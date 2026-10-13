Δείτε βίντεο: Η 41χρονη με γάντια και μάσκα βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι
Δείτε βίντεο: Η 41χρονη με γάντια και μάσκα βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι
Είχε αντίκλείδι και μπήκε στην κουζίνα φορώντας σκούφο, γάντια και χειρουργική μάσκα - Έβαζε σε βάζα με τρόφιμα ατροπίνη και στη συνέχεια τα τοποθετούσε στο ντουλάπι της κουζίνας - Ο γιατρός είδε σε live μετάδοση της κινήσεις της εν διαστάσει συζύγου του και ειδοποίησε την ΕΛΑΣ
Τη στιγμή που η 41χρονη βάζει ουσία σε τρόφιμα στο σπίτι του εν διαστάσει συζύγου της στο Περιστέρι με σκοπό να τον δηλητηριάσει, αποτυπώνει βίντεο από κάμερα που είχε τοποθετηθεί στην κουζίνα του σπιτιού όπου διέμενε ο στρατιωτικός γιατρός.
Φορώντας σκούφο, γάντια και χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο, η 41χρονη φέρεται να έβαζε σε βάζα με τρόφιμα ατροπίνη και στη συνέχεια τα τοποθετούσε στο ντουλάπι της κουζίνας, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το MEGA. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 41χρονη έβαζε ατροπίνη, μεταξύ άλλων, στο αλάτι και το μέλι.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο όταν τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στον γιατρό, μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού τους. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από δύο μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των βορείων προαστίων, ο ιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε την 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.
Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής (11/10), η κάμερα κατέγραψε την 41χρονη να τοποθετεί την ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο ιατρός ειδοποίησε την Αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Σε βίντεο από τη σύλληψη που δημοσίευσε το protothema.gr, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια» την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της περνούν χειροπέδες.
Σε μικρή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό τους. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός (γάντια και μάσκα). Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ η επικίνδυνη ουσία στάλθηκε για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Ιατρική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν σε φυτά, όπως η μπελαντόνα, και δρα μπλοκάροντας την επίδραση της ακετυλοχολίνης σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος.
Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων επικίνδυνα χαμηλού καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις, όπως αυτές από οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα και ορισμένους νευροτοξικούς χημικούς παράγοντες.
Φορώντας σκούφο, γάντια και χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο, η 41χρονη φέρεται να έβαζε σε βάζα με τρόφιμα ατροπίνη και στη συνέχεια τα τοποθετούσε στο ντουλάπι της κουζίνας, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το MEGA. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 41χρονη έβαζε ατροπίνη, μεταξύ άλλων, στο αλάτι και το μέλι.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο όταν τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στον γιατρό, μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού τους. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από δύο μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των βορείων προαστίων, ο ιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε την 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.
Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής (11/10), η κάμερα κατέγραψε την 41χρονη να τοποθετεί την ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο ιατρός ειδοποίησε την Αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Η σύλληψη της 41χρονης και των γονιών της
Σε βίντεο από τη σύλληψη που δημοσίευσε το protothema.gr, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια» την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της περνούν χειροπέδες.
Σε μικρή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό τους. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός (γάντια και μάσκα). Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ η επικίνδυνη ουσία στάλθηκε για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Ιατρική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν σε φυτά, όπως η μπελαντόνα, και δρα μπλοκάροντας την επίδραση της ακετυλοχολίνης σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος.
Τι είναι η ατροπίνη
Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων επικίνδυνα χαμηλού καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις, όπως αυτές από οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα και ορισμένους νευροτοξικούς χημικούς παράγοντες.
Στην Οφθαλμολογία χορηγείται επίσης σε μορφή σταγόνων, για τη διαστολή της κόρης του ματιού και άλλες θεραπευτικές εφαρμογές. Η ατροπίνη, ωστόσο, δεν είναι ακίνδυνη. Σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση.
Γι' αυτό και η χρήση της πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και κατάλληλη παρακολούθηση.
Γι' αυτό και η χρήση της πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και κατάλληλη παρακολούθηση.
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