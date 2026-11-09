Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ο Νορβηγός Σάγκι διαιτητής στον αγώνα της Εθνικής στην Ολλανδία για το Nations League
Ο Νορβηγός Σάγκι διαιτητής στον αγώνα της Εθνικής στην Ολλανδία για το Nations League
Η Ελλάδα παίζει στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική και ισοβαθμεί με τους «οράνιε» στην κορυφή
Ο Νορβηγός Ροχίτ Σάγκι θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας με την Ολλανδία την Παρασκευή (13/11, 21:45) για την 5η αγωνιστική του Β' γκρουπ της πρώτης κατηγορίας του Nations League.
Ο 34χρονος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει σφυρίξει δύο φορές σε αγώνα της Stoiximan Super League και μία φορά σε αναμέτρηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Βοηθοί του θα είναι οι Νορβηγοί Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο συμπατριώτης του Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.
Ελλάδα και Ολλανδία έχουν από 8 βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η Εθνική θέλει τρεις βαθμούς στις τελευταίες δύο αγωνιστικές προκειμένου να είναι σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις.
Ο 34χρονος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει σφυρίξει δύο φορές σε αγώνα της Stoiximan Super League και μία φορά σε αναμέτρηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Βοηθοί του θα είναι οι Νορβηγοί Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο συμπατριώτης του Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.
Ελλάδα και Ολλανδία έχουν από 8 βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η Εθνική θέλει τρεις βαθμούς στις τελευταίες δύο αγωνιστικές προκειμένου να είναι σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις.
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