LE MONDE Bootcamp: Ζήσε κι εσύ την πιο δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία!

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE, η κορυφαία σχολή γαστρονομίας και ξενοδοχειακών σπουδών, συνεχίζει να πρωτοπορεί σταθερά από το 1996 και διοργανώνει για 8η συνεχόμενη χρονιά το LE MONDE Bootcamp