Μεταλλευτικό έργο Σκουριών
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Μεταλλευτικό έργο Σκουριών

Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη

Μεταλλευτικό έργο Σκουριών
Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές είναι ένα έργο εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας που λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.

Εξασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας, στηρίζει έμπρακτα την οικονομία της περιοχής και ενισχύει τα δημόσια έσοδα και τις εξαγωγές μας.

Ταυτόχρονα, καθιστά την Ελλάδα κρίσιμο κρίκο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας και την αυτονομία της σε στρατηγικές πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός. Με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, θέτει τις βάσεις για μια υπεύθυνη και μακροπρόθεσμη μεταλλευτική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται και δημιουργεί αξία στον τόπο μας.

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