Λέα Σεϊντού: Το κεφάλαιο του Τζέιμς Μποντ έχει κλείσει για μένα, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα τον υποδυθεί





Η ηθοποιός Σεϊντού ανέτρεξε στην περίοδο που υποδύθηκε τη Μαντλέν Σουάν, ένα από τα κορίτσια του Μποντ στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise, μιλώντας στο PEOPLE κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο Gentle Monster London Film Festival.







Η Σεϊντού ήταν μία από τις τρεις βασικές γυναικείες παρουσίες που συνδέθηκαν με τον Μποντ κατά την περίοδο που τον υποδυόταν ο Ντάνιελ Κρεγκ. Ο ηθοποιός ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα σε πέντε ταινίες, από το 2006 έως το 2021, ενώ οι γυναικείοι χαρακτήρες που εμφανίστηκαν στις ταινίες «Casino Royale» (2006), «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012), «Spectre» (2015) και «No Time to Die» (2021) ξεπέρασαν τα συνηθισμένα στερεότυπα των κοριτσιών του Μποντ, καθώς η κινηματογραφική σειρά εξελισσόταν.







Οι Μουρίνο, Γκριν και Μιλίτσεβιτς εμφανίστηκαν στην ταινία «Casino Royale», ενώ οι Κουριλένκο και Άρτερτον συμμετείχαν στο «Quantum of Solace». Η Μαρλό εμφανίστηκε στο «Skyfall», η Μπελούτσι στο «Spectre» και η ντε Άρμας στο «No Time to Die».



Η Σεϊντού υποδύθηκε μια ψυχίατρο, κόρη του κυρίου Γουάιτ, τον οποίο ενσάρκωσε ο Γέσπερ Κρίστενσεν στις ταινίες «Casino Royale» και «Quantum of Solace». Η ερωτική σχέση της Μαντλέν Σουάν με τον Μποντ ξεκίνησε στην ταινία του 2015 και συνεχίστηκε στο «No Time to Die».



Κλείσιμο Η Λέα Σεϊντού στην ταινία Spectre

Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2015, η ηθοποιός είχε περιγράψει τη Σουάν ως «έναν δυναμικό χαρακτήρα» και «ένα κορίτσι του Μποντ που μένει στη μνήμη». Η αδιαφορία της Σεϊντού για το ποιος θα διαδεχθεί τον Κρεγκ εκφράζεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον επόμενο πράκτορα 007.



Τον Μάιο η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε ότι η διαδικασία επιλογής του νέου πρωταγωνιστή μόλις ξεκίνησε, προσθέτοντας ότι «η δημιουργική ομάδα πίσω από την επόμενη ταινία διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες».



Ολοκληρωτικά έχει κλείσει για τη Λέα Σεϊντού το κεφάλαιο του Τζέιμς Μποντ , με την ηθοποιό να ξεκαθαρίζει πως δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο επόμενος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον πράκτορα 007.Η ηθοποιός Σεϊντού ανέτρεξε στην περίοδο που υποδύθηκε τη Μαντλέν Σουάν, ένα από τα κορίτσια του Μποντ στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise, μιλώντας στο PEOPLE κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο Gentle Monster London Film Festival.Στην πρεμιέρα, η 41χρονη ηθοποιός διευκρίνισε ότι η συμμετοχή της στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ έχει ολοκληρωθεί, δηλώνοντας: «Μου άρεσε πάρα πολύ που συμμετείχα σε αυτή τη σειρά ταινιών, αλλά τώρα αυτό το κεφάλαιο έχει... κλείσει». Όσο για το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα 007, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ, η Σεϊντού δεν είχε κάποια πρόταση. «Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι δικό μου... Έχει τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά.Η Σεϊντού ήταν μία από τις τρεις βασικές γυναικείες παρουσίες που συνδέθηκαν με τον Μποντ κατά την περίοδο που τον υποδυόταν ο Ντάνιελ Κρεγκ. Ο ηθοποιός ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα σε πέντε ταινίες, από το 2006 έως το 2021, ενώ οι γυναικείοι χαρακτήρες που εμφανίστηκαν στις ταινίες «Casino Royale» (2006), «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012), «Spectre» (2015) και «No Time to Die» (2021) ξεπέρασαν τα συνηθισμένα στερεότυπα των κοριτσιών του Μποντ, καθώς η κινηματογραφική σειρά εξελισσόταν.Εκτός από τη Σεϊντού, η οποία πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Spectre» και «No Time to Die», μεταξύ των ηθοποιών που υποδύθηκαν γυναίκες με τις οποίες ο Μποντ είχε ερωτική σχέση ήταν οι Κατερίνα Μουρίνο, Εύα Γκριν, Ιβάνα Μιλίτσεβιτς, Όλγα Κουριλένκο, Τζέμα Άρτερτον, Μπερενίς Μαρλό, Μόνικα Μπελούτσι και Άνα ντε Άρμας.Οι Μουρίνο, Γκριν και Μιλίτσεβιτς εμφανίστηκαν στην ταινία «Casino Royale», ενώ οι Κουριλένκο και Άρτερτον συμμετείχαν στο «Quantum of Solace». Η Μαρλό εμφανίστηκε στο «Skyfall», η Μπελούτσι στο «Spectre» και η ντε Άρμας στο «No Time to Die».Η Σεϊντού υποδύθηκε μια ψυχίατρο, κόρη του κυρίου Γουάιτ, τον οποίο ενσάρκωσε ο Γέσπερ Κρίστενσεν στις ταινίες «Casino Royale» και «Quantum of Solace». Η ερωτική σχέση της Μαντλέν Σουάν με τον Μποντ ξεκίνησε στην ταινία του 2015 και συνεχίστηκε στο «No Time to Die».Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2015, η ηθοποιός είχε περιγράψει τη Σουάν ως «έναν δυναμικό χαρακτήρα» και «ένα κορίτσι του Μποντ που μένει στη μνήμη». Η αδιαφορία της Σεϊντού για το ποιος θα διαδεχθεί τον Κρεγκ εκφράζεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον επόμενο πράκτορα 007.Τον Μάιο η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε ότι η διαδικασία επιλογής του νέου πρωταγωνιστή μόλις ξεκίνησε, προσθέτοντας ότι «η δημιουργική ομάδα πίσω από την επόμενη ταινία διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες».

Παρότι η διαδικασία επιλογής ηθοποιών ενδέχεται να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, τα προηγούμενα χρόνια έχουν ακουστεί αρκετά γνωστά ονόματα ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ, μεταξύ των οποίων οι Τζέικομπ Ελόρντι, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χένρι Γκόλντινγκ, Πολ Μέσκαλ, Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Τζακ Ο' Κόνελ, Χένρι Καβίλ, Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ και Ίντρις Έλμπα. Ο χαρακτήρας του Τζέιμς Μποντ δημιουργήθηκε από τον Βρετανό συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μυθιστόρημα «Casino Royale» το 1953.



Ο Σον Κόνερι ήταν ο πρώτος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα στη μεγάλη οθόνη, στην ταινία «Dr. No» του 1962, σε σκηνοθεσία Τέρενς Γιανγκ. Μεταξύ των ηθοποιών που έχουν υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ συγκαταλέγονται επίσης οι Ντέιβιντ Νίβεν, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον και Πιρς Μπρόσναν.