Πώς Ελλάδα και Κύπρος έσωσαν την τελευταία στιγμή το «οικόπεδό» τους στο διάστημα, η ιστορία πίσω από τη διαστημική επιτυχία

Η γενιά των Hellas Sat 3 & 4 και το ευρωπαϊκό κενό

Οι πολύτιμες συχνότητες

Νέοι άνθρωποι και Brain Gain

«Σε αυτή την περίπτωση Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα είχαν πρόσβαση στο διάστημα, όπως δεν έχουν πρόσβαση σήμερα κι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Διότι μέσω της Hellas Sat η Ελλάδα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες και από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που έχουν πρόσβαση στο διάστημα και έχουν δικαιώματα στο διάστημα ενεργοποιημένα, έχουν δορυφόρους που λειτουργούν, παρέχουν υπηρεσίες -ήδη μάλιστα μέσω του προγράμματος GOVSATCOM στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν αν δεν ενεργοποιούνταν τα δικαιώματα. Αυτό το κάναμε να φανταστείτε πριν από την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου της Hellas Sat, με την τροχοδρόμηση ενός άλλου που ήταν ήδη σε τροχιά, του τελευταίου δορυφόρου γερμανικού, της Deutsche Telekom. Έτσι τον Μάιο του 2002 μεταφέρθηκε ο δορυφόρος DFS-Kopernikus 3 που ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής του στη θέση μας, τον μετονομάσαμε σε Hellas Sat 1 και μέσω αυτού του δορυφόρου επεκτάθηκαν τα δικαιώματα της Ελλάδος μέχρι το 2004. Την ίδια ώρα εμείς είχαμε ήδη κλείσει το δορυφόρο Hellas Sat 2 για εκτόξευση. Έτσι κατοχυρώσαμε οριστικά τα εθνικά δικαιώματα για τη θέση της Ελλάδας και το... 'χωράφι' έμεινε σε ελληνικά χέρια», αναφέρει ο κ. Πρωτοπαπάς.Αυτός ο πρώτος επιχειρησιακός δορυφόρος, ο Hellas Sat 2 τροποποιήθηκε με ισχυρές κεραίες ευρωπαϊκής κάλυψης και εκτοξεύτηκε τον Μάιο του 2003 από το Κέιπ Κανάβεραλ, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο και ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι.«Τα διεθνή ΜΜΕ, επηρεασμένα από τη δημοφιλή κωμωδία της εποχής, τον βάφτισαν μάλιστα «Big Fat Greek Satellite», προσθέτει ο κ. Πρωτοπαπάς. Ο δορυφόρος διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην τηλεοπτική μετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και στη συνέχεια κατέκτησε τις αγορές των Βαλκανίων. Σήμερα, διανύοντας τον 23ο χρόνο λειτουργίας του -αν και είχε σχεδιασμένη διάρκεια 12,5 ετών- ο Hellas Sat 2 οδεύει προς ένα παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας γεωστατικού δορυφόρου. «Ο Hellas Sat 2 την ίδια χρονιά καταχωρήθηκε στο Ελληνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων και στο Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν επρόκειτο για μια απλή τυπική διαδικασία. Σηματοδοτούσε αυτή η καταχώρηση τη θεσμικά αναγνωρισμένη παρουσία της Ελλάδος στο διεθνές διαστημικό γίγνεσθαι», τονίζει.Ακολούθησαν ο Hellas Sat 3 το 2017 και ο Hellas Sat 4 το 2019, διευρύνοντας την κάλυψη σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Ο Hellas Sat 3 ήρθε ως αποτέλεσμα συγχρηματοδότησης με τον τότε οργανισμό Inmarsat και έφερε την καινοτομία της αεροπορικής συνδεσιμότητας παρέχοντας μέχρι σήμερα ίντερνετ στις επιβατικές πτήσεις, ενώ ο Hellas Sat 4, εξοπλισμένος με ηλεκτρική πρόωση διαθέτει καύσιμα για τριάντα χρόνια λειτουργίας και συντροφεύει τον Hellas Sat 3 στις 39 μοίρες Ανατολικά.Σχολιάζοντας τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο κ. Πρωτοπαπάς δεν διστάζει να επισημάνει παλαιότερα λάθη της Ευρώπης: «Η Ευρώπη ακολούθησε μια 'με οικονομικούς όρους' προσέγγιση στο διάστημα και στις υποδομές. Ο άκρατος αγώνας για αύξηση των κερδών από funds αφαίμαξε τους οργανισμούς από ρευστότητα για στρατηγικές επενδύσεις. Αυτό φάνηκε δραματικά στις πρόσφατες γεωπολιτικές κρίσεις».«Η ευρωπαϊκή εμπειρία μάλιστα αποδεικνύει πως σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι κρίσιμες τεχνολογικές και διαστημικές υποδομές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική αξία. Η OneWeb στη Βρετανία και η Eutelsat στη Γαλλία είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν πλέον τον διαστημικό τομέα ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής τους αυτονομίας. Είναι και αυτό ένα δίδαγμα για κάθε χώρα που διαθέτει κρίσιμες τεχνολογικές και κυρίως διαστημικές υποδομές, κάτω από αυτές τις θυελλώδεις γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα», προσθέτει.