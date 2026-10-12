Σιακαντάρης: Ντροπή που δεν καταδίκασαν από την ΕΛΑΣ το άρθρο Καρτερού με το «βλάκας» για τον Ανδρουλάκη
Σιακαντάρης: Ντροπή που δεν καταδίκασαν από την ΕΛΑΣ το άρθρο Καρτερού με το «βλάκας» για τον Ανδρουλάκη
«Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο» γράφει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Σιακαντάρης
Την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο, μεταξύ άλλων, έθετε το ερώτημα «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;» διατύπωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Σιακαντάρης.
Χρησιμοποιώντας τις λέξεις «τι ντροπή», ο κ. Σιακαντάρης γράφει ότι «με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο, όχι μόνο να μη πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν "τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;"».
«Καμία κομματική και πολιτική σκοπιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μη πάρω θέση επί του θέματος. Δεν αφορά εμένα, αλλά το γεγονός πως έτσι πουθενά δεν θα βγούμε όλοι μας με τέτοια δημοσιεύματα. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο» προσθέτει ο κ. Σιακαντάρης.
Καλώς καταδίκασαν όσοι από το ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την επαίσχυντη και σεξιστική επίθεση Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου. Και κακώς κρύφτηκαν κάποιοι άλλοι. Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο, όχι μόνο να μη πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Τι ντροπή! Καμία κομματική και πολιτική σκοπιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μη πάρω θέση επί του θέματος. Δεν αφορά εμένα, αλλά το γεγονός πως έτσι πουθενά δεν θα βγούμε όλοι μας με τέτοια δημοσιεύματα. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Διαφορετικά να μην απορούμε που οι νέοι ακούν πολιτική και τρέχουν να κρυφτούν σαν να βλέπουν τον Φρέντυ Κρούγκερ από το Δρόμο με τις λεύκες.
Χρησιμοποιώντας τις λέξεις «τι ντροπή», ο κ. Σιακαντάρης γράφει ότι «με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο, όχι μόνο να μη πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν "τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;"».
«Καμία κομματική και πολιτική σκοπιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μη πάρω θέση επί του θέματος. Δεν αφορά εμένα, αλλά το γεγονός πως έτσι πουθενά δεν θα βγούμε όλοι μας με τέτοια δημοσιεύματα. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο» προσθέτει ο κ. Σιακαντάρης.
Η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη
Καλώς καταδίκασαν όσοι από το ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την επαίσχυντη και σεξιστική επίθεση Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου. Και κακώς κρύφτηκαν κάποιοι άλλοι. Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο, όχι μόνο να μη πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Τι ντροπή! Καμία κομματική και πολιτική σκοπιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μη πάρω θέση επί του θέματος. Δεν αφορά εμένα, αλλά το γεγονός πως έτσι πουθενά δεν θα βγούμε όλοι μας με τέτοια δημοσιεύματα. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Διαφορετικά να μην απορούμε που οι νέοι ακούν πολιτική και τρέχουν να κρυφτούν σαν να βλέπουν τον Φρέντυ Κρούγκερ από το Δρόμο με τις λεύκες.
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