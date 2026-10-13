Δείτε βίντεο: Η 41χρονη με γάντια και μάσκα βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι

Είχε αντίκλείδι και μπήκε στην κουζίνα φορώντας σκούφο, γάντια και χειρουργική μάσκα - Έβαζε σε βάζα με τρόφιμα ατροπίνη και στη συνέχεια τα τοποθετούσε στο ντουλάπι της κουζίνας - Ο γιατρός είδε σε live μετάδοση της κινήσεις της εν διαστάσει συζύγου του και ειδοποίησε την ΕΛΑΣ