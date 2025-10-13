Ελλάδα: Η Εθνική που «πήγε» μουντιάλ πριν αγωνιστεί!

Αυτοί είμαστε! Οι γνωστοί, οι επιπόλαιοι, οι Έλληνες! Σε όλα! Και στο ποδόσφαιρο…





Έτσι είναι αν το ποδόσφαιρο το… παίζεις στο μυαλό σου με τα όνειρα, τις προσδοκίες, το ταλέντο από μόνο του, τις επιθετικές αρετές και τις νεαρές ηλικίες που έχουν μέλλον. Αν ήταν τόσο απλό το ποδόσφαιρο, αν έφθανε μόνο να παίζεις καλή… μπάλα, αλλά να υστερείς στο ολοκληρωτικό και ολοκληρωμένο παιχνίδι, τότε όλοι οι ταλαντούχοι θα ήταν στις μεγάλες διοργανώσεις.







Καμία κακία για τους παίκτες και τον προπονητή. Καμία ικανοποίηση φυσικά από εμάς που είμαστε οπαδοί των Εθνικών ομάδων. Η πιο μεγάλη κριτική δεν αφορά την ομάδα μέσα στο γήπεδο, αλλά όλους τους βιαστικούς που δημιουργούν προσδοκίες επειδή… πουλάει η αισιοδοξία ή επειδή υπάρχει άγνοια-απέχθεια του ρεαλισμού.



Το ποδόσφαιρο στο πολύ υψηλό επίπεδο που κρίνονται τόσα πολλά σε τόσο σύντομο διάστημα έξι μόλις αγώνων για ομάδες που μαζεύονται μία φορά το μήνα, δεν είναι μόνο… ταλέντο, ποιότητα, νιάτα, πάθος, τρεξίματα. Για να έχεις ουσία, για να κερδίζεις και όχι απλά για να παίζεις ωραία, θέλει και:





-Πνευματική ισορροπία αλλά και αγωνιστική σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού

-Διαχείριση συναισθημάτων

Κλείσιμο

-Προσωπικότητα δηλαδή, σε όλα,

εμπειρία και στη διαχείριση της κρίσης



Το ποδόσφαιρο θέλει τεράστια ψυχοπνευματική προσπάθεια. Δουλειά, αλλά και εμπειρία. Εμείς πιστεύαμε ότι όσο πιο νεαρούς θα βάζαμε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες θα είχαμε για την πρόκριση! Δεν είναι έτσι… Η νοοτροπία νικητή δεν αποκτάτε εύκολα. Θέλει χρόνο, παθήματα, νίκες και «σφαλιάρες».



Από το Σκωτία-Ελλάδα 0-3 του Μαρτίου για άλλη διοργάνωση, εμείς… ήμασταν ήδη στην τελική φάση του μουντιάλ! Αλήθεια είναι ότι από την κλήρωση των προκριματικών, το είχαμε… κλειδώσει! Πατήσαμε και την ποδοσφαιρομάνα Λευκορωσία στο πρώτο ματς και φυσικά αμέσως μετά… ψάχναμε δωμάτια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού! Κούνια που μας κούναγε…Έτσι είναι αν το ποδόσφαιρο το… παίζεις στο μυαλό σου με τα όνειρα, τις προσδοκίες, το ταλέντο από μόνο του, τις επιθετικές αρετές και τις νεαρές ηλικίες που έχουν μέλλον. Αν ήταν τόσο απλό το ποδόσφαιρο, αν έφθανε μόνο να παίζεις καλή… μπάλα, αλλά να υστερείς στο ολοκληρωτικό και ολοκληρωμένο παιχνίδι, τότε όλοι οι ταλαντούχοι θα ήταν στις μεγάλες διοργανώσεις.Προκριματικός όμιλος μουντιάλ και μετράμε στα καθοριστικά ματς: Τρία από τη Δανία στην Ελλάδα, τρία από τη Σκωτία στην Γλασκώβη, άλλα τόσα από τη Δανία στην Κοπεγχάγη. Η Εθνική έπαιξε καλά αλλά όλοι πήραμε άλλη μία… πρόκριση για τους καναπέδες μας και το ερχόμενο καλοκαίρι.Καμία κακία για τους παίκτες και τον προπονητή. Καμία ικανοποίηση φυσικά από εμάς που είμαστε οπαδοί των Εθνικών ομάδων. Η πιο μεγάλη κριτική δεν αφορά την ομάδα μέσα στο γήπεδο, αλλά όλους τους βιαστικούς που δημιουργούν προσδοκίες επειδή… πουλάει η αισιοδοξία ή επειδή υπάρχει άγνοια-απέχθεια του ρεαλισμού.Το ποδόσφαιρο στο πολύ υψηλό επίπεδο που κρίνονται τόσα πολλά σε τόσο σύντομο διάστημα έξι μόλις αγώνων για ομάδες που μαζεύονται μία φορά το μήνα, δεν είναι μόνο… ταλέντο, ποιότητα, νιάτα, πάθος, τρεξίματα. Για να έχεις ουσία, για να κερδίζεις και όχι απλά για να παίζεις ωραία, θέλει και:-Διάβασμα παιχνιδιού-Πνευματική ισορροπία αλλά και αγωνιστική σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού-Διαχείριση συναισθημάτων-Πολύ καλή πνευματική προετοιμασία-Προσωπικότητα δηλαδή, σε όλα,εμπειρία και στη διαχείριση της κρίσηςΤο ποδόσφαιρο θέλει τεράστια ψυχοπνευματική προσπάθεια. Δουλειά, αλλά και εμπειρία. Εμείς πιστεύαμε ότι όσο πιο νεαρούς θα βάζαμε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες θα είχαμε για την πρόκριση! Δεν είναι έτσι… Η νοοτροπία νικητή δεν αποκτάτε εύκολα. Θέλει χρόνο, παθήματα, νίκες και «σφαλιάρες».

