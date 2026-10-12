Δείτε βίντεο: Η στιγμή της σύλληψης της 41χρονης που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη σε φαγητό και νερό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή της σύλληψης της 41χρονης που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη σε φαγητό και νερό
Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια» την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της περνούν χειροπέδες μετά την καταγγελία του πρώην συζύγου της - Η κινηματογραφική αποκάλυψη της υπόθεσης
Τη στιγμή της σύλληψης της εν διαστάσει συζύγου του στρατιωτικού γιατρού τον οποίο η 41χρονη στο Περιστέρι δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά με ατροπίνη, αποτυπώνει βίντεο από κάμερα ασφαλείας.
Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια» την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της περνούν χειροπέδες μετά την καταγγελία του πρώην συζύγου της. Η γυναίκα, είχε αντικλείδι από την οικία του στρατιωτικού γιατρού και μπήκε στο σπίτι του, φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη.
Μαζί με την 41χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους, λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός (γάντια και μάσκα).
Δείτε το βίντεο:
Η απίστευτη υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης αποκαλύφθηκε με κινηματογραφικό τρόπο. Ο στρατιωτικός γιατρός, εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση, μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού τους. Από τότε το θύμα παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία, ψευδαισθήσεις.
Η αποκάλυψη ήρθε πριν από δύο μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των βορείων προαστίων, ο ιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε την 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.
Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής (11/10), η κάμερα κατέγραψε την 41χρονη να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο ιατρός ειδοποίησε την Αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ η επικίνδυνη ουσία στάλθηκε για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Ιατρική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν σε φυτά, όπως η μπελαντόνα, και δρα μπλοκάροντας την επίδραση της ακετυλοχολίνης σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος.
Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων επικίνδυνα χαμηλού καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις, όπως αυτές από οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα και ορισμένους νευροτοξικούς χημικούς παράγοντες.
Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια» την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της περνούν χειροπέδες μετά την καταγγελία του πρώην συζύγου της. Η γυναίκα, είχε αντικλείδι από την οικία του στρατιωτικού γιατρού και μπήκε στο σπίτι του, φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη.
Μαζί με την 41χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους, λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός (γάντια και μάσκα).
Δείτε το βίντεο:
Η απίστευτη υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης αποκαλύφθηκε με κινηματογραφικό τρόπο. Ο στρατιωτικός γιατρός, εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση, μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού τους. Από τότε το θύμα παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία, ψευδαισθήσεις.
Η αποκάλυψη ήρθε πριν από δύο μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των βορείων προαστίων, ο ιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε την 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.
Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής (11/10), η κάμερα κατέγραψε την 41χρονη να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο ιατρός ειδοποίησε την Αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ η επικίνδυνη ουσία στάλθηκε για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Ιατρική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν σε φυτά, όπως η μπελαντόνα, και δρα μπλοκάροντας την επίδραση της ακετυλοχολίνης σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος.
Τι είναι η ατροπίνη
Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων επικίνδυνα χαμηλού καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις, όπως αυτές από οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα και ορισμένους νευροτοξικούς χημικούς παράγοντες.
Στην Οφθαλμολογία χορηγείται επίσης σε μορφή σταγόνων, για τη διαστολή της κόρης του ματιού και άλλες θεραπευτικές εφαρμογές. Η ατροπίνη, ωστόσο, δεν είναι ακίνδυνη. Σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση.
Γι' αυτό και η χρήση της πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και κατάλληλη παρακολούθηση.
Γι' αυτό και η χρήση της πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και κατάλληλη παρακολούθηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα