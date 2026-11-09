Πέτρος Ιακωβίδης: Αν αισθανόμουν ότι θα μπορούσα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision, θα το έκανα
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Πέτρος Ιακωβίδης Eurovision

Πέτρος Ιακωβίδης: Αν αισθανόμουν ότι θα μπορούσα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision, θα το έκανα

Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού στο μέλλον

Πέτρος Ιακωβίδης: Αν αισθανόμουν ότι θα μπορούσα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision, θα το έκανα
Ανοιχτός στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision εμφανίστηκε ο Πέτρος Ιακωβίδης. O ηθοποιός ξεκαθάρισε ωστόσο πως θα αποδεχόταν μια τέτοια πρόταση, εφόσον είχε το κατάλληλο κομμάτι. Επίσης, τόνισε ότι θα ήθελε να είναι σίγουρος πως μπορεί να εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης ρωτήθηκε για την πιθανότητα να ανέβει κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Αφού δήλωσε θετικός, διευκρίνισε πως υπάρχει μία βασική προϋπόθεση. Όπως είπε στην εκπομπή «Hpapy Day», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: «Γιατί όχι; Όταν έχει να κάνει με τη χώρα σου. Αν είχα ένα τραγούδι και αισθανόμουν κι εγώ ότι θα μπορούσα να εκπροσωπήσω σωστά την πατρίδα μου, θα το έκανα».

Παράλληλα, έκανε το δικό του σχόλιο για την ανάδειξη του Γιώργου Περρή σε εκπρόσωπο της Κύπρου στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού. Δείχνοντας τη στήριξή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια χαρά, πολύ ωραία. Μακάρι να πάει και τέλεια. Το εύχομαι. Την Κύπρο εκπροσωπεί, έτσι; Μακάρι. Για την Κύπρο είμαστε».

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