Υπάρχουν στοιχεία που δεν μετριούνται και δεν τα έχουν όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές. Ακόμη και ο εξαιρετικός Γιοβάνοβιτς στο πνευματικό κομμάτι και στην προετοιμασία των μεγάλων αγώνων, ίσως να πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια.



Στο 0-3 από τη Δανία ήμασταν αδιάβαστοι και ψηλωμένοι. Εκεί ξανά και ξανά να τρυπήσουμε τον τοίχο! Διάβασμα μηδέν στην αντιμετώπιση της κατάστασης!



Στην Σκωτία παίζαμε καταπληκτικά, μοχθήσαμε για να σκοράρουμε με φοβερές ομαδικές προσπάθειες και μετά το 1-1… πέσαμε λες και το ματς έληξε! Στατικές φάσεις ξανά και ξανά, λεπτομέρειες και μία πνευματική κατάρρευση που δεν δικαιολογείται αν θέλεις να κάνεις μεγάλα πράγματα.



Χθες γνωρίζαμε ότι έπρεπε να τα κάνουμε όλα σχεδόν… τέλεια και οι Δανοί να είναι μέτριοι. Μπήκαμε και χάσαμε γκολ από τα δύο μέτρα, μαζί με άλλα δύο μέχρι το 14’. Μετά τους δώσαμε… ασίστ για το 1-0 και… key pass για το 3-0 αμέσως μετά -και πάλι- από το 2-0! Σε όλα τα ματς δεχόμασταν γκολ και όλα άλλαζαν σα να καταρρέαμε.



Οι fun του modern football μπορούν να καθίσουν και να αναλύσουν τα xgoals για την Ελλάδα που δεν θα έχει καν ευκαιρία να πάει στα μπαράζ των δεύτερων, κάτι που σε σύνολο έξι αγώνων κρίθηκε από την τέταρτη αγωνιστική! Ο ορισμός της μεγάλης αποτυχίας για ποιοτική ομάδα όμως που παίζει… ωραία! Δεν θα μας δώσει κάτι αυτό και ας λέει ο Αντεντοκούμπο ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει αποτυχία… Φυσικά και υπάρχει και είναι η πηγή έμπνευσης και δύναμης για να τη διαχειριστείς και να πετύχεις στη συνέχεια.



Η Εθνική ομάδα είναι καλή αλλά ανέτοιμη ψυχοπνευματικά για τους τελικούς, κάτι που δεν υπολογίστηκε από όλους εμάς τους βιαστικούς που την περάσαμε στο μουντιάλ πριν παίξουμε! Η ομάδα πάντως, οι παίκτες, ο Γιοβάνοβιτς θα αναλύσουν πολύ καλά τι «έπαθαν» και θα μάθουν. Χρειάζεται εμπειρία σε όλα! Ακόμη και στο να εμπεδώσεις ότι καλή ομάδα δεν έχεις αν βάζεις τους 11 καλύτερους, αλλά τους 11 που ΜΑΖΙ παίζουν καλύτερα και ξέρουν να κερδίζουν.

13.10.2025, 10:08