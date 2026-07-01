Dialectica: Αύξηση έως και 25% στον Αρχικό Μισθό με Εμπλουτισμένο Πακέτο Αποδοχών

Αυξάνοντας στα €1,550 το βασικό μισθό του ρόλου ‘Client Service Associate’, η Dialectica επενδύει στο ελληνικό ταλέντο με αναβαθμισμένο μοντέλο αμοιβών επαναπροσδιορίζοντας την αγορά εργασίας για τη νέα γενιά