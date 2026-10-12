Δείτε βίντεο: Η στιγμή της σύλληψης της 41χρονης που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη σε φαγητό και νερό

Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια» την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της περνούν χειροπέδες μετά την καταγγελία του πρώην συζύγου της - Η κινηματογραφική αποκάλυψη της υπόθεσης