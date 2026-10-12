Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο νέος επιστημονικός ορισμός για την δυσλεξία αλλάζει τα δεδομένα, τι σημαίνει για τα παιδιά και τα σχολεία στην Ελλάδα
Ο νέος επιστημονικός ορισμός για την δυσλεξία αλλάζει τα δεδομένα, τι σημαίνει για τα παιδιά και τα σχολεία στην Ελλάδα
Έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, χωρίς εξάρτηση από τις επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης
Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο, με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα περιγράφει και προσεγγίζει τη δυσλεξία φέρνει η αναθεώρηση του σχετικού ορισμού από τη Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας (International Dyslexia Association – IDA). Η νέα διατύπωση, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και παρουσιάστηκε αναλυτικά σε επιστημονική δημοσίευση το 2026, έρχεται να καλύψει κενά, που είχαν εντοπιστεί στον ευρέως χρησιμοποιούμενο ορισμό του 2002. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Independent, η αναθεώρηση ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν τη δυσλεξία και οργανώνουν την υποστήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή.
Το σημαντικότερο στοιχείο είναι, ότι η νέα προσέγγιση απομακρύνεται από την αντίληψη ότι η αναγνώριση της δυσλεξίας πρέπει να εξαρτάται από μια συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα στη νοημοσύνη και στην αναγνωστική επίδοση. Παράλληλα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, στην αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση και στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αλλαγή αφορά ένα ζήτημα με άμεσες συνέπειες για την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, την αυτοπεποίθησή τους, τις σχέσεις τους με το σχολείο, αλλά και τις ευκαιρίες που θα έχουν αργότερα στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.
Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια αναθεωρείται ο ορισμός της δυσλεξίας, με έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, χωρίς εξάρτηση από τις επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης. Η νέα προσέγγιση λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις διαφορές μεταξύ των γλωσσών και αμφισβητεί παλαιότερα κριτήρια που μπορούσαν να αφήσουν παιδιά χωρίς την υποστήριξη που χρειάζονταν. Στην Ελλάδα, όπου η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, η εξέλιξη ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την έγκαιρη παρέμβαση, τις δυνατότητες των σχολείων και την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση.
Υπενθυμίζεται, ότι ο προηγούμενος ορισμός της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας, που υιοθετήθηκε το 2002, περιέγραφε τη δυσλεξία ως μαθησιακή δυσκολία, η οποία χαρακτηρίζεται από προβλήματα στην ακριβή ή ευχερή αναγνώριση των λέξεων, καθώς και από δυσκολίες στην ορθογραφία και στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών διαπιστώθηκε ότι ορισμένα στοιχεία δεν αποτύπωναν επαρκώς την πολυπλοκότητα της δυσλεξίας και τη μεγάλη ποικιλία με την οποία εκδηλώνεται από άτομο σε άτομο. Η νέα διατύπωση διατηρεί τον πυρήνα της προηγούμενης προσέγγισης, αλλά εισάγει σημαντικές διευκρινίσεις.
Πιο αναλυτικά, μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά στο ότι η νοημοσύνη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της δυσλεξίας. Απομακρύνεται, δηλαδή η εξάρτηση της αναγνώρισης της δυσλεξίας από συγκεκριμένη διαφορά ανάμεσα στη βαθμολογία ενός τεστ νοημοσύνης και στην επίδοση ενός ατόμου σε δοκιμασίες ανάγνωσης. Σύμφωνα με τον ‘Independent’, ο παλαιότερος τρόπος προσέγγισης συνδεόταν με την απαίτηση μιας διαφοράς 15 μονάδων μεταξύ της επίδοσης σε τυποποιημένο τεστ νοημοσύνης και της επίδοσης στην ανάγνωση. Αυτό μπορούσε να δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα: παιδιά με πραγματικές και επίμονες αναγνωστικές δυσκολίες ενδέχεται να μην πληρούσαν το συγκεκριμένο κριτήριο, ακόμη και αν χρειάζονταν ουσιαστική εκπαιδευτική υποστήριξη.
