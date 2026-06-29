Διεθνής Μουσική Ακαδημία της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών (Μ.Α.Α.Κ.Σ.) - Master Classes 2026
Διεθνής Μουσική Ακαδημία της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών (Μ.Α.Α.Κ.Σ.) - Master Classes 2026
Από την Παρασκευή 24 Ιουλίου ως Κυριακή 2 Αυγούστου 2026
Η Διεθνής Μουσική Ακαδημία της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών (Μ.Α.Α.Κ.Σ.) επιστρέφει για έκτη συνεχόμενη χρονιά με την διοργάνωση Master Classes 2026, από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Οι εγκαταστάσεις της ιστορικής Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής στις Σπέτσες (Α.Κ.Σ.Σ.), θα φιλοξενήσει για ακόμη μία φορά την μοναδική μουσική διοργάνωση, προσφέροντας σε νέους μουσικούς ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης και καλλιτεχνικής εξέλιξης. Παράλληλα, η Ακαδημία φέτος θα υποδεχτεί και την Maria Bazou στη θέση του Μαέστρο.
Η Μουσική Ακαδημία συνεχίζει τη δυναμική της πορεία ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες μουσικούς και σπουδαστές να παρακολουθήσουν Μaster Classes από διακεκριμένους καλλιτέχνες, να συμμετάσχουν σε συναυλίες και παράλληλα, να ζήσουν μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία σε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό περιβάλλον.
Από την ίδρυσή της το 2021, εν μέσω πανδημίας, η Μουσική Ακαδημία παρέχει μία μοναδική εμπειρία σε νέους συμμετέχοντες να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Από πέντε αρχικά όργανα, έχει πλέον επεκταθεί σε εννέα, ενώ κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέους διδάσκοντες. Από το 2021 έως και σήμερα, έχουν συμμετάσχει συνολικά πάνω από 300 άτομα και έχουν συμπράξει μαζί τους τόσο η Καμεράτα, όσο και η ΚΟΑ. Τα τελευταία 3 χρόνια οι ίδιοι οι μαθητές συγκροτούν ορχήστρα που παρουσιάζεται στην τελική συναυλία του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.maakss.com/admissions.
Σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής και το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας: www.maakss.com
Επικοινωνία:
Ίδρυμα Α.Κ.Σ.Σ Γραφείο Διοίκησης, Ακαδημίας 39, 10672 Αθήνα
τηλ.: +30 210 3613751 | email: musicacademy.akss@gmail.com | website: www.maakss.com
Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας στα social media:
FB | https://www.facebook.com/musicacademy.akss
Tiktok | https://www.tiktok.com/@musicacademyakss?_t=ZN-8tMizgG6VWA&_r=1
Η Μουσική Ακαδημία συνεχίζει τη δυναμική της πορεία ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες μουσικούς και σπουδαστές να παρακολουθήσουν Μaster Classes από διακεκριμένους καλλιτέχνες, να συμμετάσχουν σε συναυλίες και παράλληλα, να ζήσουν μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία σε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό περιβάλλον.
Από την ίδρυσή της το 2021, εν μέσω πανδημίας, η Μουσική Ακαδημία παρέχει μία μοναδική εμπειρία σε νέους συμμετέχοντες να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Από πέντε αρχικά όργανα, έχει πλέον επεκταθεί σε εννέα, ενώ κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέους διδάσκοντες. Από το 2021 έως και σήμερα, έχουν συμμετάσχει συνολικά πάνω από 300 άτομα και έχουν συμπράξει μαζί τους τόσο η Καμεράτα, όσο και η ΚΟΑ. Τα τελευταία 3 χρόνια οι ίδιοι οι μαθητές συγκροτούν ορχήστρα που παρουσιάζεται στην τελική συναυλία του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.maakss.com/admissions.
Σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής και το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας: www.maakss.com
Επικοινωνία:
Ίδρυμα Α.Κ.Σ.Σ Γραφείο Διοίκησης, Ακαδημίας 39, 10672 Αθήνα
τηλ.: +30 210 3613751 | email: musicacademy.akss@gmail.com | website: www.maakss.com
Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας στα social media:
FB | https://www.facebook.com/musicacademy.akss
Tiktok | https://www.tiktok.com/@musicacademyakss?_t=ZN-8tMizgG6VWA&_r=1
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