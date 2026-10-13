NBG Pay: Η επόμενη ημέρα των πληρωμών είναι πολυκαναλική, ευέλικτη και πιο κοντά στις ανάγκες της επιχείρησης

Οι νέες υποδομές πληρωμών, η συνύπαρξη καρτών και account-to-account συναλλαγών και ο εξελισσόμενος ρόλος των acquirers στο επίκεντρο της παρουσίας της NBG Pay στο Banktech Conference 2026





Αυτή τη μετάβαση ανέδειξε η Χριστόφορου Χατζόπουλου, Managing Director NBG Pay & General Manager Global Payments και του Αντίγονου Παπαδόπουλου, Deputy Country Head, Global Payments Greece NBG Pay και Managing Director EDPS, σε δύο συζητήσεις που ανέδειξαν τόσο την εξέλιξη του ρόλου των παρόχων πληρωμών όσο και τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται για τις υποδομές, τη διαλειτουργικότητα και τη συνύπαρξη διαφορετικών payment rails.







Από την επεξεργασία της συναλλαγής στη στρατηγική συνεργασία

Στο panel με αντικείμενο το τι πραγματικά αξιολογούν οι merchants και πώς πρέπει να εξελιχθούν οι acquirers ώστε να παραμείνουν ο πλέον έμπιστος επιχειρηματικός τους συνεργάτης, ο Χριστόφορος Χατζόπουλος ανέδειξε τη διεύρυνση του ρόλου του σύγχρονου παρόχου πληρωμών.



Η τιμολόγηση παραμένει σημαντικός παράγοντας για κάθε επιχείρηση. Ωστόσο, καθώς οι ψηφιακές πληρωμές γίνονται αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας, η αξία μετατοπίζεται σταδιακά από το ίδιο το transaction στο σύνολο των υπηρεσιών που το περιβάλλουν: την αξιοπιστία των υποδομών, την ασφάλεια, την τεχνική υποστήριξη, τη διασύνδεση με τα συστήματα της επιχείρησης και την πρόσβαση σε δεδομένα που μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.







Ταυτόχρονα, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως η δυνατότητα δόσεων και το λογισμικό loyalty, το split payments και οι άμεσες πληρωμές, διευρύνουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο του acquirer. Ο πάροχος πληρωμών δεν βρίσκεται πλέον μόνο στο τέλος της συναλλαγής, αλλά καλείται να συμβάλλει στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, στην καλύτερη εμπειρία του πελάτη και τελικά στην ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης.



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Managing Director NBG Pay & General Manager Global Payments: «Η σχέση μιας επιχείρησης με τον πάροχο πληρωμών της δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται μόνο με βάση το κόστος μιας συναλλαγής. Ο έμπορος χρειάζεται έναν συνεργάτη που κατανοεί τη λειτουργία του, προσφέρει αξιοπιστία και ασφάλεια και μπορεί να μετατρέψει την τεχνολογία και τα δεδομένα σε πραγματική επιχειρηματική αξία. Η εξέλιξη του acquiring βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη μετάβαση από την επεξεργασία της συναλλαγής σε μια μακροχρόνια συνεργασία που βοηθά την επιχείρηση να λειτουργεί καλύτερα και να αναπτύσσεται».



Κάρτες και A2A πληρωμές: Η επόμενη ημέρα είναι η συνύπαρξη

Η εξέλιξη του ίδιου οικοσυστήματος από την πλευρά των υποδομών βρέθηκε στο επίκεντρο του panel «Two Rails, One Checkout: How Cards and A2A Will Coexist», στο οποίο συμμετείχε ο Αντίγονος Παπαδόπουλος.



Κλείσιμο



Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο το acquiring. Αφορά συνολικά τις υποδομές πάνω στις οποίες στηρίζονται οι πληρωμές και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν με ασφάλεια και αξιοπιστία διαφορετικά μέσα και δίκτυα πληρωμών, ακόμη και σε μεγάλη κλίμακα.



Ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη των A2A πληρωμών σε περισσότερες αγορές θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη δυνατότητα των υποδομών να υποστηρίξουν αυτή τη διασύνδεση με συνέπεια, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Αντίγονος Παπαδόπουλος, Deputy Country Head, Global Payments Greece NBG Pay Σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια ανάμεσα στο φυσικό και το ψηφιακό εμπόριο υποχωρούν και οι επιλογές πληρωμής πολλαπλασιάζονται, η επόμενη ημέρα των συναλλαγών δεν θα καθοριστεί από ένα μόνο μέσο πληρωμής ή μία τεχνολογία. Θα διαμορφωθεί από την ικανότητα του οικοσυστήματος να συνδυάζει διαφορετικές υποδομές, κανάλια και υπηρεσίες σε μία ενιαία, ασφαλή και ευέλικτη εμπειρία για την επιχείρηση και τον καταναλωτή.Αυτή τη μετάβαση ανέδειξε η NBG Pay στο Banktech Conference 2026, μέσα από τη συμμετοχή του, σε δύο συζητήσεις που ανέδειξαν τόσο την εξέλιξη του ρόλου των παρόχων πληρωμών όσο και τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται για τις υποδομές, τη διαλειτουργικότητα και τη συνύπαρξη διαφορετικών payment rails.Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων των δύο στελεχών ήταν η μετάβαση προς ένα πιο ανοιχτό και πλουραλιστικό πεδίο πληρωμών, όπου κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια, άμεσες account-to-account πληρωμές και νέες τεχνολογίες θα συνυπάρχουν. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η αξία θα κρίνεται τόσο από την ικανότητα των παρόχων να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες των επιχειρήσεων όσο και από την ικανότητα των υποδομών να υποστηρίζουν διαφορετικά μέσα πληρωμής με ασφάλεια, αξιοπιστία και διαλειτουργικότητα.Στο panel με αντικείμενο τοανέδειξε τη διεύρυνση του ρόλου του σύγχρονου παρόχου πληρωμών.Η τιμολόγηση παραμένει σημαντικός παράγοντας για κάθε επιχείρηση. Ωστόσο, καθώς οι ψηφιακές πληρωμές γίνονται αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας, η αξία μετατοπίζεται σταδιακά από το ίδιο το transaction στο σύνολο των υπηρεσιών που το περιβάλλουν: την αξιοπιστία των υποδομών, την ασφάλεια, την τεχνική υποστήριξη, τη διασύνδεση με τα συστήματα της επιχείρησης και την πρόσβαση σε δεδομένα που μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.Σε αυτό το πλαίσιο, το reporting αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συνολική εικόνα των συναλλαγών μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να κατανοήσει καλύτερα τη δραστηριότητά της, να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα τις ταμειακές της ροές και να αξιοποιεί τα δεδομένα ως εργαλείο διοίκησης και ανάπτυξης.Ταυτόχρονα, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως η δυνατότητα δόσεων και το λογισμικό loyalty, το split payments και οι άμεσες πληρωμές, διευρύνουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο του acquirer. Ο πάροχος πληρωμών δεν βρίσκεται πλέον μόνο στο τέλος της συναλλαγής, αλλά καλείται να συμβάλλει στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, στην καλύτερη εμπειρία του πελάτη και τελικά στην ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Managing Director NBG Pay & General Manager Global Payments: «Η σχέση μιας επιχείρησης με τον πάροχο πληρωμών της δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται μόνο με βάση το κόστος μιας συναλλαγής. Ο έμπορος χρειάζεται έναν συνεργάτη που κατανοεί τη λειτουργία του, προσφέρει αξιοπιστία και ασφάλεια και μπορεί να μετατρέψει την τεχνολογία και τα δεδομένα σε πραγματική επιχειρηματική αξία. Η εξέλιξη του acquiring βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη μετάβαση από την επεξεργασία της συναλλαγής σε μια μακροχρόνια συνεργασία που βοηθά την επιχείρηση να λειτουργεί καλύτερα και να αναπτύσσεται».στο οποίο συμμετείχεΚαθώς οι instant account-to-account πληρωμές διευρύνουν την παρουσία τους στο καθημερινό εμπόριο, το checkout εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον πολλαπλών payment rails. Σε αυτή τη μετάβαση, κομβικό ρόλο διαδραματίζουν οι εξειδικευμένες τεχνολογικές υποδομές και τα συστήματα δρομολόγησης και επεξεργασίας συναλλαγών (switching) όπως της EDPS, τα οποία εξασφαλίζουν την ομαλή διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών δικτύων.Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο το acquiring. Αφορά συνολικά τις υποδομές πάνω στις οποίες στηρίζονται οι πληρωμές και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν με ασφάλεια και αξιοπιστία διαφορετικά μέσα και δίκτυα πληρωμών, ακόμη και σε μεγάλη κλίμακα.Ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη των A2A πληρωμών σε περισσότερες αγορές θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη δυνατότητα των υποδομών να υποστηρίξουν αυτή τη διασύνδεση με συνέπεια, ασφάλεια και αξιοπιστία.



