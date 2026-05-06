Αντιδράσεις για τον χορό ακτιβιστριών από τον στολίσκο προς Γάζα για την απελευθέρωση δύο συντρόφων τους, δείτε βίντεο
Αρκετές αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο με δύο γυναίκες μέλη του στολίσκου προς Γάζα που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, να χορεύουν ζητώντας την απελευθέρωση δύο εκ των συλληφθέντων συντρόφων τους.
Στο βίντεο φαίνονται οι δύο γυναίκες να φορούν κεφίγια και μια εξ αυτών - η Ισπανοκορεάτισσα Μι Χόα Λα - να έχει δεμένη στη μέση της τη σημαία της Παλαιστίνης.
Στο τέλος του βίντεο οι δύο ακτιβίστριες ξεδιπλώνουν τη σημαία στην οποία ήταν γραμμένες οι φράσεις «Ελευθερώστε τον Σαΐφ» και «Ελευθερώστε τον Τιάγκο».
Το μήνυμα αφορούσε τον Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και τον Τιάγκο Άβιλα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους Ισραηλινούς ως ύποπτοι για «παράνομη δραστηριότητα».
«Θα έλεγα ότι το να χορεύεις προκλητικά ημίγυμνος στον στολίσκο για τον άνδρα ηγέτη που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πιθανότατα δεν βοηθάει», έγραψε η Χάιντι Μπαχράμ, ο σύζυγος της οποίας ο σύζυγος απήχθη και σκοτώθηκε από τη Χαμάς.
Η Έμιλη Σρέιντερ, ιδρύτρια της Συμμαχίας Ιδρυτών Ιράν-Ισραήλ, πρόσθεσε: «Ακτιβιστές του στολίσκου βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους να χορεύουν αισθησιακά, ζητώντας την απελευθέρωση 2 υπόπτων που συνελήφθησαν από την ισραηλινή ασφάλεια για δεσμούς με τρομοκρατικές ομάδες. Νομίζω ότι πρέπει να τις αφήσουμε να μπουν στη Γάζα για να χορέψουν τον χορό τους υπέρ της Χαμάς. Είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει πολύ καλά».
Σημειώνεται ότι ο Άβιλα έχει κατηγορηθεί ότι έκανε σεξ με τρεις εθελόντριες κατά τη διάρκεια της πλεύσης του στολίσκου, κάτι που ο ίδιος έχει διαψεύσει.
Τόσο ο Άβιλα από τη Βραζιλία όσο και ο Κεσέκ από την Ισπανία κατηγορούνται από το Ισραήλ ότι συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστίνιους στο Εξωτερικό, μια οργάνωση που οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.
Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας και της Ισπανίας έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ ότι «απήγαγε» τους δύο άνδρες καταδικάζοντας τη σύλληψη ως «παράνομη απαγωγή».
Τόσο ο Άβιλα όσο και ο Κεσέκ παραμένουν στη φυλακή, όπου σύντροφοί τους ισχυρίζονται ότι οι άνδρες «βασανίζονται» από τις ισραηλινές αρχές.
Flotilla members are dancing like sexy terrorists and making the Hamas triangle symbol to try and free their leaders. I don’t think this is helping. pic.twitter.com/9FT3zdMrer— Heidi Bachram (@HeidiBachram) May 4, 2026
