Ο Isaiah Collier για πρώτη φορά στην Αθήνα
Ο Isaiah Collier για πρώτη φορά στην Αθήνα
Mε το κουαρτέτο του παρουσιάζει το εξαιρετικό project που με τίτλο “Collier plays Coltrane”, αποτίοντας φόρο τιμής στην 100ετή επέτειο από την γέννηση του μυθικού John Coltrane και την μουσική του κληρονομιά
Ο μοναδικός σαξοφωνίστας και πολυοργανίστας Isaiah Collier έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα με το κουαρτέτο του με το εξαιρετικό project που παρουσιάζει φέτος με τίτλο “Collier plays Coltrane”, αποτίοντας τον δικό του φόρο τιμής στην 100ετή επέτειο από την γέννηση του μυθικού John Coltrane και την μουσική του κληρονομιά. Το ραντεβού για το live με τη μουσική του Coltrane, μέσα από τα φίλτρα ενός απαράμιλλου σύγχρονου και πρωτοπόρου καλλιτέχνη, όπως ο Isaiah Collier, είναι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο νεοσύστατο χώρο της “ΣΤΟΑ CULTURE”.
O Isaiah Collier δεν είναι απλά, μία ακόμη νέα συναρπαστική φωνή και προσωπικότητα στη jazz. Στα λίγα χρόνια της παρουσίας του στο προσκήνιο της μουσικής αυτής, είναι μία ζωντανή απόδειξη ότι παρ’ όλο που οι θρύλοι φεύγουν από’ την ζωή και περνούν στην ιστορία, η μουσική ανανεώνεται και παράγει τους νέους γίγαντές της.
Μία τέτοια περίπτωση είναι σίγουρα αυτή του 28χρονου αυτόφωτου νέου αστέρα της spiritual jazz και πρωτοεμφανιζόμενου στην Ελλάδα Αμερικανού σαξοφωνίστα, συνθέτη κι ενορχηστρωτή Isaiah Collier, που εμπνευσμένος από την κληρονομιά των John Coltrane, Pharoah Sanders, Roscoe Mitchell αποτελεί για πολλούς μια φυσική συνέχειά τους.
O Isaiah Collier γεννήθηκε στο Chicago από οικογένεια μουσικών κι από μικρό παιδί είχε την ανησυχία της ενασχόλησης με κάποιο μουσικό όργανο. Σε ηλικία 11 χρονών ήρθε στα χέρια του το πρώτο του σαξόφωνο (alto), που έμελλε να τον μαγέψει. Λίγο αργότερα ένας δάσκαλός του, του είπε ότι παίζει πολύ δυνατά με το alto κι έπρεπε να ασχοληθεί με το τενόρο, το οποίο αποτέλεσε και την Ιθάκη του. Σε ηλικία 13 ετών και με ζωγραφισμένο μουστάκι, για να δείχνει μεγαλύτερος, έπαιζε με τον πατέρα και την μητέρα του R&B σε club στις νότιες γειτονιές του Chicago. Ο πατέρας του θέλοντας να τον βοηθήσει να καταλάβει προς ποια κατεύθυνση να κινηθεί μουσικά αλλά και πόσο βαθιά είναι η θάλασσα της μουσικής που θα έπρεπε να κολυμπήσει, του έβαλε να ακούσει το solo του Charlie Parker στο “Night in Tunisia” και το “Impressions” του John Coltrane.
Ο Isaiah Collier ανακάλυψε αμέσως στον ήχο του Coltrane κάτι που τον συνεπήρε, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποίησε ότι για να προσεγγίσει τον ήχο αυτόν, θα έπρεπε να κατανοήσει ουσιαστικά όλη την Αφροαμερικανική παράδοση. Επιπλέον, θα χρειαζόταν να μελετήσει όλη εκείνη την αλυσίδα των κορυφαίων του σαξοφώνου που με τον τρόπο τους βοήθησαν στο χτίσιμο του ήχου- ταυτότητα του Coltrane αλλά και την jazz γενικότερα, αρχίζοντας από τους σαξοφωνίστες, απ’ το Chicago, τον Gene Ammons, τον Von Freeman τον Johnny Griffin, τον Ari Brown κα. Καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση του ήχου του Isaiah Collier έπαιξαν εκτός του Coltrane, ο θρυλικός Pharoah Sanders αλλά κυρίως ο μετέπειτα δάσκαλός του συνιδρυτής των Art Ensemble of Chicago και θρύλος της avant-garde, ο Roscoe Mitchell.
Το χαρακτηριστικό ελεύθερο πνεύμα της σκηνής του Chicago ήταν σαφώς στο DNA του και ο Isaiah Collier κατάλαβε νωρίς ότι ο προορισμός του είναι να βλέπει την μουσική σαν ένα κοσμικό ταξίδι και σαν μια διαρκή αναζήτηση. Από την πρώτη δισκογραφική του δουλειά το 2018 σε ηλικία μόλις 20 χρονών, θάμπωσε κοινό και κριτικούς και δημιούργησε την βεβαιότητα ότι ο καλλιτέχνης είναι σε αποστολή! Με τον δημιουργικό, φρέσκο και τεχνικά απαράμιλλο ήχο του, δεν επιδιώκει καθόλου να εκφράσει τάσεις, αλλά κουβαλάει την κληρονομιά και την σοφία των προγόνων του και την μεταφέρει στο σήμερα με μία πρωτόγνωρη πνευματική για την ηλικία του ωριμότητα, λειτουργώντας ως ένα μαγικό μουσικό φίλτρο!
Σήμερα, έχοντας ήδη έξι καταπληκτικά album στο ενεργητικό του, έχοντας ψηφιστεί καλλιτέχνης της χρονιάς, ο πολυτάλαντος Isaiah Collier είναι μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες, υπερβατικές και σύγχρονες φωνές της παγκόσμιας μουσικής.
Σε μία χρονιά που γιορτάζεται η 100ετηρίδα της γέννησης του μυθικού John Coltrane σ’ όλο τον κόσμο, ο Isaiah Collier – ο “νέος Coltrane” όπως πολλοί καθ’ υπερβολή τον αποκαλούν – με το έξοχο κουαρτέτο του, συστήνεται στο Αθηναϊκό κοινό, στη ΣΤΟΑ CULTURE, την Δευτέρα 20 Ιουλίου.
Στην συναυλία αυτή “Collier plays Coltrane” θα έχουμε την σπάνια ευκαιρία να δούμε μια βαθιά εξερεύνηση στο εμβληματικό έργο του grand master, μέσα από την προσωπική οπτική ενός νέου γίγαντα της jazz, για τον οποίο είναι βέβαιο πως θα μιλάμε τα πολλά προσεχή χρόνια. Κρατήστε το όνομα, αλλά μη χάσετε αυτή την συναυλία!
https://www.colliersworld.com/
ISAIAH COLLIER – tenor/soprano sax
DAVIS WHITFIELD – piano
CONWAY CAMPBELL – double bass
TIM REGIS – drums
Με την υποστήριξη του Half Note Jazz Club
ΣΤΟΑ CULTURE
O Isaiah Collier δεν είναι απλά, μία ακόμη νέα συναρπαστική φωνή και προσωπικότητα στη jazz. Στα λίγα χρόνια της παρουσίας του στο προσκήνιο της μουσικής αυτής, είναι μία ζωντανή απόδειξη ότι παρ’ όλο που οι θρύλοι φεύγουν από’ την ζωή και περνούν στην ιστορία, η μουσική ανανεώνεται και παράγει τους νέους γίγαντές της.
Μία τέτοια περίπτωση είναι σίγουρα αυτή του 28χρονου αυτόφωτου νέου αστέρα της spiritual jazz και πρωτοεμφανιζόμενου στην Ελλάδα Αμερικανού σαξοφωνίστα, συνθέτη κι ενορχηστρωτή Isaiah Collier, που εμπνευσμένος από την κληρονομιά των John Coltrane, Pharoah Sanders, Roscoe Mitchell αποτελεί για πολλούς μια φυσική συνέχειά τους.
O Isaiah Collier γεννήθηκε στο Chicago από οικογένεια μουσικών κι από μικρό παιδί είχε την ανησυχία της ενασχόλησης με κάποιο μουσικό όργανο. Σε ηλικία 11 χρονών ήρθε στα χέρια του το πρώτο του σαξόφωνο (alto), που έμελλε να τον μαγέψει. Λίγο αργότερα ένας δάσκαλός του, του είπε ότι παίζει πολύ δυνατά με το alto κι έπρεπε να ασχοληθεί με το τενόρο, το οποίο αποτέλεσε και την Ιθάκη του. Σε ηλικία 13 ετών και με ζωγραφισμένο μουστάκι, για να δείχνει μεγαλύτερος, έπαιζε με τον πατέρα και την μητέρα του R&B σε club στις νότιες γειτονιές του Chicago. Ο πατέρας του θέλοντας να τον βοηθήσει να καταλάβει προς ποια κατεύθυνση να κινηθεί μουσικά αλλά και πόσο βαθιά είναι η θάλασσα της μουσικής που θα έπρεπε να κολυμπήσει, του έβαλε να ακούσει το solo του Charlie Parker στο “Night in Tunisia” και το “Impressions” του John Coltrane.
