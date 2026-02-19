Το «βαλσαμωμένο» δίλημμα

Οι εκλογές απέχουν θεωρητικά περίπου 15 μήνες, αλλά η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και όποιος δεν κατάλαβε ας κάνει ότι κατάλαβε.Δεν υπάρχει υποψήφιος ή νυν βουλευτής που … σέβεται τον εαυτό του, που να μην έχει μπει στην τροχιά που επιβάλλει μια προεκλογική περίοδος, παρατεταμένη ή μη. Οι παρατεταμένες προεκλογικές αντιπαραθέσεις συνηθίζονται στον τόπο μας, αν και συμβαίνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές οικογένειες. Οι συγκρούσεις συσπειρώνουν και συγκροτούν μια δοκιμασμένη συνταγή – νόστιμη ή άγευστη, δεν έχει σημασία- η οποία ελαφρώς «πειραγμένη» κάθε φορά αποτελεί το κυρίως πιάτο της αντιπαράθεσης προς τις κάλπες. Νέα ή παλιά δεν έχει σημασία, αρκεί η «συνταγή» να φέρνει ψηφοφόρους γύρω από το πιάτο της. Το «αμπαλάζ» αλλάζει, αλλά και αυτό είναι μέρος του ίδιου παιχνιδιού.Η δεύτερη θητεία της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνεται στο άνοιγμα του δεύτερου εξαμήνου του 2027, όταν η χώρα μας θα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κάλπες όμως, όπως οι περισσότεροι αναμένουν, θα στηθούν νωρίτερα, ίσως στην αρχή της άνοιξης του 2027, εκτός αν ένα άλλο σενάριο θεωρηθεί πιο ελκυστικό για την κυβερνητική παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λοιπόν έχουν βάλει στην άκρη την πιστή τήρηση του τυπικού χρονοδιαγράμματος και έχουν ήδη καρφώσει τα βλέμματά τους στο πιο αληθοφανές σενάριο. Δεν το κρύβουν, το ομολογούν και προετοιμάζονται γι αυτό. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλώντας τον Οργανωτικό Τομέα της Νέας Δημοκρατίας να επιταχύνει ρυθμούς και να επικεντρωθεί στην προεκλογική μάχη, στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια: «Το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Συνεπώς, για όλους εμάς που ζούμε και αναπνέουμε με την πολιτική, η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει».Το πιο ενδιαφέρον για το βιβλίο με τα συμπεράσματα ήταν το κομμάτι της ομιλίας του προς τα γαλάζια στελέχη που αφορούσε στο δίλημμα των εκλογών του 2027. Ίδιο και απαράλλαχτο (ελαφρώς «πειραγμένο» λόγω της αναγκαίας επικαιροποίησης) με το εκλογικό δίλημμα που ο ίδιος είχε θέσει και το 2019 και στις διπλές κάλπες του 2023 (με ή χωρίς απλή αναλογική). «Ένα θα είναι και στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα για τους Έλληνες: θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να γίνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά; Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, της συνέπειας ή τον γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών;», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το «βαλσαμωμένο» δίλημμα φαίνεται ότι θα είναι και το τελικό της ΝΔ, καθώς η κυβερνητική παράταξη δεν μπορεί παρά να επιλέξει ένα δίλημμα που να προκαλεί την σύγκριση και μέσα από αυτήν την σύγκριση να ανακαλύπτει μόνο κέρδη και ελάχιστες ζημίες.Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την ίδια απήχηση όπως το 2019 και το 2023. Το 2024, στις ευρωεκλογές έχασε περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες και από τότε μέχρι σήμερα «γυρίζει» στην εκτίμηση ψήφου γύρω στο 28-30%. Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες δεν έκανε άλμα προς την αυτοδυναμία φυσικά, αλλά κατάφερε παρά τα … μύρια όσα αρνητικά κατέγραψε στην πορεία της να διατηρήσει την απήχησή της γύρω από αυτό το ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη και οι πιο πιστοί οπαδοί της αναγνωρίζουν ότι μέσα στο 2025 η ΝΔ βρέθηκε ουκ ολίγες φορές με την πλάτη στον τοίχο, χωρίς να μπορέσει να πείσει για το αντίθετο από αυτό που έβλεπαν στα γκάλοπ οι πολίτες. Η ακρίβεια εν τω μεταξύ συνεχίζει να ροκανίζει το εισόδημα εργαζόμενων και συνταξιούχων και μια …βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί για να κινηθεί προς τα πάνω ο δείκτης της απαισιοδοξίας και της ανησυχίας για την επόμενη μέρα. Ηγεσία και στελέχη της ΝΔ όμως επιμένουν ότι: «Εμείς είμαστε το κόμμα που ανακούφισε τους πολίτες από 83 φόρους. Εμείς είμαστε αυτοί που επαναφέραμε και πάλι αυξήσεις μισθών και συντάξεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εμείς είμαστε αυτοί που αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό πέντε φορές και θα τον αυξήσουμε και έκτη στις αρχές Απριλίου. Εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε πράξη τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και νωρίτερα από αυτό που είχαμε υποσχεθεί». Το ερώτημα όμως είναι αν πείθουν ή για την ακρίβεια, αν πείθουν και ποιους στην πορεία διεκδίκησης μιας τρίτης θητείας.Το σίγουρο είναι ότι η κυβερνητική παράταξη επικρατεί με διαφορά 15 και πλέον μονάδων στην αναμέτρηση με το δεύτερο κόμμα στα γκάλοπ. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει περάσει δημοσκοπικά και στην τρίτη θέση βλέποντας την πλάτη της Πλεύσης Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι διεκδικεί τη νίκη με μία ψήφο, αλλά και οι πιο πιστοί οπαδοί του δεν μπορεί παρά να βλέπουν ότι το κόμμα τους θα αναγκαστεί ενδεχομένως να δώσει μια σκληρή μάχη καταρχάς για τη δεύτερη θέση, αφού στον δρόμο για την ίδρυση κόμματος είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Είχε παραμερίσει μετά από τη μεγάλη εκλογική ήττα του 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε στη συνέχεια δυο φορές αρχηγό, λόγω των διασπάσεων το ΠΑΣΟΚ πήρε τα ηνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά έχασε την ευκαιρία διεύρυνσης των δυνάμεών του σε εκείνη την «γενναιόδωρη» συγκυρία. Μόλις τώρα αρχίζει να κάνει κάποια βήματα διεύρυνσης, υπό πίεση και χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις και εντός του κόμματος. Μάλλον δεν έχουν άδικο αυτοί που επισημαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ, έπρεπε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν να δοκιμάσει να αλλάξει πίστα με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και άνοιγμα στο ευρύ κοινό του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Η εικόνα της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης, όπου δεν ξεχωρίζει μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης (τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είναι μεγάλη η απόσταση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος), συμβάλλει ως φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ώστε η Νέα Δημοκρατία να φέρει πάλι στη σκηνή το γνωστό δίλημμα. Κανείς δεν γνωρίζει την επιτυχία του την τρίτη φορά, είναι όμως βέβαιο ότι σε αυτήν την φάση (ένα χρόνο πριν από τις εκλογές) μπορεί να αρχίσει να «ζυμώνεται» ειδικά στα εκλογικά κοινά, η στάση των οποίων είναι καταλυτικής σημασίας στις εκλογικές αναμετρήσεις. Πρόκειται για το κοινό του Κέντρου, όπως εύκολα χαρακτηρίζουμε πλέον όλους όσοι θεωρούν αυτονόητη την απάντηση στο ερώτημα περί σταθερότητας ή ακυβερνησίας. Μόνο που την τρίτη φορά πρέπει να εξηγήσεις πιο αναλυτικά τι δεν έκανες καλά και συνεχίζουν να νιώθουν ανασφάλεια προς το τέλος κάθε μήνα αρκετοί εργαζόμενοι και όλοι όσοι επιθυμούν να δουν ένα καθαρό πλάνο προοπτικής και αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου. Και πάντα υπάρχουν «αφορμές» σύγκρισης του πριν και του μετά. Η προεκλογική περίοδος ναι μεν έχει ξεκινήσει και φέρνει μια σκληρή αντιπαράθεση, όπως όλα δείχνουν, μεταξύ των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία, αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, ειδικά για τους ψηφοφόρους που αποφασίζουν ένα λεπτό πριν από την κάλπη.