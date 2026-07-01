Dialectica: Αύξηση έως και 25% στον Αρχικό Μισθό με Εμπλουτισμένο Πακέτο Αποδοχών
Dialectica: Αύξηση έως και 25% στον Αρχικό Μισθό με Εμπλουτισμένο Πακέτο Αποδοχών
Αυξάνοντας στα €1,550 το βασικό μισθό του ρόλου ‘Client Service Associate’, η Dialectica επενδύει στο ελληνικό ταλέντο με αναβαθμισμένο μοντέλο αμοιβών επαναπροσδιορίζοντας την αγορά εργασίας για τη νέα γενιά
Η Dialectica, η εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης με παρουσία σε τρεις ηπείρους και περισσότερους από 1,600 εργαζομένους παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα αύξηση έως και 25% στο βασικό μισθό της ομάδας Client Service στην Ελλάδα. Πλέον, ο μικτός βασικός μισθός του ρόλου ‘Client Service Associate’ ανέρχεται στα €1,550, ενώ το συνολικό πακέτο αποδοχών ενισχύεται από το ήδη υπάρχον διαφανές και αξιοκρατικό bonus scheme της εταιρείας, μέσω του οποίου κατά μέσο όρο ένας στους τέσσερις εργαζομένους διπλασιάζει τις μηνιαίες αποδοχές του. Μάλιστα, η νέα αυτή επένδυση αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης στρατηγικής αναβάθμισης των αποδοχών της ομάδας Client Service, διαμορφώνοντας συνολικά αύξηση 40% στο πακέτο αποδοχών μέσα σε διάστημα ενός έτους. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, 2026, και αφορούν όλους τους υφισταμένους εργαζομένους της εταιρείας, καθώς και όσους ξεκινούν την εργασία τους στην ομάδα Client Service της Dialectica από εδώ και στο εξής.
Η Dialectica, με περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, παρουσία επί έξι συναπτά έτη στη λίστα των Financial Times και Statista ‘FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies’, και με περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους της εταιρείας να έχουν τη βάση τους στα γραφεία της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προχωρά σε μια τομή για τα ελληνικά δεδομένα αναγνωρίζοντας με τον πλέον έμπρακτο τρόπο την συνεισφορά των ανθρώπων της στην αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού.
Με το μέσο όρο ηλικίας να μην ξεπερνά τα 26 έτη, η Dialectica αντιλαμβάνεται την ευθύνη της ως κορυφαίος εργοδότης για τη νέα γενιά, και προσφέρει ένα περιβάλλον με δομημένο μονοπάτι εξέλιξης, ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, και ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης, ενσωματώνοντας παράλληλα την τεχνητή νοημοσύνη από νωρίς στον πυρήνα των λειτουργιών της. Παρέχονται από την πρώτη ημέρα όλα τα απαραίτητα εργαλεία και οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ευδοκιμούν τα ταλέντα και, παράλληλα, οι άνθρωποι της εταιρείας με τις κορυφαίες επιδόσεις να μπορούν μέσα από ένα δομημένο πλάνο ανάπτυξης να φτάσουν σε επίπεδο Vice President μέσα σε λίγα χρόνια και να έχουν ηγετικό ρόλο με διεθνή αντίκτυπο.
Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στο μοντέλο αμοιβών, η οποία αντανακλά τη δέσμευση της Dialectica να είναι ο κορυφαίος εργοδότης της χώρας για ταλαντούχους νέους επαγγελματίες, και, παράλληλα, να αναπτύσσει εσωτερικά τεχνολογίες αιχμής που λειτουργούν ως επιταχυντές της επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης της νέας γενιάς. Η τεχνητή νοημοσύνη κατέχει κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα της ομάδας του Client Service καλλιεργώντας τις απαραίτητες συνθήκες συνεχούς εξέλιξης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων της ομάδας.
Οι εργαζόμενοι στην ομάδα Client Service της Dialectica εξοικειώνονται από νωρίς με agentic & generative AI εργαλεία, εντός ενός σύγχρονου πλαισίου διακυβέρνησης της εταιρείας, και βρίσκονται από νωρίς στην πρώτη γραμμή ενός περιβάλλοντος που μιλάει ανοιχτά για την τεχνητή νοημοσύνη και φροντίζει ώστε οι άνθρωποι του οργανισμού να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα Client Service βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Dialectica, αποτελώντας το πλέον πολυπληθέστερο και κομβικό τμήμα της εταιρείας. Είναι η ομάδα που συνδέει τους πελάτες της εταιρείας με experts εφαρμόζοντας ένα μοντέλο στρατηγικής καθοδήγησης, όπου οι διαπραγματευτικές, επικοινωνιακές και τεχνικές δεξιότητες της ομάδας τίθενται σε πρώτο πλάνο. Αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη το πελατολόγιο της Dialectica, το οποίο απαρτίζουν μεταξύ άλλων κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες, μεγάλοι πολυεθνικοί οργανισμοί και θεσμικοί επενδυτές.
Ο Γιώργος Τσαρούχας, Founder & CEO της Dialectica, δήλωσε χαρακτηριστικά: “Στην Dialectica, επενδύουμε διαχρονικά στο ελληνικό ταλέντο και σε ανθρώπους που θέλουν να διαμορφώσουν το αύριο. Με αυτή τη στρατηγική αναβάθμιση του μοντέλου αμοιβών μας, εδραιώνουμε τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στους ανθρώπους μας τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ξεκλειδώνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και να κατακτούν συνεχώς εντός της Dialectica νέες κορυφές.”
“Συμπληρώνει, ότι στόχος της εταιρείας παραμένει να είναι ο κορυφαίος εργοδότης για όσους αναζητούν την αριστεία, τη συνεχή εξέλιξη και μια καριέρα χωρίς όρια και σύνορα, ξεκινώντας από την Ελλάδα για να κατακτήσουν τον κόσμο”.
Η Dialectica, με περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, παρουσία επί έξι συναπτά έτη στη λίστα των Financial Times και Statista ‘FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies’, και με περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους της εταιρείας να έχουν τη βάση τους στα γραφεία της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προχωρά σε μια τομή για τα ελληνικά δεδομένα αναγνωρίζοντας με τον πλέον έμπρακτο τρόπο την συνεισφορά των ανθρώπων της στην αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού.
Με το μέσο όρο ηλικίας να μην ξεπερνά τα 26 έτη, η Dialectica αντιλαμβάνεται την ευθύνη της ως κορυφαίος εργοδότης για τη νέα γενιά, και προσφέρει ένα περιβάλλον με δομημένο μονοπάτι εξέλιξης, ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, και ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης, ενσωματώνοντας παράλληλα την τεχνητή νοημοσύνη από νωρίς στον πυρήνα των λειτουργιών της. Παρέχονται από την πρώτη ημέρα όλα τα απαραίτητα εργαλεία και οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ευδοκιμούν τα ταλέντα και, παράλληλα, οι άνθρωποι της εταιρείας με τις κορυφαίες επιδόσεις να μπορούν μέσα από ένα δομημένο πλάνο ανάπτυξης να φτάσουν σε επίπεδο Vice President μέσα σε λίγα χρόνια και να έχουν ηγετικό ρόλο με διεθνή αντίκτυπο.
Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στο μοντέλο αμοιβών, η οποία αντανακλά τη δέσμευση της Dialectica να είναι ο κορυφαίος εργοδότης της χώρας για ταλαντούχους νέους επαγγελματίες, και, παράλληλα, να αναπτύσσει εσωτερικά τεχνολογίες αιχμής που λειτουργούν ως επιταχυντές της επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης της νέας γενιάς. Η τεχνητή νοημοσύνη κατέχει κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα της ομάδας του Client Service καλλιεργώντας τις απαραίτητες συνθήκες συνεχούς εξέλιξης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων της ομάδας.
Οι εργαζόμενοι στην ομάδα Client Service της Dialectica εξοικειώνονται από νωρίς με agentic & generative AI εργαλεία, εντός ενός σύγχρονου πλαισίου διακυβέρνησης της εταιρείας, και βρίσκονται από νωρίς στην πρώτη γραμμή ενός περιβάλλοντος που μιλάει ανοιχτά για την τεχνητή νοημοσύνη και φροντίζει ώστε οι άνθρωποι του οργανισμού να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα Client Service βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Dialectica, αποτελώντας το πλέον πολυπληθέστερο και κομβικό τμήμα της εταιρείας. Είναι η ομάδα που συνδέει τους πελάτες της εταιρείας με experts εφαρμόζοντας ένα μοντέλο στρατηγικής καθοδήγησης, όπου οι διαπραγματευτικές, επικοινωνιακές και τεχνικές δεξιότητες της ομάδας τίθενται σε πρώτο πλάνο. Αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη το πελατολόγιο της Dialectica, το οποίο απαρτίζουν μεταξύ άλλων κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες, μεγάλοι πολυεθνικοί οργανισμοί και θεσμικοί επενδυτές.
Ο Γιώργος Τσαρούχας, Founder & CEO της Dialectica, δήλωσε χαρακτηριστικά: “Στην Dialectica, επενδύουμε διαχρονικά στο ελληνικό ταλέντο και σε ανθρώπους που θέλουν να διαμορφώσουν το αύριο. Με αυτή τη στρατηγική αναβάθμιση του μοντέλου αμοιβών μας, εδραιώνουμε τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στους ανθρώπους μας τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ξεκλειδώνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και να κατακτούν συνεχώς εντός της Dialectica νέες κορυφές.”
“Συμπληρώνει, ότι στόχος της εταιρείας παραμένει να είναι ο κορυφαίος εργοδότης για όσους αναζητούν την αριστεία, τη συνεχή εξέλιξη και μια καριέρα χωρίς όρια και σύνορα, ξεκινώντας από την Ελλάδα για να κατακτήσουν τον κόσμο”.
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