Ο R. Malatesha Joshi, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Texas A&M και ένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην επεξεργασία της νέας προσέγγισης, έχει επισημάνει ότι παιδιά τα οποία βρίσκονταν πολύ κοντά στο συγκεκριμένο όριο μπορούσαν να αποκλείονται από την αναγνώριση των δυσκολιών τους για μια μικρή διαφορά στη βαθμολογία. Η αναθεωρημένη προσέγγιση στρέφει, επομένως, την προσοχή στις ίδιες τις αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες, στη διάρκεια και στην έντασή τους, καθώς και στην ανταπόκριση του μαθητή στην κατάλληλη διδασκαλία. Χωρίς να σημαίνει ότι η αξιολόγηση της νοητικής λειτουργίας παύει να έχει θέση όπου κρίνεται επιστημονικά αναγκαία, πλέον αναγνωρίζεται ότι η διαφορά ανάμεσα σε δύο βαθμολογίες δεν πρέπει να λειτουργεί ως καθολικό φίλτρο για το αν ένα παιδί δικαιούται να αναγνωριστεί ως δυσλεκτικό.
Η δεύτερη αλλαγή, έγκειται στο ότι η δυσλεξία δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των γλωσσών και των συστημάτων γραφής.
Η έρευνα για τη δυσλεξία βασίστηκε επί δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό σε δεδομένα από αγγλόφωνους πληθυσμούς και άλλες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αντιστοιχούν οι γραπτοί χαρακτήρες στους ήχους της ομιλίας διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα. Στα αγγλικά, για παράδειγμα, η σχέση ανάμεσα στην ορθογραφία και στην προφορά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Στα ελληνικά, η αντιστοίχιση γραμμάτων και ήχων είναι γενικά πιο συστηματική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανάγνωση και η ορθογραφία δεν παρουσιάζουν δυσκολίες.
Η νέα προσέγγιση λαμβάνει περισσότερο υπόψη το γεγονός ότι η δυσλεξία μπορεί να εκδηλώνεται διαφορετικά ανάλογα με τη γλώσσα που μαθαίνει και χρησιμοποιεί ένα άτομο. Η έρευνα των τελευταίων δύο δεκαετιών έχει διευρύνει σημαντικά τη γνώση σχετικά με τις αναγνωστικές δυσκολίες σε γλώσσες όπως τα κινεζικά, τα ιαπωνικά, τα εβραϊκά και τα αραβικά. Η διεύρυνση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου τα σχολεία υποδέχονται επίσης παιδιά με διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές εμπειρίες.
Το σημαντικότερο στοιχείο είναι, ότι η νέα προσέγγιση απομακρύνεται από την αντίληψη ότι η αναγνώριση της δυσλεξίας πρέπει να εξαρτάται από μια συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα στη νοημοσύνη και στην αναγνωστική επίδοση. Παράλληλα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, στην αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση και στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αλλαγή αφορά ένα ζήτημα με άμεσες συνέπειες για την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, την αυτοπεποίθησή τους, τις σχέσεις τους με το σχολείο, αλλά και τις ευκαιρίες που θα έχουν αργότερα στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.
Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια αναθεωρείται ο ορισμός της δυσλεξίας, με έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, χωρίς εξάρτηση από τις επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης. Η νέα προσέγγιση λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις διαφορές μεταξύ των γλωσσών και αμφισβητεί παλαιότερα κριτήρια που μπορούσαν να αφήσουν παιδιά χωρίς την υποστήριξη που χρειάζονταν. Στην Ελλάδα, όπου η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, η εξέλιξη ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την έγκαιρη παρέμβαση, τις δυνατότητες των σχολείων και την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση.
Τι αλλάζει στον ορισμό της δυσλεξίας
Υπενθυμίζεται, ότι ο προηγούμενος ορισμός της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας, που υιοθετήθηκε το 2002, περιέγραφε τη δυσλεξία ως μαθησιακή δυσκολία, η οποία χαρακτηρίζεται από προβλήματα στην ακριβή ή ευχερή αναγνώριση των λέξεων, καθώς και από δυσκολίες στην ορθογραφία και στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών διαπιστώθηκε ότι ορισμένα στοιχεία δεν αποτύπωναν επαρκώς την πολυπλοκότητα της δυσλεξίας και τη μεγάλη ποικιλία με την οποία εκδηλώνεται από άτομο σε άτομο. Η νέα διατύπωση διατηρεί τον πυρήνα της προηγούμενης προσέγγισης, αλλά εισάγει σημαντικές διευκρινίσεις.
