Ελένη Καστάνη: «Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί αλλά δεν ήμασταν καλά με τον σύζυγό μου», ο χωρισμός, οι έρωτες και η απώλεια 30 κιλών
Ελένη Καστάνη: «Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί αλλά δεν ήμασταν καλά με τον σύζυγό μου», ο χωρισμός, οι έρωτες και η απώλεια 30 κιλών
«Δεν ερωτεύτηκα ξανά μετά τον χωρισμό μας», πρόσθεσε η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή
Μία εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή έκανε η Ελένη Καστάνη, αποκαλύπτοντας τον λόγο που δεν έκανε δεύτερο παιδί παρόλο που το επιθυμούσε αλλά και την αιτία πίσω από το διαζύγιο με τον σύζυγό της. Παράλληλα, μίλησε για την προσπάθεια που έκανε να χάσει κιλά.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός πως μετάνιωσε που δεν μεγάλωσε την οικογένειά της: «Ο γιος μου είναι 27. Το έκανα στα 39. Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί. Μου ζήταγε εμένα το παιδάκι μου αδελφάκι. Τότε δεν ήμασταν πολύ καλά με τον σύζυγό μου, γι' αυτό δεν έκανα άλλο. Αν ήμουν καλύτερα με τον σύζυγό μου, θα έκανα και δεύτερο παιδί, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και σαν επάγγελμα να είμαι μαμά», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, παρόλο που τελικά πήρε διαζύγιο με τον σύζυγό της, διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις: «Χωρίσαμε, είχαμε εξαιρετικές σχέσεις πάντα. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί κι ας ήμασταν χωρισμένοι. Όταν με είχε ανάγκη στη ζωή του στο τέλος, το φρόντιζα πάντα. Είχαμε 7 χρόνια διαφορά, ήταν μικρότερός μου. Εγώ ήμουν πολύ κατασταλαγμένη όταν έγινα μαμά. Ο άντρας μου ήθελε ακόμα να διανύσει δρόμο, τα ξενύχτια του κι αυτά. Εγώ ήμουν εντελώς χορτάτη απ' όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουν αφιερωμένη στο παιδί μου και τότε, μάλιστα, δούλευα μία δουλειά. Ή θέατρο ή τηλεόραση, δεν έκανα και τα δύο για να βλέπω το παιδί. Και επίσης ένα λάθος που συνέβη σε εμάς... Δεν κατηγορώ τη διαφορά... Είναι ότι ήμουν έγκυος στην αρχή, έχασα το πρώτο παιδάκι και πέρασαν εφτά χρόνια μετά για να κάνω παιδί. Οπότε έφυγε λίγο, που λένε. Έφυγε ο πρώτος ενθουσιασμός, ας πούμε», εξομολογήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Η Ελένη Καστάνη στη συνέχεια επισήμανε πως δεν κατάφερε να ερωτευτεί ξανά μετά από εκείνον: «Σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Δεν ερωτεύτηκα ξανά μετά τον χωρισμό μας. Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα όταν υπάρχει μικρό παιδί. Αλλά μου αρέσει η μοναξιά. Το πιστεύω ότι η μοναξιά είναι ελευθερία. Και από επιλογή έμεινα μόνη και επειδή φοβόμουν στην αρχή. Θεωρώ ότι όταν μεγαλώσω κι άλλο θα έχω σύντροφο, δεν το απορρίπτω».
Η ηθοποιός ανέφερε πως ο γιος της στο παρελθόν δεν ήθελε να φτιάξει ξανά τη ζωή της με άλλον άντρα, παρόλα αυτά πλέον έχει διαφορετική άποψη: «Τώρα πια δεν τον νοιάζει. Όταν ήταν μικρός δεν ήθελε, το καταλάβαινα. Το ένιωθα όταν παιζόταν κάτι ότι αντιδρούσε το παιδί», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ελένη Καστάνη μίλησε για την αλλαγή στην εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια: «Προσπαθώ να χάσω κι άλλο βάρος. Προσέχω τη διατροφή μου. Έχω κάνει τις ενέσεις. Πάω σε παθολόγο-διατροφλόγο, αυτά δεν τα κάνεις ποτέ μόνος σου. Πρέπει να τρως πολλές πρωτεΐνες γιατί χάνεις μυϊκή μάζα, θέλει να περπατάς, να αθλείσαι. Έκανα και πιλάτες αλλά σταμάτησα τώρα με την παράσταση. Συνολικά έχω χάσει 30 κιλά. Θα ήθελα 2-3 ακόμα τα οποία με δυσκολεύουν ακόμα. Όταν πήγαινα για εξετάσεις αίματος ήταν πολύ χάλια το προφίλ μου. Ήταν θέμα υγείας που έπρεπε να το κάνω αυτό», τόνισε, συμπληρώνοντας πως έχει διαγνωστεί με διαβήτη τύπου β'.
