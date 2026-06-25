LE MONDE Bootcamp: Ζήσε κι εσύ την πιο δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία!
LE MONDE Bootcamp: Ζήσε κι εσύ την πιο δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία!
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE, η κορυφαία σχολή γαστρονομίας και ξενοδοχειακών σπουδών, συνεχίζει να πρωτοπορεί σταθερά από το 1996 και διοργανώνει για 8η συνεχόμενη χρονιά το LE MONDE Bootcamp
Ενδιαφερόμενοι επίδοξοι Chefs & Pastry Chefs από όλη την Ελλάδα, θα απολαύσουν μία ακόμα Δωρεάν Εμπειρία Εργαστηριακών μαθημάτων, στη Σχολή LE MONDE.
Στις 9 Ιουλίου, η LE MONDE θα υποδεχθεί στις υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις της στο Μοσχάτο, απόφοιτους Λυκείου που αγαπούν τη μαγειρική & τη ζαχαροπλαστική και επιθυμούν να ζήσουν από κοντά μία μέρα εργαστηριακών μαθημάτων. Οι τυχεροί που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικό LE MONDE Bootcamp, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο www.lemonde.edu.gr/bootcamp έως τις 08/07 στις 12 μ.μ.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εξαιρετική εμπειρία και να δουν από κοντά πως είναι να εκπαιδεύεται κανείς επαγγελματικά, υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων επαγγελματιών καθηγητών στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής LE MONDE, που για μια ακόμη φορά θα γίνουν το πεδίο δράσης για εργαστηριακά μαθήματα.
Εκμεταλλεύσου τη μοναδική ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με την αληθινή γοητεία των γαστρονομικών σπουδών. Έλα στο BOOTCAMP και ανακάλυψε από κοντά τον υπέροχο, συναρπαστικό κόσμο της LE MONDE.
Καλή επιτυχία στους ενδιαφερόμενους!
*Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας θέσεων, οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν από τη LE MONDE.
Στις 9 Ιουλίου, η LE MONDE θα υποδεχθεί στις υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις της στο Μοσχάτο, απόφοιτους Λυκείου που αγαπούν τη μαγειρική & τη ζαχαροπλαστική και επιθυμούν να ζήσουν από κοντά μία μέρα εργαστηριακών μαθημάτων. Οι τυχεροί που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικό LE MONDE Bootcamp, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο www.lemonde.edu.gr/bootcamp έως τις 08/07 στις 12 μ.μ.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εξαιρετική εμπειρία και να δουν από κοντά πως είναι να εκπαιδεύεται κανείς επαγγελματικά, υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων επαγγελματιών καθηγητών στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής LE MONDE, που για μια ακόμη φορά θα γίνουν το πεδίο δράσης για εργαστηριακά μαθήματα.
Εκμεταλλεύσου τη μοναδική ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με την αληθινή γοητεία των γαστρονομικών σπουδών. Έλα στο BOOTCAMP και ανακάλυψε από κοντά τον υπέροχο, συναρπαστικό κόσμο της LE MONDE.
Καλή επιτυχία στους ενδιαφερόμενους!
*Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας θέσεων, οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν από τη LE MONDE.
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