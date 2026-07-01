Ο Isaiah Collier για πρώτη φορά στην Αθήνα

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Ο μοναδικός σαξοφωνίστας και πολυοργανίσταςέρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα με το κουαρτέτο του με το εξαιρετικό project που παρουσιάζει φέτος με τίτλο, αποτίοντας τον δικό του φόρο τιμής στηνκαι την μουσική του κληρονομιά. Το ραντεβού για το live με τη μουσική του, μέσα από τα φίλτρα ενός απαράμιλλου σύγχρονου και πρωτοπόρου καλλιτέχνη, όπως οδεν είναι απλά, μία ακόμη νέα συναρπαστική φωνή και προσωπικότητα στη jazz. Στα λίγα χρόνια της παρουσίας του στο προσκήνιο της μουσικής αυτής, είναι μία ζωντανή απόδειξη ότι παρ’ όλο που οι θρύλοι φεύγουν από’ την ζωή και περνούν στην ιστορία, η μουσική ανανεώνεται και παράγει τους νέους γίγαντές της.Μία τέτοια περίπτωση είναι σίγουρα αυτή του 28χρονου αυτόφωτου νέου αστέρα της spiritual jazz και πρωτοεμφανιζόμενου στην Ελλάδα Αμερικανού σαξοφωνίστα, συνθέτη κι ενορχηστρωτή, που εμπνευσμένος από την κληρονομιά τωναποτελεί για πολλούς μια φυσική συνέχειά τους.γεννήθηκε στοαπό οικογένεια μουσικών κι από μικρό παιδί είχε την ανησυχία της ενασχόλησης με κάποιο μουσικό όργανο. Σε ηλικία 11 χρονών ήρθε στα χέρια του το πρώτο του σαξόφωνο (alto), που έμελλε να τον μαγέψει. Λίγο αργότερα ένας δάσκαλός του, του είπε ότι παίζει πολύ δυνατά με το alto κι έπρεπε να ασχοληθεί με το τενόρο, το οποίο αποτέλεσε και την Ιθάκη του. Σε ηλικία 13 ετών και με ζωγραφισμένο μουστάκι, για να δείχνει μεγαλύτερος, έπαιζε με τον πατέρα και την μητέρα του R&B σε club στις νότιες γειτονιές του. Ο πατέρας του θέλοντας να τον βοηθήσει να καταλάβει προς ποια κατεύθυνση να κινηθεί μουσικά αλλά και πόσο βαθιά είναι η θάλασσα της μουσικής που θα έπρεπε να κολυμπήσει, του έβαλε να ακούσει το solo τουστοκαι τοτουανακάλυψε αμέσως στον ήχο του Coltrane κάτι που τον συνεπήρε, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποίησε ότι για να προσεγγίσει τον ήχο αυτόν, θα έπρεπε να κατανοήσει ουσιαστικά όλη την Αφροαμερικανική παράδοση. Επιπλέον, θα χρειαζόταν να μελετήσει όλη εκείνη την αλυσίδα των κορυφαίων του σαξοφώνου που με τον τρόπο τους βοήθησαν στο χτίσιμο του ήχου- ταυτότητα του Coltrane αλλά και την jazz γενικότερα, αρχίζοντας από τους σαξοφωνίστες, απ’ το, τον, τοντον, τονκα. Καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση του ήχου του Isaiah Collier έπαιξαν εκτός του Coltrane, ο θρυλικόςαλλά κυρίως ο μετέπειτα δάσκαλός του συνιδρυτής τωνκαι θρύλος της, οΤο χαρακτηριστικό ελεύθερο πνεύμα της σκηνής τουήταν σαφώς στο DNA του και οκατάλαβε νωρίς ότι ο προορισμός του είναι να βλέπει την μουσική σαν ένα κοσμικό ταξίδι και σαν μια διαρκή αναζήτηση. Από την πρώτη δισκογραφική του δουλειά το 2018 σε ηλικία μόλις 20 χρονών, θάμπωσε κοινό και κριτικούς και δημιούργησε την βεβαιότητα ότι ο καλλιτέχνης είναι σε αποστολή! Με τον δημιουργικό, φρέσκο και τεχνικά απαράμιλλο ήχο του, δεν επιδιώκει καθόλου να εκφράσει τάσεις, αλλά κουβαλάει την κληρονομιά και την σοφία των προγόνων του και την μεταφέρει στο σήμερα με μία πρωτόγνωρη πνευματική για την ηλικία του ωριμότητα, λειτουργώντας ως ένα μαγικό μουσικό φίλτρο!Σήμερα, έχοντας ήδη έξι καταπληκτικά album στο ενεργητικό του, έχοντας ψηφιστεί καλλιτέχνης της χρονιάς, ο πολυτάλαντοςείναι μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες, υπερβατικές και σύγχρονες φωνές της παγκόσμιας μουσικής.Σε μία χρονιά που γιορτάζεται η 100ετηρίδα της γέννησης του μυθικούσ’ όλο τον κόσμο, ο– οόπως πολλοί καθ’ υπερβολή τον αποκαλούν – με το έξοχο κουαρτέτο του, συστήνεται στο Αθηναϊκό κοινό, στη, τηνΣτην συναυλία αυτήθα έχουμε την σπάνια ευκαιρία να δούμε μια βαθιά εξερεύνηση στο εμβληματικό έργο του grand master, μέσα από την προσωπική οπτική ενός νέου γίγαντα της jazz, για τον οποίο είναι βέβαιο πως θα μιλάμε τα πολλά προσεχή χρόνια. Κρατήστε το όνομα, αλλά μη χάσετε αυτή την συναυλία!– tenor/soprano sax– piano– double bass– drumsΜε την υποστήριξη του Half Note Jazz Club