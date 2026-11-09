Ο Νορβηγός Σάγκι διαιτητής στον αγώνα της Εθνικής στην Ολλανδία για το Nations League
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Ο Νορβηγός Σάγκι διαιτητής στον αγώνα της Εθνικής στην Ολλανδία για το Nations League

Η Ελλάδα παίζει στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική και ισοβαθμεί με τους «οράνιε» στην κορυφή

Ο Νορβηγός Σάγκι διαιτητής στον αγώνα της Εθνικής στην Ολλανδία για το Nations League
Ο Νορβηγός Ροχίτ Σάγκι θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας με την Ολλανδία την Παρασκευή (13/11, 21:45) για την 5η αγωνιστική του Β' γκρουπ της πρώτης κατηγορίας του Nations League. 

Ο 34χρονος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει σφυρίξει δύο φορές σε αγώνα της Stoiximan Super League και μία φορά σε αναμέτρηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Βοηθοί του θα είναι οι Νορβηγοί Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο συμπατριώτης του Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.

Ελλάδα και Ολλανδία έχουν από 8 βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η Εθνική θέλει τρεις βαθμούς στις τελευταίες δύο αγωνιστικές προκειμένου να είναι σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις.

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