Το επόμενο μεγάλο στοίχημα στους γεωστατικούς δορυφόρους είναι ο Hellas Sat 5 οποίος δεν θα είναι απλώς αντικατάσταση, αλλά στρατηγική επέκταση δραστηριοτήτων αφού σχεδιάζεται να είναι ένας υβριδικός δορυφόρος νέας γενιάς που θα εισάγει τις οπτικές επικοινωνίες μέσω λέιζερ (laser communications), προσφέροντας ταχύτητες.«Το λέιζερ ανοίγει νέους δρόμους. Είναι σαν να περνάμε από έναν επαρχιακό δρόμο σε μια λεωφόρο δέκα λωρίδων. Θα επιτρέψει τη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων για δίκτυα 5G, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, διαδορυφορικές συνδέσεις (inter-satellite links) και υπερασφαλείς κυβερνητικές και στρατιωτικές επικοινωνίες», εξηγεί ο κ. Πρωτοπαπάς.«Σχεδιάζουμε τον επόμενο δορυφόρο Hellas Sat τώρα που ωρίμασε πλέον η τεχνολογία αυτών των οπτικών τηλεπικοινωνιών laser και είμαστε στη φάση να οριστικοποιήσουμε τον σχεδιασμό μαζί με αρκετές άλλες τεχνολογίες που δεν μπορώ να σας τις πω αυτή τη στιγμή, για να ξεκινήσουμε την κατασκευή του δορυφόρου από τον επόμενο χρόνο», εξηγεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat.Τεχνητοί δορυφόροι χωρίς δυνατότητα χρήσης συχνοτήτων όμως είναι μια μισή συνταγή επιτυχίας. Και εδώ, η... σωτηρία του χωραφιού της Ελλάδας στην τροχιακή θέση των 39 ° Ανατολικά σημαίνει πως είναι εφικτή και η διατήρηση της χρήσης συχνοτήτων.«Η Hellas Sat από το 2013 έχει επενδύσει άλλα είκοσι εκατομμύρια για μεταφορά δορυφόρων που είχαν φάσμα, που εξέπεμπαν τα φάσματα, διαφορετικών του Ku που είχαμε με τον πρώτο δορυφόρο, τον Hellas Sat 2, για να διατηρήσουμε δικαιώματα από ελληνικά filings (σ.σ καταχωρίσεις συχνοτήτων ή υποβολές τροχιακών θέσεων και φάσματος όπως επίσημοι φάκελοι που καταθέτει μια χώρα στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών για έναν δορυφόρο) που έγιναν μεταγενέστερα και έληγαν. Και μετακινήσαμε δύο δορυφόρους διαδοχικά για να διατηρήσουμε τα δικαιώματα του Ka, για παράδειγμα, ή κάποιων άλλων συχνοτήτων που θα έληγαν. 'Αρα γίνονται τεράστιες επενδύσεις για να διατηρηθούν αυτά τα δικαιώματα, τα οποία αλίμονο να χαθούν δια παντός για μία χώρα, ειδικά αυτήν την περίοδο που το διάστημα είναι σε πρώτο πλάνο μαζί με την άμυνα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού», εξηγεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat.Υπήρξαν στιγμές που ένιωσε άραγε πως θα μπορούσε να χαθεί η ελληνική θέση σε τροχιά;«Πολλές φορές περίμενα έξω από γραφεία στην Ελλάδα και το 2001 και μετά το 2001, είτε για να κατοχυρωθούν συχνότητες είτε για να διαμαρτυρηθούμε για καταπάτηση του οικοπέδου από άλλους. Και αυτό σε πάρα πολλά γραφεία, και σε υπουργεία. Η πιο ανησυχητική στιγμή θυμάμαι φορά ήταν γύρω στο 2006, όταν θέλαμε να καταθέσουμε ακόμα ένα filing με τις επιπλέον συχνότητες, αυτές που θα χάνονταν το 2013 τότε που μεταφέραμε τους δορυφόρους, που ήταν οι καινούργιες συχνότητες. Θυμάμαι σε ένα γραφείο σε υπουργείο περίμενα αγωνιωδώς πάνω από τέσσερις ώρες για να με δεχτούν. Και ήμουν τότε Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat», εξιστορεί ο κ. Πρωτοπαπάς.Τους συγκεκριμένους γεωστατικούς δορυφόρους «υπηρετεί» μια ομάδα 58 στελεχών σε Ελλάδα και Κύπρο και ο ίδιος χαίρεται που πλέον η νέα γενιά επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον.«Στο κέντρο ελέγχου των δορυφόρων έχουμε τους νεαρότερους χειριστές παγκοσμίως, παιδιά 24 και 23 ετών που λειτουργούν τα συστήματα επάξια. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από καμία άλλη χώρα», τονίζει ο κ. Πρωτοπαπάς που στέλνει και μήνυμα στη νέα γενιά επιστημόνων της διαστημικής τεχνολογίας. «Όταν ξεκινήσαμε το 1994, μας έλεγαν «πού πάτε;!». Σήμερα το... χωράφι δεν χάθηκε, φέρνει εθνική υπεραξία και η Ελλάδα όπως και η Κύπρος έχουν τη δική τους ισχυρή θέση στο διάστημα. Θέλω να πω στους νέους να μην φοβούνται να ονειρευτούν, να σκεφτούν το διάστημα ως επιλογή. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό για να φέρουμε πίσω τους επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό ενώ είναι σημαντική και η πολιτική στήριξη που υπάρχει από την ηγεσία της χώρας μας στον τομέα. Η Ελλάδα είναι πλέον πρωταγωνιστής», αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat.