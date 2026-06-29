Δύο πόλεις, τέσσερις ημέρες, μία γεύση: Το Ούζο Ματαρέλλη στο ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ
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Δύο πόλεις, τέσσερις ημέρες, μία γεύση: Το Ούζο Ματαρέλλη στο ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Ούζο Ματαρέλλη έδωσε γεύση στην παράδοση και το καλοκαίρι, συμμετέχοντας στο αγαπημένο ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ

Δύο πόλεις, τέσσερις ημέρες, μία γεύση: Το Ούζο Ματαρέλλη στο ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ
Το φεστιβάλ ταξίδεψε φέτος σε δύο πόλεις και τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση: στις 5 & 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 4.500 επισκέπτες, και στις 18 & 19 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Αθηνών, με πάνω από 7.500 άτομα να δίνουν το παρών.

Το Ούζο Ματαρέλλη ήταν και φέτος εκεί, με το περίπτερό του να αποτελεί σημείο συνάντησης για το κοινό. Οι επισκέπτες απόλαυσαν δροσερά σερβιρίσματα σε τέσσερις διαφορετικές παραλλαγές: με νερό και πάγο, με βυσσινάδα, με πορτοκαλάδα ή με λεμονάδα. Παράλληλα, συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και κέρδισαν δώρα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι και καλοκαιρινή διάθεση.

Με καταγωγή από τη Λέσβο, βιολογικό γλυκάνισο από το Λισβόρι και μέλι, το Ούζο Ματαρέλλη συνεχίζει να συνδέεται με στιγμές παρέας, μουσικής και αυθεντικής διασκέδασης.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας 19 Σεπτεμβρίου, με ακόμη περισσότερη μουσική, παράδοση και φυσικά Ούζο Ματαρέλλη!

Μέχρι το επόμενο ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ... στην υγειά μας!
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