Όπως σημείωσε ο Αντίγονος Παπαδόπουλος, Deputy Country Head, Global Payments Greece NBG Pay και Managing Director EDPS: «Η συζήτηση για το μέλλον των πληρωμών δεν αφορά το αν οι κάρτες θα αντικατασταθούν από τις account-to-account πληρωμές. Άλλωστε, ως πάροχοι acquiring και τεχνολογίας αποδοχής πληρωμών, δεν εκπροσωπούμε ένα συγκεκριμένο μέσο πληρωμής. Η δουλειά μας είναι οι πληρωμές, ανεξάρτητα από το μέσο ή την υποδομή που χρησιμοποιείται. Για τον έμπορο, το ζητούμενο είναι να δημιουργεί πραγματική επιχειρηματική αξία. Μέσα από την NBG Pay και την EDPS, συνδυάζουμε την πλευρά του acquiring με την τεχνολογία αποδοχής, με στόχο να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές μέσα από μια απλή, ασφαλή και αξιόπιστη εμπειρία. Στο τέλος της ημέρας, ο έμπορος χρειάζεται περισσότερες επιτυχημένες πληρωμές, με τη μικρότερη δυνατή πολυπλοκότητα.»



Η επόμενη ημέρα: περισσότερες επιλογές, λιγότερη πολυπλοκότητα

Οι εξελίξεις αυτές συγκλίνουν σε ένα μοντέλο στο οποίο η πληρωμή ενσωματώνεται ολοένα πιο φυσικά στην εμπειρία αγοράς, ενώ η τεχνολογική πολυπλοκότητα μεταφέρεται στο παρασκήνιο. Σε μια αγορά όπου οι ανάγκες μιας μικρής επιχείρησης, ενός e-shop, μιας αλυσίδας λιανικής ή μιας τουριστικής επιχείρησης διαφέρουν σημαντικά, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Η διαφοροποίηση θα κρίνεται στην ικανότητα του παρόχου να κατανοεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να ενοποιεί διαφορετικά κανάλια και μέσα πληρωμής και να μετατρέπει την καινοτομία σε απτή αξία.



Σε αυτή την κατεύθυνση, η NBG Pay και η EDPS, αξιοποιώντας τη γνώση της ελληνικής αγοράς και τη διεθνή τεχνογνωσία και τεχνολογική υποδομή της Global Payments, επιδιώκουν να λειτουργούν ως μακροπρόθεσμοι συνεργάτες των ελληνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την καθημερινή λειτουργία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξή τους σε ένα οικούστημα πληρωμών που γίνεται πιο σύνθετο για τις υποδομές και πιο απλό για τον τελικό χρήστη.

13.10.2026, 15:05