Πιο αναλυτικά, μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά στο ότι η νοημοσύνη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της δυσλεξίας. Απομακρύνεται, δηλαδή η εξάρτηση της αναγνώρισης της δυσλεξίας από συγκεκριμένη διαφορά ανάμεσα στη βαθμολογία ενός τεστ νοημοσύνης και στην επίδοση ενός ατόμου σε δοκιμασίες ανάγνωσης. Σύμφωνα με τον ‘Independent’, ο παλαιότερος τρόπος προσέγγισης συνδεόταν με την απαίτηση μιας διαφοράς 15 μονάδων μεταξύ της επίδοσης σε τυποποιημένο τεστ νοημοσύνης και της επίδοσης στην ανάγνωση. Αυτό μπορούσε να δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα: παιδιά με πραγματικές και επίμονες αναγνωστικές δυσκολίες ενδέχεται να μην πληρούσαν το συγκεκριμένο κριτήριο, ακόμη και αν χρειάζονταν ουσιαστική εκπαιδευτική υποστήριξη.
Ο R. Malatesha Joshi, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Texas A&M και ένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην επεξεργασία της νέας προσέγγισης, έχει επισημάνει ότι παιδιά τα οποία βρίσκονταν πολύ κοντά στο συγκεκριμένο όριο μπορούσαν να αποκλείονται από την αναγνώριση των δυσκολιών τους για μια μικρή διαφορά στη βαθμολογία. Η αναθεωρημένη προσέγγιση στρέφει, επομένως, την προσοχή στις ίδιες τις αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες, στη διάρκεια και στην έντασή τους, καθώς και στην ανταπόκριση του μαθητή στην κατάλληλη διδασκαλία. Χωρίς να σημαίνει ότι η αξιολόγηση της νοητικής λειτουργίας παύει να έχει θέση όπου κρίνεται επιστημονικά αναγκαία, πλέον αναγνωρίζεται ότι η διαφορά ανάμεσα σε δύο βαθμολογίες δεν πρέπει να λειτουργεί ως καθολικό φίλτρο για το αν ένα παιδί δικαιούται να αναγνωριστεί ως δυσλεκτικό.
Η δεύτερη αλλαγή, έγκειται στο ότι η δυσλεξία δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των γλωσσών και των συστημάτων γραφής.
Η έρευνα για τη δυσλεξία βασίστηκε επί δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό σε δεδομένα από αγγλόφωνους πληθυσμούς και άλλες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αντιστοιχούν οι γραπτοί χαρακτήρες στους ήχους της ομιλίας διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα. Στα αγγλικά, για παράδειγμα, η σχέση ανάμεσα στην ορθογραφία και στην προφορά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Στα ελληνικά, η αντιστοίχιση γραμμάτων και ήχων είναι γενικά πιο συστηματική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανάγνωση και η ορθογραφία δεν παρουσιάζουν δυσκολίες.
Η νέα προσέγγιση λαμβάνει περισσότερο υπόψη το γεγονός ότι η δυσλεξία μπορεί να εκδηλώνεται διαφορετικά ανάλογα με τη γλώσσα που μαθαίνει και χρησιμοποιεί ένα άτομο. Η έρευνα των τελευταίων δύο δεκαετιών έχει διευρύνει σημαντικά τη γνώση σχετικά με τις αναγνωστικές δυσκολίες σε γλώσσες όπως τα κινεζικά, τα ιαπωνικά, τα εβραϊκά και τα αραβικά. Η διεύρυνση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου τα σχολεία υποδέχονται επίσης παιδιά με διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές εμπειρίες.
Για παράδειγμα, ένα παιδί που μεγαλώνει σε δίγλωσσο περιβάλλον μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση ή στη γραφή της ελληνικής γλώσσας. Η αξιολόγηση χρειάζεται να εξετάζει αν οι δυσκολίες σχετίζονται με την ανεπαρκή έκθεση στη γλώσσα, με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχει λάβει ή με μια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι ταυτόσημοι και δεν πρέπει να συγχέονται. Η περιορισμένη γνώση μιας γλώσσας δεν ισοδυναμεί με δυσλεξία, όπως και η διγλωσσία δεν αποκλείει την ύπαρξή της.
