Πάρτι... μέχρι τέλους για τους πρωταθλητές Ευρώπης στη Βούλα: Ο σημαιοφόρος Γουόκαπ και το τσιφτετέλι του Φουρνιέ που γδύθηκε και βούτηξε στη πισίνα
Ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού έζησε στο μέγιστο την κατάκτηση της Euoleague από το βράδυ της Κυριακής - Ο Βεζένκοφ με τον Λαρεντζάκη έσυραν το χορό - Το αυτοκόλλητο με το πρόσωπο του Μπαρτζώκα που τράβηξε τα βλέμματα
Όλα έδειχναν πως στη Βούλα χθες βράδυ θα γινόταν ένα χαλαρό δείπνο για να γιορτάσουν οι ερυθρόλευκοι πρωταθλητές Ευρώπης την κατάκτηση της Euroleague στο «T-Center» κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο κάποιοι υπολόγισαν χωρίς... τον Γάλλο ξενοδόχο.
Ο λόγος φυσικά για τον Εβάν Φουρνιέ που ήταν η ψυχή του πάρτι από την αρχή μέχρι το τέλος, έχοντας βέβαια και άξιους συμπαραστάτες κάποιους από τους συμπαίκτες του.
Στο «Barbarossa» στη Βούλα δόθηκε χθες το βράδυ ένα πολύ έντονη ερυθρόλευκο χρώμα με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της ΚΑΕ του Πειραιά να αφήνουν για λίγες ώρες στην άκρη την πίεση. Απαντες πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία και την τέταρτη Euroleague που κατακτά ο Ολυμπιακός. Το κλίμα ήταν αποθεωτικό από την πρώτη στιγμή, με τραγούδια, συνθήματα και ασταμάτητους πανηγυρισμούς να δίνουν τον τόνο της βραδιάς.
Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έκλεψε την παράσταση όχι μόνο για την παρουσία του στο παρκέ αλλά και για όσα ακολούθησαν στο πάρτι των πρωταθλητών Ευρώπης. Ο Γάλλος σταρ ανέλαβε για αρκετή ώρα ρόλο… DJ, ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες του. Μάλιστα χόρεψε κα... τσιφτετέλι με τους συμπαίκτες του και ένα κρασί στο χέρι, ενώ λίγο αργότερα, μέσα στον ενθουσιασμό της στιγμής έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε ημίγυμνος στην πισίνα, γνωρίζοντας την αποθέωση.
Δίπλα του, ο Τόμας Γουόκαπ δεν σταμάτησε στιγμή να κρατά και να ανεμίζει την ελληνική σημαία.
Οι δυο τους αποτέλεσαν τους απόλυτους πρωταγωνιστές της βραδιάς, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη έσυραν διαρκώς τον χορό σε ελληνικούς ήχους.
Τα βλέμματα τράβηξε επίσης το αυτοκόλλητο με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα που φορούσε στο πέτο του τόσο ο Εβάν Φουρνιέ, όσο και άλλα μέλη της ομάδας.
Η χθεσινή γιορτή θύμιζε περισσότερο οικογένεια που ζει τη δικαίωση μιας ολόκληρης χρονιάς παρά μια ομάδα που σε λίγες ώρες καλείται να επιστρέψει ξανά στη σκληρή πραγματικότητα των τελικών του πρωταθλήματος.
