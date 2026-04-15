Η διάλυση της Χεζμπολάχ πρώτος στόχος των διαπραγματεύσεων Ισραήλ και Λιβάνου, λέει ο Νετανιάχου
Οι στόχοι του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι ίδιοι σε ό,τι αφορά το Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Πρώτος στόχος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι η διάλυση της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μία ημέρα μετά τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσινγκτον.
«Στις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι. Πρώτον, η διάλυση της Χεζμπολάχ, και δεύτερον, μια διαρκής ειρήνη, μια ειρήνη που να βασίζεται στην ισχύ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
Ακόμη, δήλωσε ότι ο στρατός συνεχίζει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ και ότι είναι έτοιμος να συντρίψει την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λιβάνο, καθώς αυξάνεται η πίεση για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στον στρατό να συνεχίσει να ενισχύει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.
Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι στόχοι του Ισραήλ και των ΗΠΑ «είναι ίδιοι».
«Οι Αμερικανοί φίλοι μας, μας ενημερώνουν συνέχεια για τις επαφές τους με το Ιράν. Οι στόχοι μας και αυτοί των ΗΠΑ είναι ίδιοι», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Πρόσθεσε ότι «θέλουμε να δούμε το εμπλουτισμένο υλικό [ενν. το ουράνιο] να βγαίνει από το Ιράν, την εγκατάλειψη της ικανότητας εμπλουτισμού στο εσωτερικό του Ιράν, και βεβαίως, θέλουμε να δούμε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».
Τέλος είπε ότι σε περίπτωση που αποτύχει η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο».
