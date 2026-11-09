Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις
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Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών - Οι εισαγγελικές Αρχές υποστήριξαν ότι εκμεταλλευόταν τη δημοσιότητά του για να προσεγγίζει γυναίκες, χαρακτηρίζοντάς τον «σεξουαλικό αρπακτικό»

Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις
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Σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε ο Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο δικαστήριο Σάουθγουορκ του Λονδίνου, με τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο 51χρονος να έχουν διαπραχθεί την περίοδο 2004-2009.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι εισαγγελικές Αρχές υποστήριξαν ότι ο Μπραντ εκμεταλλευόταν τη δημοσιότητά του και την αναγνωρισιμότητά του για να προσεγγίζει γυναίκες, χαρακτηρίζοντάς τον «σεξουαλικό αρπακτικό που δρούσε μεθοδικά».

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τέσσερα αδικήματα, ενώ τον αθώωσε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Ο ηθοποιός δεν αντέδρασε στο άκουσμα της ποινής που του επιβλήθηκε ενώ γύρισε και ψιθύρισε στη σύζυγό του: «Σ’ αγαπώ».

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το βρετανικό Συμβούλιο Επιμέτρησης Ποινών (Sentencing Council), ο Ράσελ Μπραντ αναμένεται να εκτίσει στη φυλακή τα δύο τρίτα της ποινής του. Η ρύθμιση αυτή αφορά όσους καταδικάζονται σε φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων ετών για ορισμένα σοβαρά εγκλήματα βίας ή σεξουαλικά αδικήματα. Μετά την αποφυλάκισή του, αναμένεται να τεθεί υπό επιτήρηση για το υπόλοιπο της ποινής του, με συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους, στους οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνεται η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Παρά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης, οι έρευνες σε βάρος του 51χρονου δεν έχουν τελειώσει. Όπως επιβεβαίωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου στο Sky News, ο Μπραντ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έρευνα για ξεχωριστές καταγγελίες βιασμού που έχουν υποβάλει δύο ακόμη γυναίκες.
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