Η τρίτη βασική αλλαγή αφορά στο χρόνο παρέμβασης. Η νέα προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών και στην παροχή γλωσσικής και αναγνωστικής υποστήριξης ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Η παλαιότερη διατύπωση είχε συνδεθεί με την αντίληψη ότι θα έπρεπε να αναμένεται η φοίτηση του παιδιού στη δεύτερη ή την τρίτη τάξη του δημοτικού προτού προχωρήσει η σχετική διαδικασία αναγνώρισης. Αντίθετα, η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση υπογραμμίζει ότι η αναμονή δεν είναι πάντοτε προς όφελος του παιδιού.
Οι δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης δεν εξαφανίζονται επειδή ο μαθητής μεγαλώνει. Αντίθετα, όταν δεν αντιμετωπίζονται εγκαίρως, μπορεί να επηρεάσουν σταδιακά την κατανόηση κειμένων, την απόκτηση λεξιλογίου, την παραγωγή γραπτού λόγου και τη συνολική σχολική επίδοση. Ένα παιδί που δυσκολεύεται να διαβάσει μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια άσκηση, να αποφεύγει να διαβάζει δυνατά στην τάξη ή να εμφανίζει έντονο άγχος πριν από ένα διαγώνισμα. Εάν οι δυσκολίες αυτές ερμηνεύονται διαρκώς ως έλλειψη προσπάθειας, αδιαφορία ή χαμηλές ικανότητες, το παιδί κινδυνεύει να αναπτύξει μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό του. Η έγκαιρη υποστήριξη μπορεί να περιορίσει αυτές τις συνέπειες. Δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που καθυστερεί να κατακτήσει την ανάγνωση έχει δυσλεξία, αλλά ότι οι επίμονες δυσκολίες χρειάζεται να διερευνώνται και να αντιμετωπίζονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ορισμό της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας, η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ανάγνωση λέξεων ή και στην ορθογραφία, οι οποίες μπορεί να αφορούν την ακρίβεια, την ταχύτητα ή και τις δύο παραμέτρους. Οι δυσκολίες εμφανίζονται σε διαφορετικό βαθμό από άτομο σε άτομο και επιμένουν ακόμη και όταν το παιδί έχει λάβει διδασκαλία κατάλληλη και αποτελεσματική για τους συμμαθητές του.
Τι είναι σήμερα η δυσλεξία και πώς επηρεάζει τη μάθηση
Οι παράγοντες που συνδέονται με τη δυσλεξία είναι σύνθετοι και περιλαμβάνουν γενετικές, νευροβιολογικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, οι οποίες αλληλεπιδρούν κατά την ανάπτυξη. Συχνά παρατηρούνται δυσκολίες στη φωνολογική και τη μορφολογική επεξεργασία της γλώσσας, χωρίς αυτές να εμφανίζονται υποχρεωτικά σε κάθε άτομο με δυσλεξία. Ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν πρώιμες δυσκολίες στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για μεταγενέστερες δυσκολίες στον γραπτό λόγο.
Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην ανάγνωση ενός κειμένου. Όταν το διάβασμα απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια, το παιδί μπορεί να έχει λιγότερες ευκαιρίες να εξοικειωθεί με νέες λέξεις, να αποκτήσει γνώσεις μέσα από βιβλία και να αναπτύξει τον γραπτό του λόγο.
Παράλληλα, η δυσλεξία μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογική ευεξία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα με δυσλεξία παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες ή ότι η μαθησιακή διαταραχή καθορίζει την πορεία της ζωής τους. Η ένταση των δυσκολιών, η ποιότητα της υποστήριξης και οι συνθήκες στις οποίες μαθαίνει κάθε άτομο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Εξίσου σημαντικό είναι να μην ταυτίζεται η δυσλεξία με τη χαμηλή νοημοσύνη. Πρόκειται για ειδική μαθησιακή δυσκολία και όχι για ένδειξη μειωμένων συνολικών διανοητικών ικανοτήτων.
