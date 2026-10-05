efood business: η νέα υπηρεσία του efood για εταιρικές παροχές εργαζομένων

Το efood, η Νο.1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, λανσάρει το efood business, ένα νέο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν παροχές στους εργαζομένους τους μέσα από την πλατφόρμα του efood