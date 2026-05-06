ΝΔ: Κινήσεις αποδραματοποίησης ενόψει Κοινοβουλευτικής Ομάδας- Χωρίς Καραμανλή το Συνέδριο
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι όποιες παρεμβάσεις γίνουν στην ΚΟ της ΝΔ, θα προκαλέσουν μεν συζητήσεις, καθώς θα αναδείξουν χάσματα και προβληματισμούς, αλλά δεν θα αποτελέσουν μείζονα εσωκομματική κρίση
Μια επιχείρηση αποκλιμάκωσης της έντασης στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας επιχειρείται ενόψει της συνεδρίασης που θα γίνει στις 12:00 την Πέμπτη και θα έχει ως κεντρικό θέμα τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Πέρα από τη συζήτηση για τις παρεμβάσεις στο Σύνταγμα και τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την εξειδίκευση που θα ακολουθήσει από την εισηγητή της πλειοψηφίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη, θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με τους βουλευτές, χωρίς περιορισμούς, αλλά και χωρίς διάθεση να εκτραχυνθεί η κατάσταση.
Η προοπτική άλλωστε να στηθούν κάλπες ακόμα και τον Σεπτέμβριο έχουν ανοίξει συζητήσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, η οποία εκ των πραγμάτων είναι σε καθεστώς εκλογικής ετοιμότητας. Και το Μέγαρο Μαξίμου όμως κάνει βήματα προς τη μεριά των βουλευτών, πέρα από τα ραντεβού που έκανε ο κ. Μητσοτάκης με κάποιους εκ των βουλευτών που έχουν εγείρει ενστάσεις και επιφυλάξεις (Νότης Μηταράκης, Ανδρέας Κατσανιώτης μεταξύ άλλων). Μια βασική απόφαση ήταν η απόφαση η ΝΔ να πει «όχι» στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το διαφαινόμενο «όχι» για την Εξεταστική που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές.
Η κίνηση αυτή συνοδεύεται από την απόφαση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με συνομιλητές του, να βάλει ένα τέλος στην επιχείρηση ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, η οποία περιστρέφεται διαρκώς γύρω από δικογραφίες και κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτή, κατά πληροφορίες, είναι και η εισήγηση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος εσχάτως έχει ανακτήσει γραμμή επικοινωνίας με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς έχει προσωπική σχέση και επαφή με τον πρωθυπουργό. Αυτή θα είναι και η γραμμή της παρέμβασης του κ. Βορίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα την Πέμπτη, όπου η συζήτηση δεν θα περιοριστεί προφανώς στα της Συνταγματικής Αναθεώρησης.
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν πάντως ότι οι όποιες παρεμβάσεις γίνουν θα προκαλέσουν μεν συζητήσεις, καθώς θα αναδείξουν χάσματα και προβληματισμούς, αλλά δεν θα αποτελέσουν μείζονα εσωκομματική κρίση. Με άλλα λόγια, σε αυτή τη συγκυρία και με τις κινήσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες, οι βουλευτές της ΝΔ δεν θέλουν να βρεθούν απέναντι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βεβαίως, δεν αποκλείεται διόλου τα «σκάγια» ορισμένων να πάρουν εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, όπως τον Άκη Σκέρτσο, ενώ άλλοι βουλευτές θα θέσουν το ζήτημα της απομάκρυνσης του κυβερνώντος κόμματος από τις παραδοσιακές του αξίες.
Κανείς, πάντως, δεν μοιάζει πρόθυμος ενόψει συνεδρίου και προεκλογικής περιόδου να προβεί σε πράξεις αμφισβήτησης της ηγεσίας, αντιθέτως ακόμα και διαφωνούντες βουλευτές ισχυρίζονται ότι οι παρεμβάσεις τους είναι προϊόν αγωνίας για το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. «Όσο απαγορεύεται στη Νέα Δημοκρατία η οποιαδήποτε φίμωση απόψεων, τόσο επικίνδυνο είναι να «πυροβολήσουμε τα πόδια μας». Και δεν πρόκειται να γίνει αυτό», είπε με νόημα χθες στο Open ο Παύλος Μαρινάκης.
Χθες δέχθηκε στο γραφείο του την επίσκεψη της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία του παρουσίασε το κεφάλαιο του βιβλίου της που αφορά τη θητεία της στο υπουργείο Εξωτερικών επί των ημερών του και είχαν μια θερμή συζήτηση για τις διεθνείς εξελίξεις. Ως προς τα εσωκομματικά, ο κ. Καραμανλής δεν έδωσε ρητή απάντηση στην κ. Μπακογιάννη, αν και συνομιλητές του επιβεβαιώνουν την πρόθεση του να μην παραστεί.
Υπενθυμίζεται ότι το 2024 είχε πάει στο συνέδριο μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ στην προκειμένη περίπτωση εξέτασε και τη σκέψη να πάει και να μιλήσει. Αυτό όμως δεν θα γίνει, με δεδομένες και τις σαφείς αιχμές που έχει αφήσει ο πρώην πρωθυπουργός για την ηγεσία της ΝΔ.
Πάντως, ο κ. Καραμανλής θα είναι σήμερα ομιλητής στο Μουσείο Οίνου, σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων για τα 75 χρόνια λειτουργία της στην ελληνική αμπελουργία.
Χωρίς Καραμανλή το συνέδριο
