλυψε το Patrapress.gr σε κατ’ οίκον έρευνες μεταξύ άλλων βρέθηκε ένα καλάσνικοφ.
84 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

