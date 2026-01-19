Οικτρή η εμφάνιση του Αρη στη Λάρισα

Κλείσιμο

Η ομάδα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο της Λάρισας οπότε η ΑΕΛ κέρδισε δικαίως με 1-0, στην πρώτη της εντός έδρας νίκη για τη φετινή σεζόν.Οι γηπεδούχοι είχαν ορθολογικό αγωνιστικό πλάνο από τον προπονητή τους και οι παίκτες το εφάρμοσαν σχεδόν τέλεια στον αγωνιστικό χώρο: έπαιξαν με εντάσεις, πέτυχαν γκολ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με κομπίνα που φάνηκε δουλεμένη στην προπόνηση, έχασαν 2-3 καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο για το 2-0 κι έκαναν διαχείριση στην επανάληψη, χωρίς να κινδυνέψουν ουσιαστικά.Ο Αρης παρουσίασε οικτρό αγωνιστικό πρόσωπο, έκανε μόλις μία on target τελική προσπάθεια, με σουτ του Φαντιγκά από το ύψος της μικρής περιοχής το οποίο απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος – φάση που ξεκινάει από κακό διώξιμο της άμυνας- και κατάφερε να φτιάξει μόνο μία οργανωμένη επίθεση, στο 79ο λεπτό, η οποία κατέληξε σε άστοχο, χλιαρό σουτ του Ράτσιτς.Ο Χιμένεθ, συγκριτικά με το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο άλλαξε τερματοφύλακα και τους δύο στόπερ κι επανέφερε στην ενδεκάδα τον Γαλανόπουλο και τον Ντουντού.Ουσιαστικά παρέταξε μια εντελώς καινούργια ομάδα. Στη διάρκεια του αγώνα έβαλε ως αλλαγές τους νεοαποκτηθέντες Χόνγκλα (έκανε ντεμπούτο) και Μπουσαΐντ οι οποίοι έδειξαν πως θα χρειαστούν μπόλικο χρόνο για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο.Τα «βαριά χαρτιά» της ομάδας όχι μόνο δεν βοήθησαν αλλά ήταν αρνητικοί: o Φαμπιάνο έκανε σημαντικά λάθη, ο Πέρεθ δεν ακούμπησε, ο Μορόν ήταν τόσο εκνευρισμένος που σπατάλησε ένα κόρνερ για να σπρώξει αντίπαλο κάνοντας επιθετικό φάουλ και ο Μόντσου ήταν νευρικός και πήρε κάρτα για απώθηση παίκτη της ΑΕΛ εκτός φάσης.Η γενικευμένη απογοήτευση των οπαδών των «κιτρινόμαυρων» εκφράστηκε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με έντονες αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά της ιδιοκτησίας της ΠΑΕ.Απογοητευμένος εμφανίστηκε και ο Μανόλο Χιμένεθ που είπε «χωρίς καμία αμφιβολία, το καλύτερο στοιχείο σήμερα ήταν ο κόσμος της ομάδας».Ο Ισπανός τεχνικός, πλέον, δεν αισθάνεται και τόσο άνετα στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί τόσο στο πρόσφατο όσο και στο πιο μακρινό παρελθόν, οι αλλαγές προπονητών καταδεικνύουν προβληματική λειτουργία και δεν αποτελούν τη λύση στα προβλήματα της ομάδας.Ο Σάββας Παντελίδης παραδείγματος χάριν, που έχει βελτιώσει αισθητά την ΑΕΛ και σήμερα κέρδισε κατά κράτος, συγκαταλέγεται στη λίστα με τους απολυθέντες προπονητές στον Αρη.