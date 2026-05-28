Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία στο Ζευγολατιό Κορινθίας: Αυτοκίνητο έκοψε κολώνα της ΔΕΗ, δείτε φωτογραφίες
Δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα σε διασταύρωση δίπλα σε βενζινάδικο - Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μέχρι την άφιξη της Τροχαίας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαΐου στο Ζευγολατιό, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ το ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, η οποία κόπηκε από τη δύναμη της πρόσκρουσης.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τροχαίο σημειώθηκε σε σημείο που έχει απασχολήσει επανειλημμένα κατοίκους και οδηγούς λόγω της επικινδυνότητάς του.
Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ, προκαλώντας την καταστροφή της.
Από το ατύχημα υπήρξε ένας τραυματίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Μετά τη σύγκρουση επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, ενώ διερχόμενοι οδηγοί και κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες αρχές.
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν σε ρύθμιση της κυκλοφορίας και καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος.
Η συγκεκριμένη διασταύρωση χαρακτηρίζεται από κατοίκους ως «καρμανιόλα», παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί φωτεινοί σηματοδότες και φανάρι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
