Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Δεν με φοβίζει η μήνυσή σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί
«Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σας καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη» λέει ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στη μήνυση Ανδρουλάκη σε βάρος του για το ακίνητο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το Δημόσιο
Με βίντεο στο Χ απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνυση που υπέβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του με αφορμή όσα είπε ο υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το Δημόσιο.
Αφού ανακοινώνει ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του, ο υπουργός Υγείας προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σας καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα».
«Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς» προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης.
Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει: «Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στιλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος».
Όπως τονίζει, μάλιστα, ο υπουργός Υγείας «με τη σειρά τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων: Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα».
«Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε…
Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μήνυση που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζεται με μια μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Αγαπητέ κ. Ανδρουλάκη
Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε… pic.twitter.com/c8c5hhZXR5— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 27, 2026
Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη
Πρώτον σας ευχαριστώ, θα ζητήσω άρση της ασυλίας μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα
Σύμφωνα με πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη «ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ».
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές «η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας «σκανδάλου» εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλήψιμο».
«Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε ''φωτογραφικός'' διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγη λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοίκια 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ακόμη και τη φράση ότι οι φορολογούμενοι «ανακαίνισαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού», συμπληρώνουν.
Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη η πραγματικότητα είναι πλήρως διαφορετική και αποδεικνύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία:
- Το αναφερόμενο ακίνητο εκμισθώθηκε την 20.4.2010 στο Κτηματολόγιο κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας με συμμετοχή οκτώ (8) προσφορών.
- Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είχαν καθοριστεί επί κυβερνήσεως ΝΔ και Κώστα Καραμανλή και είχε μάλιστα ήδη γίνει και η διαγωνιστική διαδικασία και η αξιολόγηση των προσφορών.
- Στην διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργήθηκε το 2009, δεν συμμετείχε ο Ν. Ανδρουλάκης αλλά οι γονείς του, οι οποίοι ήταν οι εκμισθωτές και εισέπρατταν τα ενοίκια.
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε μεταγενέστερα μειοψηφικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ακίνητο. Συγκεκριμένα του μεταβιβάστηκε το 10% του ακινήτου το 2011 και άλλο 10% το 2013. Κατά συνέπεια ελάμβανε το 20% του ενοικίου που αντιστοιχούσε στα δικαιώματά του και αυτό από το έτος 2013.
- Τα συνολικά πραγματικά έσοδα που έχει λάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχουν καμία σχέση με τα ψευδή ποσά των 1,2 έως 1,5 εκατ. ευρώ που του αποδίδει ο κ. Γεωργιάδης.
- Ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδος. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες πολλών ετών.
- Το ακίνητο δεν ανακαινίσθηκε με λεφτά του δημοσίου αλλά με τη σύμβαση μίσθωσης οι γονείς του υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν καθ' υπόδειξη του μισθωτή, σειρά εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην σύμβαση.
Και καταλήγουν οι ίδιες πηγές: «Όταν ένας υπουργός εμφανίζει δημόσια ως «αποδεδειγμένα» πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς διαφθοράς, διαπλοκής και παράνομου πλουτισμού, αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και συνιστά οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Η Δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων ''σκανδάλων''. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να ανακόψει η σημερινή πρωτοβουλία. Να μπει ένα σαφές όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στη συκοφαντία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων.
Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, ώστε να κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και με βάση τα πραγματικά στοιχεία, οι ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί του κ. Γεωργιάδη».
Η μήνυση ΑνδρουλάκηΗ μήνυση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη από τον Νίκο Ανδρουλάκη αφορά το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης που νοίκιασε η οικογένειά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και μετά ο ίδιος στο Δημόσιο.
