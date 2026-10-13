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Συμπλοκή Ελλήνων με Σουδανούς σε προαύλιο εκκλησίας χωριού του Ηρακλείου, δύο οι τραυματίες, έξι οι συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Συμπλοκή Επεισόδιο Σουδανός

Συμπλοκή Ελλήνων με Σουδανούς σε προαύλιο εκκλησίας χωριού του Ηρακλείου, δύο οι τραυματίες, έξι οι συλλήψεις

18 και 22 ετών οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν, Σουδανοί όλοι οι συλληφθέντες

Συμπλοκή Ελλήνων με Σουδανούς σε προαύλιο εκκλησίας χωριού του Ηρακλείου, δύο οι τραυματίες, έξι οι συλλήψεις
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Συμπλοκή ανάμεσα σε Έλληνες και Σουδανούς με απολογισμό δύο συλλήψεις και έξι τραυματίες, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά από την εκκλησία στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού.

Κατά την ίδια πηγή το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο ένας (σσ. 18χρονος) από τους δύο Έλληνες είχε λεκτική αντιπαράθεση με τους Σουδανούς.

Η ένταση κλιμακώθηκε και η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με την ομάδα των αλλοδαπών να έρχεται στα χέρια τόσο με τον 18χρονο όσο και με τον 22χρονο φίλο του.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές αλλά και ξύλα από τους Σουδανούς σε βάρος των Ελλήνων.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς έφερε τραύμα στο πόδι και αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες αποχώρησε από το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, ενώ ο 18χρονος φίλος του υπέστη εκδορές και μώλωπες.

Αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή μετά τη λήξη του επεισοδίου, προχώρησαν στη σύλληψη των έξι υπηκόων Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σημειώνεται ότι κατά τους ελέγχους βρέθηκαν στην κατοχή τους κοντάρια, τα οποία κατασχέθηκαν.
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