Douleutaras.gr: Ως ηγέτης της αγοράς στην κατηγορία του, παρουσιάζει έρευνα για τη χρήση της τεχνολογίας στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων, σε συνεργασία με το ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

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Ο Douleutaras.gr, που, από την ίδρυσή του το 2015, αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών για τεχνικές οικιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, με περισσότερες από 1.000.000 ολοκληρωμένες εργασίες, παρουσιάζει νέα έρευνα για τη χρήση της τεχνολογίας στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων στη χώρα μας, σε συνεργασία με το ELTRUN (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, που εστιάζει σε περισσότερους από 4.200 τεχνικούς επαγγελματίες, από 90 διαφορετικές ειδικότητες, με τους οποίους συνεργάζεται ο Douleutaras, και ως ηγέτης του κλάδου δείχνει έμπρακτα τη μέριμνά του για την «επόμενη μέρα». Συγκεκριμένα, τα δεδομένα δείχνουν, ότι ο κλάδος περνά πλέον σε μια νέα φάση ψηφιακής ωρίμανσης. Ωστόσο, με την ψηφιακή παρουσία, την online προσέγγιση πελατών και τα εργαλεία τεχνολογίας να αποκτούν ταχύτατα μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των επαγγελματιών, η έλλειψη προσωπικού παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο. Παράλληλα, ενώ οι αξιολογήσεις (reviews) παίζουν κομβικό ρόλο, με άνω του 50% των επαγγελματιών να βρίσκουν την πλειοψηφία της πελατείας τους online, οι περισσότεροι επαγγελματίες δηλώνουν άμεση την ανάγκη εκπαίδευσής τους στο πεδίο των νέων τεχνολογιών.Ως κύρια ευρήματα της έρευνας, συνοψίζονται τα παρακάτω:με 67,7%, ενώ ακολουθούν ο πληθωρισμός και η αύξηση τιμών με 54,8%. Ως βασικότερη πρόκληση στην εύρεση προσωπικού καταγράφεται η έλλειψη εργασιακής συνέπειας και επαγγελματισμού με 68,1%., με το 84,6% να είναι ενεργό σε πλατφόρμες όπως το Douleutaras.gr, το 59,3% στις μηχανές αναζήτησης, το 56,0% στο Instagram και το 51,6% στο Facebook, ενώ μόλις το 6,6% δηλώνει ότι δεν διαθέτει καθόλου ανάλογη παρουσία., καθώς 77,2% τη χαρακτηρίζουν «πάρα πολύ αναγκαία», ενώ συνολικά 92,4% τη θεωρούν σημαντική σε υψηλό βαθμό., στοιχείο που δείχνει πόσο καθοριστικός έχει γίνει ο ψηφιακός τρόπος εύρεσης πελατών., σε ποσοστό 91,2%, ενώ ακολουθεί το κριτήριο της ανταγωνιστικής τιμής με ποσοστό 63,7%.σε κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ το 80,6% δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ. Παράλληλα, μόνο το 10,8% θεωρούν σαφείς ή απόλυτα σαφείς τις οδηγίες ένταξης, την ώρα που το 89,3% είτε τις θεωρούν «λίγο» ή «καθόλου σαφείς», είτε δηλώνουν ότι «δεν γνωρίζουν»., αλλά όχι ακόμη με ώριμο τρόπο: Το 23,2% δηλώνει ότι τη χρησιμοποιεί πάντα ή συχνά, ενώ το 26,3% δηλώνει, ότι δεν γνωρίζει πώς να τη χρησιμοποιεί. Παράλληλα, το 66,8% πιστεύει ότι το AI αποτελεί βοήθεια στην καθημερινότητά του, τουλάχιστον κάποιες φορές, ενώ το 48,9% δεν το θεωρεί καθόλου απειλή για το επάγγελμά του.