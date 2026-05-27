Πάρτι... μέχρι τέλους για τους πρωταθλητές Ευρώπης στη Βούλα: Ο σημαιοφόρος Γουόκαπ και το τσιφτετέλι του Φουρνιέ που γδύθηκε και βούτηξε στη πισίνα

Όλα έδειχναν πως στηχθες βράδυ θα γινόταν ένα χαλαρό δείπνο για να γιορτάσουν οι ερυθρόλευκοιτην κατάκτηση τηςστο «T-Center» κόντρα στηνΩστόσο κάποιοι υπολόγισαν χωρίς... τον Γάλλο ξενοδόχο.Ο λόγος φυσικά για τονπου ήταν η ψυχή του πάρτι από την αρχή μέχρι το τέλος, έχοντας βέβαια και άξιους συμπαραστάτες κάποιους από τους συμπαίκτες του.Στοστη Βούλα δόθηκε χθες το βράδυ ένα πολύ έντονη ερυθρόλευκο χρώμα με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της ΚΑΕ του Πειραιά να αφήνουν για λίγες ώρες στην άκρη την πίεση. Απαντες πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία και την τέταρτη Euroleague που κατακτά οΤο κλίμα ήταν αποθεωτικό από την πρώτη στιγμή, με τραγούδια, συνθήματα και ασταμάτητους πανηγυρισμούς να δίνουν τον τόνο της βραδιάς.Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έκλεψε την παράσταση όχι μόνο για την παρουσία του στο παρκέ αλλά και για όσα ακολούθησαν στο πάρτι των πρωταθλητών Ευρώπης. Ο Γάλλος σταρ ανέλαβεJ, ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες του. Μάλιστα χόρεψε κα... τσιφτετέλι με τους συμπαίκτες του και ένα κρασί στο χέρι, ενώ λίγο αργότερα, μέσα στον ενθουσιασμό της στιγμής έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε ημίγυμνος στην πισίνα, γνωρίζοντας την αποθέωση.