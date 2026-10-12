Νίκος Μουτσινάς: Δεν μπορεί να ασχολείται όλη η Ελλάδα με τη Βίσση και τον Καρβέλα
Νίκος Μουτσινάς: Δεν μπορεί να ασχολείται όλη η Ελλάδα με τη Βίσση και τον Καρβέλα
Δεν θα τα άφηνα όλα για έναν έρωτα, αλλά μετανάστης θα γινόμουν, το έψαξα να πήγαινα μόνιμα στην Ουγκάντα, είπε ο ηθοποιός για την προσωπική του ζωή
Την άποψή του για τη συζήτηση γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα εξέφρασε ο Νίκος Μουτσινάς, σχολιάζοντας πως δεν θεωρεί λογικό να ασχολείται ολόκληρη η χώρα με τη μεταξύ τους κόντρα.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» μοιράστηκε τις σκέψεις του αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι μετά τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, ενώ μίλησε και για την προσωπική του ζωή και τα επαγγελματικά του σχέδια.
Αρχικά, ο Νίκος Μουτσινάς δήλωσε ότι αποφεύγει να συζητά για θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι η Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας και η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρεί πως η εκτενής ενασχόληση καταλήγει σε κουτσομπολιό, χωρίς να προσφέρει κάτι ουσιαστικό.
Ο ίδιος τόνισε πως προτιμά να μην συμμετέχει σε τέτοιες συζητήσεις, αφού δεν αντιλαμβάνεται πώς μπορεί να βοηθήσει με την ανάλυσή τους: «Με το που ξεκινάει η κουβέντα για θέματα σχετικά με την Άννα Βίσση, τον Νίκο Καρβέλα και τον Γιώργο Μαζωνάκη, την κόβω, δεν θέλω. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου, πόσο να το αναλύσεις; Πόσο κουτσομπολιό να κάνεις με αυτά; Το κουτσομπολιό είχε να κάνει με ένα αστείο κάπως. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε όλη η Ελλάδα με το τι συβαίνει στην κυρία Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά εγώ τελικά δεν μπορώ».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την ανάγκη της προσωπικής αποδοχής και της συναισθηματικής ανεξαρτησίας, τονίζοντας ότι η επιβεβαίωση που αναζητά κανείς από τους γονείς του δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλους, αν δεν την έχει πρώτα βρει μέσα του.
Όπως είπε: «Δεν ξέρω τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή. Η επιβεβαίωση που θες από τους γονείς δεν θα γεμίσει ποτέ από κανέναν άλλον, εάν δεν γεμίσει από εσένα. Θες να σου πει κάτι και ο άλλος, αλλά και να μην σου πει να είσαι εντάξει, εάν δεν στο πει να μην καταστραφεί και η ημέρα σου».
Παράλληλα, ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ουγκάντα, όπου εξέτασε το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα ξενοδοχείο, ώστε να περνά εκεί ένα μέρος του χρόνου του: «Δεν τα άφηνα όλα για έναν έρωτα, αλλά μετανάστης θα γινόμουν. Το έψαξα να πήγαινα μόνιμα στην Ουγκάντα. Ρώτησα εκεί ανθρώπους να κάνω ένα ξενοδοχείο, να είμαι εκεί κάποιους μήνες και να μπορώ να κάνω ταξίδια και να είμαι ευτυχισμένος».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» μοιράστηκε τις σκέψεις του αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι μετά τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, ενώ μίλησε και για την προσωπική του ζωή και τα επαγγελματικά του σχέδια.
Αρχικά, ο Νίκος Μουτσινάς δήλωσε ότι αποφεύγει να συζητά για θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι η Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας και η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρεί πως η εκτενής ενασχόληση καταλήγει σε κουτσομπολιό, χωρίς να προσφέρει κάτι ουσιαστικό.
Ο ίδιος τόνισε πως προτιμά να μην συμμετέχει σε τέτοιες συζητήσεις, αφού δεν αντιλαμβάνεται πώς μπορεί να βοηθήσει με την ανάλυσή τους: «Με το που ξεκινάει η κουβέντα για θέματα σχετικά με την Άννα Βίσση, τον Νίκο Καρβέλα και τον Γιώργο Μαζωνάκη, την κόβω, δεν θέλω. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου, πόσο να το αναλύσεις; Πόσο κουτσομπολιό να κάνεις με αυτά; Το κουτσομπολιό είχε να κάνει με ένα αστείο κάπως. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε όλη η Ελλάδα με το τι συβαίνει στην κυρία Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά εγώ τελικά δεν μπορώ».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την ανάγκη της προσωπικής αποδοχής και της συναισθηματικής ανεξαρτησίας, τονίζοντας ότι η επιβεβαίωση που αναζητά κανείς από τους γονείς του δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλους, αν δεν την έχει πρώτα βρει μέσα του.
Όπως είπε: «Δεν ξέρω τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή. Η επιβεβαίωση που θες από τους γονείς δεν θα γεμίσει ποτέ από κανέναν άλλον, εάν δεν γεμίσει από εσένα. Θες να σου πει κάτι και ο άλλος, αλλά και να μην σου πει να είσαι εντάξει, εάν δεν στο πει να μην καταστραφεί και η ημέρα σου».
Παράλληλα, ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ουγκάντα, όπου εξέτασε το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα ξενοδοχείο, ώστε να περνά εκεί ένα μέρος του χρόνου του: «Δεν τα άφηνα όλα για έναν έρωτα, αλλά μετανάστης θα γινόμουν. Το έψαξα να πήγαινα μόνιμα στην Ουγκάντα. Ρώτησα εκεί ανθρώπους να κάνω ένα ξενοδοχείο, να είμαι εκεί κάποιους μήνες και να μπορώ να κάνω ταξίδια και να είμαι ευτυχισμένος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα