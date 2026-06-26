Ο Eric Topol στο 2ο Evolve Lecture Series του UNIC Athens: «Η μεγάλη στροφή της ιατρικής είναι η πρόληψη»

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Η ανοιχτή ομιλία, με τίτλο «Extending our Healthspan: Preventing the Major Age-Related Diseases», επικεντρώθηκε στις νέες δυνατότητες της προληπτικής ιατρικής απέναντι στις σημαντικότερες ασθένειες που συνδέονται με τη γήρανση.Την εκδήλωση άνοιξε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το έργο και η σκέψη του Eric Topol έχουν προδιαγράψει εδώ και χρόνια την κατεύθυνση προς την οποία κινείται σήμερα η ιατρική: τον συνδυασμό πολύ πιο λεπτομερών δεδομένων για τον άνθρωπο με την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στην υγεία και την πρόληψη.Στην ομιλία του, ο Eric Topol εστίασε στη διάκριση ανάμεσα στη διάρκεια ζωής και στην υγιή διάρκειά της, δηλαδή στα χρόνια που οι άνθρωποι ζουν με καλή υγεία και λειτουργικότητα. Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο για τη σύγχρονη ιατρική δεν είναι μόνο να παρατείνει τη ζωή, αλλά να προλαμβάνει έγκαιρα τις σοβαρές παθήσεις που συνδέονται με τη γήρανση, κυρίως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες.Κεντρικός άξονας της διάλεξης ήταν η μετάβαση από τη θεραπεία της νόσου στην πρόβλεψη και την πρόληψη. Ο Topol ανέδειξε τον ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος στη βιολογική γήρανση και παρουσίασε τις εξελίξεις στα βιολογικά ρολόγια, στους βιοδείκτες αίματος, στην πρωτεωμική και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για ακριβέστερη εκτίμηση κινδύνου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυνατότητα αυτών των εργαλείων να προβλέπουν όχι μόνο αν, αλλά και πότε ένας άνθρωπος ενδέχεται να εμφανίσει συγκεκριμένη νόσο.Παράλληλα, στάθηκε και στις παρεμβάσεις που είναι ήδη σήμερα διαθέσιμες, όπως η άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος, η αντιφλεγμονώδης διατροφή και η μείωση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες. Τόνισε ακόμη ότι οι νέες δυνατότητες της προληπτικής ιατρικής πρέπει να είναι χαμηλού κόστους και προσβάσιμες, ώστε να συμβάλουν στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.Η διάλεξη ολοκληρώθηκε με συζήτηση με το κοινό γύρω από την ακρίβεια των προβλεπτικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα όρια της σημερινής γνώσης για τη μακροζωία και τις προκλήσεις εφαρμογής αυτών των εξελίξεων στα συστήματα υγείας. Η παρουσία του Eric Topol στο UNIC Athens επιβεβαίωσε τον στόχο του Evolve Lecture Series να προσκαλεί στην Αθήνα κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και να ενισχύει τον δημόσιο διάλογο γύρω από το μέλλον της υγείας, της ιατρικής και της βιοϊατρικής έρευνας.