Στην Ελλάδα, η δυσλεξία αναγνωρίζεται ως ειδική μαθησιακή δυσκολία στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ωστόσο, η συζήτηση για την έκταση του φαινομένου προσκρούει στο γεγονός ότι τα ποσοστά, που αναφέρονται σε επιμέρους έρευνες δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη μια σύγχρονη, αντιπροσωπευτική αποτύπωση του συνόλου των μαθητών της χώρας.
Η ελληνική πραγματικότητα για τη δυσλεξία
Στην επιστημονική βιβλιογραφία συναντώνται εκτιμήσεις που τοποθετούν τη δυσλεξία σε ένα εύρος αρκετών ποσοστιαίων μονάδων του πληθυσμού. Ωστόσο, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τον ορισμό που χρησιμοποιείται, τα κριτήρια αξιολόγησης, την ηλικία των συμμετεχόντων και τη μεθοδολογία κάθε έρευνας.
Μια μελέτη που φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η οποία εξέτασε 880 εφήβους, κατέγραψε ποσοστό 7,5%, χωρίς να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε επίσημη εθνική εκτίμηση για τη σημερινή μαθητική κοινότητα. Αντίστοιχα, σε μεταπτυχιακή εργασία του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναφέρεται εκτίμηση ότι το 10%-15% των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζει ειδική διαταραχή της ανάγνωσης ή δυσλεξία.
Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν είναι μόνο πόσα παιδιά έχουν δυσλεξία, αλλά και πόσα αναγνωρίζονται εγκαίρως, πόσα λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη και πόσα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες χωρίς να έχουν αξιολογηθεί.
Στο θεσμοθετημένο πλαίσιο για την αξιολόγηση και την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, κεντρικό ρόλο έχουν τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), τα οποία αξιολογούν μαθητές και διατυπώνουν προτάσεις για την εκπαιδευτική τους υποστήριξη.
Πώς γίνεται η αξιολόγηση στην Ελλάδα
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στον νόμο 4823/2021. Για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα όρια ως προς τις τάξεις φοίτησης και την ηλικία των μαθητών που μπορούν να αξιολογούνται από τα ΚΕΔΑΣΥ.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τα ΚΕΔΑΣΥ μπορούν να αξιολογούν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μαθητών έως και την Α΄ τάξη του Λυκείου, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση έχει σαν σκοπό να συγκεντρωθούν τα αναγκαία στοιχεία του μαθητή, να αποσαφηνιστούν οι εκπαιδευτικές του ανάγκες και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προτάσεις υποστήριξης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διαδικασία συνδέεται με την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού και μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται στο σχολείο.
Στις περιπτώσεις μαθητών με αναγνωρισμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, προβλέπονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις στις εξετάσεις, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για παράδειγμα, οι υποψήφιοι με τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις μπορούν να εξετάζονται προφορικά, εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η αναθεώρηση του διεθνούς ορισμού θέτει το κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το πόσο γρήγορα μπορεί ένα παιδί που δυσκολεύεται να λάβει την κατάλληλη βοήθεια. Η αναγνώριση μιας μαθησιακής δυσκολίας και η παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης δεν είναι δύο διαδικασίες που πρέπει υποχρεωτικά να περιμένουν η μία την ολοκλήρωση της άλλης.
Η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης
Όταν ένας εκπαιδευτικός διαπιστώνει ότι ένας μαθητής δυσκολεύεται συστηματικά να αναγνωρίσει λέξεις, να διαβάσει με ακρίβεια ή να γράψει με συνέπεια, μπορεί να προσαρμόσει τη διδασκαλία και να παρακολουθήσει την πρόοδό του, ενώ παράλληλα διερευνάται αν χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός υποκαθιστά τον ειδικό αλλά ότι δεν χρειάζεται να αναβάλλεται η μαθησιακή υποστήριξη μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διοικητικές διαδικασίες.