Ο Isaiah Collier ανακάλυψε αμέσως στον ήχο του Coltrane κάτι που τον συνεπήρε, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποίησε ότι για να προσεγγίσει τον ήχο αυτόν, θα έπρεπε να κατανοήσει ουσιαστικά όλη την Αφροαμερικανική παράδοση. Επιπλέον, θα χρειαζόταν να μελετήσει όλη εκείνη την αλυσίδα των κορυφαίων του σαξοφώνου που με τον τρόπο τους βοήθησαν στο χτίσιμο του ήχου- ταυτότητα του Coltrane αλλά και την jazz γενικότερα, αρχίζοντας από τους σαξοφωνίστες, απ’ το Chicago, τον Gene Ammons, τον Von Freeman τον Johnny Griffin, τον Ari Brown κα. Καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση του ήχου του Isaiah Collier έπαιξαν εκτός του Coltrane, ο θρυλικός Pharoah Sanders αλλά κυρίως ο μετέπειτα δάσκαλός του συνιδρυτής των Art Ensemble of Chicago και θρύλος της avant-garde, ο Roscoe Mitchell.
Το χαρακτηριστικό ελεύθερο πνεύμα της σκηνής του Chicago ήταν σαφώς στο DNA του και ο Isaiah Collier κατάλαβε νωρίς ότι ο προορισμός του είναι να βλέπει την μουσική σαν ένα κοσμικό ταξίδι και σαν μια διαρκή αναζήτηση. Από την πρώτη δισκογραφική του δουλειά το 2018 σε ηλικία μόλις 20 χρονών, θάμπωσε κοινό και κριτικούς και δημιούργησε την βεβαιότητα ότι ο καλλιτέχνης είναι σε αποστολή! Με τον δημιουργικό, φρέσκο και τεχνικά απαράμιλλο ήχο του, δεν επιδιώκει καθόλου να εκφράσει τάσεις, αλλά κουβαλάει την κληρονομιά και την σοφία των προγόνων του και την μεταφέρει στο σήμερα με μία πρωτόγνωρη πνευματική για την ηλικία του ωριμότητα, λειτουργώντας ως ένα μαγικό μουσικό φίλτρο!
Σήμερα, έχοντας ήδη έξι καταπληκτικά album στο ενεργητικό του, έχοντας ψηφιστεί καλλιτέχνης της χρονιάς, ο πολυτάλαντος Isaiah Collier είναι μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες, υπερβατικές και σύγχρονες φωνές της παγκόσμιας μουσικής.
Σε μία χρονιά που γιορτάζεται η 100ετηρίδα της γέννησης του μυθικού John Coltrane σ’ όλο τον κόσμο, ο Isaiah Collier – ο “νέος Coltrane” όπως πολλοί καθ’ υπερβολή τον αποκαλούν – με το έξοχο κουαρτέτο του, συστήνεται στο Αθηναϊκό κοινό, στη ΣΤΟΑ CULTURE, την Δευτέρα 20 Ιουλίου.
Στην συναυλία αυτή “Collier plays Coltrane” θα έχουμε την σπάνια ευκαιρία να δούμε μια βαθιά εξερεύνηση στο εμβληματικό έργο του grand master, μέσα από την προσωπική οπτική ενός νέου γίγαντα της jazz, για τον οποίο είναι βέβαιο πως θα μιλάμε τα πολλά προσεχή χρόνια. Κρατήστε το όνομα, αλλά μη χάσετε αυτή την συναυλία!
https://www.colliersworld.com/
ISAIAH COLLIER – tenor/soprano sax
DAVIS WHITFIELD – piano
CONWAY CAMPBELL – double bass
TIM REGIS – drums
Με την υποστήριξη του Half Note Jazz Club
ΣΤΟΑ CULTURE
Στοά Αρσακείου, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, 10564
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ από 25€
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/isaiah-collier-quartet-collier-plays-coltrane/
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ από 25€
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/isaiah-collier-quartet-collier-plays-coltrane/
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