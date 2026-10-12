Βιντεοκλήση Μαρινάκη στον Ρέτσο μετά τη νίκη στο ντέρμπι: «Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη»
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Βαγγέλης Μαρινάκης Παναγιώτης Ρέτσος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Βιντεοκλήση Μαρινάκη στον Ρέτσο μετά τη νίκη στο ντέρμπι: «Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη»

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού συνεχάρη τους παίκτες για την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια

Βιντεοκλήση Μαρινάκη στον Ρέτσο μετά τη νίκη στο ντέρμπι: «Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη»
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Με μια βιντεοκλήση στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, λίγο μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στο Καραϊσκάκη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έσπευσε να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το μήνυμα Μαρινάκη μέσω Ρέτσου

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο, απευθύνοντας θερμά συγχαρητήρια σε εκείνον και στους συμπαίκτες του για την επικράτηση στο ντέρμπι.

«Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Με την παρέμβασή του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλησε να επιβραβεύσει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, δίνοντας ταυτόχρονα το σύνθημα για ανάλογη συνέχεια τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.
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