Παρόλα αυτά, έκλεισε, σημειώνοντας πως «τα κιλά για εμένα ήταν συν και για τους ρόλους» και δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στην καριέρα της.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός πως μετάνιωσε που δεν μεγάλωσε την οικογένειά της: «Ο γιος μου είναι 27. Το έκανα στα 39. Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί. Μου ζήταγε εμένα το παιδάκι μου αδελφάκι. Τότε δεν ήμασταν πολύ καλά με τον σύζυγό μου, γι' αυτό δεν έκανα άλλο. Αν ήμουν καλύτερα με τον σύζυγό μου, θα έκανα και δεύτερο παιδί, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και σαν επάγγελμα να είμαι μαμά», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, παρόλο που τελικά πήρε διαζύγιο με τον σύζυγό της, διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις: «Χωρίσαμε, είχαμε εξαιρετικές σχέσεις πάντα. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί κι ας ήμασταν χωρισμένοι. Όταν με είχε ανάγκη στη ζωή του στο τέλος, το φρόντιζα πάντα. Είχαμε 7 χρόνια διαφορά, ήταν μικρότερός μου. Εγώ ήμουν πολύ κατασταλαγμένη όταν έγινα μαμά. Ο άντρας μου ήθελε ακόμα να διανύσει δρόμο, τα ξενύχτια του κι αυτά. Εγώ ήμουν εντελώς χορτάτη απ' όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουν αφιερωμένη στο παιδί μου και τότε, μάλιστα, δούλευα μία δουλειά. Ή θέατρο ή τηλεόραση, δεν έκανα και τα δύο για να βλέπω το παιδί. Και επίσης ένα λάθος που συνέβη σε εμάς... Δεν κατηγορώ τη διαφορά... Είναι ότι ήμουν έγκυος στην αρχή, έχασα το πρώτο παιδάκι και πέρασαν εφτά χρόνια μετά για να κάνω παιδί. Οπότε έφυγε λίγο, που λένε. Έφυγε ο πρώτος ενθουσιασμός, ας πούμε», εξομολογήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Η Ελένη Καστάνη στη συνέχεια επισήμανε πως δεν κατάφερε να ερωτευτεί ξανά μετά από εκείνον: «Σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Δεν ερωτεύτηκα ξανά μετά τον χωρισμό μας. Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα όταν υπάρχει μικρό παιδί. Αλλά μου αρέσει η μοναξιά. Το πιστεύω ότι η μοναξιά είναι ελευθερία. Και από επιλογή έμεινα μόνη και επειδή φοβόμουν στην αρχή. Θεωρώ ότι όταν μεγαλώσω κι άλλο θα έχω σύντροφο, δεν το απορρίπτω».
Η ηθοποιός ανέφερε πως ο γιος της στο παρελθόν δεν ήθελε να φτιάξει ξανά τη ζωή της με άλλον άντρα, παρόλα αυτά πλέον έχει διαφορετική άποψη: «Τώρα πια δεν τον νοιάζει. Όταν ήταν μικρός δεν ήθελε, το καταλάβαινα. Το ένιωθα όταν παιζόταν κάτι ότι αντιδρούσε το παιδί», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ελένη Καστάνη μίλησε για την αλλαγή στην εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια: «Προσπαθώ να χάσω κι άλλο βάρος. Προσέχω τη διατροφή μου. Έχω κάνει τις ενέσεις. Πάω σε παθολόγο-διατροφλόγο, αυτά δεν τα κάνεις ποτέ μόνος σου. Πρέπει να τρως πολλές πρωτεΐνες γιατί χάνεις μυϊκή μάζα, θέλει να περπατάς, να αθλείσαι. Έκανα και πιλάτες αλλά σταμάτησα τώρα με την παράσταση. Συνολικά έχω χάσει 30 κιλά. Θα ήθελα 2-3 ακόμα τα οποία με δυσκολεύουν ακόμα. Όταν πήγαινα για εξετάσεις αίματος ήταν πολύ χάλια το προφίλ μου. Ήταν θέμα υγείας που έπρεπε να το κάνω αυτό», τόνισε, συμπληρώνοντας πως έχει διαγνωστεί με διαβήτη τύπου β'.
Παρόλα αυτά, έκλεισε, σημειώνοντας πως «τα κιλά για εμένα ήταν συν και για τους ρόλους» και δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στην καριέρα της.
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