Όπως γίνεται γνωστό, η αποτελεσματική παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει συστηματική και ρητή διδασκαλία των σχέσεων ανάμεσα στους ήχους και στα γράμματα, εξάσκηση στην αποκωδικοποίηση λέξεων, ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας και υποστήριξη στην ορθογραφία. Οι παρεμβάσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε μαθητή και να βασίζονται στην παρακολούθηση της προόδου του και να μην εξαντλείται η προσπάθεια του εκπαιδευτικού στη γενική προτροπή «διάβαζε περισσότερο», αφού το ίδιο το διάβασμα αποτελεί την πηγή της δυσκολίας. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και ειδικών. Οι γονείς χρειάζεται να ενημερώνονται με σαφήνεια για τις δυσκολίες που παρατηρούνται, τα επόμενα βήματα και τις δυνατότητες υποστήριξης, χωρίς να αντιμετωπίζουν τη μαθησιακή δυσκολία ως προσωπική αποτυχία του παιδιού ή της οικογένειας. Ωστόσο, στην πράξη, για οικογένειες με οικονομικούς περιορισμούς, η πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες αξιολόγησης ή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης μπορεί να είναι δυσκολότερη. Κατά συνέπεια, ο ρόλος των δημόσιων δομών και των σχολείων, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός.
Ένα από τα συχνότερα λάθη, που παρατηρούνται, είναι να περιορίζεται η δυσλεξία στα ορθογραφικά λάθη ή στην αργή ανάγνωση. Στην πραγματικότητα, η αξιολόγηση χρειάζεται να εξετάζει ένα ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ακρίβεια και στην ευχέρεια της ανάγνωσης, στην αποκωδικοποίηση και στην ορθογραφία.
Η δυσλεξία στο σχολείο
Ένας μαθητής μπορεί να κατανοεί προφορικά ένα σύνθετο θέμα, αλλά να δυσκολεύεται να αποδώσει τις γνώσεις του σε ένα γραπτό διαγώνισμα. Μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να διαβάσει την εκφώνηση μιας άσκησης ή να κάνει λάθη σε λέξεις που έχει ήδη διδαχθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ορθογραφικό λάθος, κάθε αργή ανάγνωση ή κάθε χαμηλή επίδοση αποτελεί ένδειξη δυσλεξίας. Η αξιολόγηση οφείλει να διακρίνει τις επίμονες και ειδικές δυσκολίες από άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση.
Ούτε είναι σωστό να αποδίδεται αυτομάτως στη δυσλεξία κάθε δυσκολία συγκέντρωσης, μνήμης ή οργάνωσης. Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν, αλλά δεν αποτελούν από μόνες τους διαγνωστικά κριτήρια για τη δυσλεξία. Για τους λόγους αυτούς, η ακριβής αποτύπωση των χαρακτηριστικών της κάθε περίπτωσης είναι απαραίτητη, ώστε η υποστήριξη να μην βασίζεται σε γενικεύσεις.
Εξίσου σημαντικό είναι να μην αντιμετωπίζεται η δυσλεξία ως ένδειξη μειωμένης προσπάθειας. Όταν ένας μαθητής χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τους συμμαθητές του για να ολοκληρώσει μια αναγνωστική εργασία, η επανάληψη της ίδιας άσκησης χωρίς κατάλληλη καθοδήγηση μπορεί να μην είναι αρκετή, αναφέρουν οι ειδικοί.
Η αναθεώρηση του ορισμού της δυσλεξίας επαναφέρει το ερώτημα για το πώς μπορεί η τεχνολογία να συμβάλει στην εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με δυσλεξία. Τα εργαλεία μετατροπής κειμένου σε ομιλία, οι ψηφιακοί αναγνώστες, οι εφαρμογές υποβοηθούμενης γραφής και τα προγράμματα που διευκολύνουν την οργάνωση των πληροφοριών μπορούν να περιορίσουν ορισμένα εμπόδια στην πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής της παρουσίασης ενός κειμένου, δημιουργίας εναλλακτικών επεξηγήσεων και εξάσκησης σε δεξιότητες γραμματισμού.
Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Ωστόσο, επισημαίνεται, ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί από μόνη της θεραπεία ούτε υποκαθιστά την εξειδικευμένη αξιολόγηση και τη συστηματική διδασκαλία. Χρειάζεται, επίσης, προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, στην αξιοπιστία των ψηφιακών εργαλείων και στον κίνδυνο να χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες εφαρμογές ως υποκατάστατο της επιστημονικής αξιολόγησης.
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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