Νίκος Μουτσινάς: Δεν μπορεί να ασχολείται όλη η Ελλάδα με τη Βίσση και τον Καρβέλα

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Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την ανάγκη της προσωπικής αποδοχής και της συναισθηματικής ανεξαρτησίας, τονίζοντας ότι η επιβεβαίωση που αναζητά κανείς από τους γονείς του δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλους, αν δεν την έχει πρώτα βρει μέσα του.Όπως είπε: «Δεν ξέρω τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή. Η επιβεβαίωση που θες από τους γονείς δεν θα γεμίσει ποτέ από κανέναν άλλον, εάν δεν γεμίσει από εσένα. Θες να σου πει κάτι και ο άλλος, αλλά και να μην σου πει να είσαι εντάξει, εάν δεν στο πει να μην καταστραφεί και η ημέρα σου».Παράλληλα, ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ουγκάντα, όπου εξέτασε το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα ξενοδοχείο, ώστε να περνά εκεί ένα μέρος του χρόνου του: «Δεν τα άφηνα όλα για έναν έρωτα, αλλά μετανάστης θα γινόμουν. Το έψαξα να πήγαινα μόνιμα στην Ουγκάντα. Ρώτησα εκεί ανθρώπους να κάνω ένα ξενοδοχείο, να είμαι εκεί κάποιους μήνες και να μπορώ να κάνω ταξίδια και να είμαι ευτυχισμένος».