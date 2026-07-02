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Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με drones και πυραύλους: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες, δείτε βίντεο
Συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπεσαν σε δύο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας - Kατάρρευση 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι
«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 11 τραυματίες, αμφότεροι μέσω Telegram.
Ο δήμαρχος Κλίτσκο αναφέρθηκε νωρίτερα σε κατάρρευση 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.
Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Κίεβο, όπου ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.
BREAKING: The luxury City Hotel Residence in central Kyiv has erupted into flames after a Russian drone strike.— World Source News (@Worldsource24) July 1, 2026
A launch has been confirmed of up to 70 drone groups from Russia heading toward Ukraine pic.twitter.com/qOC51KttBu
City Hotel Residence struck in Russian drone attack on Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/Hg4DmccYnl— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 1, 2026
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στα καταφύγια οι πολίτες της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Cowards fight sleeping children. Russia sent missiles into Kyiv tonight while families hid underground in the metro. They can bomb the trains, not break the people riding them. pic.twitter.com/0H9jiJdXqy— Hope For Ukraine (@hopeforukraine) July 1, 2026
Η πόλη υφίσταται επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones» και «ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη», συνόψισε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.
🔥Kyiv🇺🇦: 🤯 Horrific consequences after a missile hit a multi-story building in Pechersk pic.twitter.com/E1udHfo2ln— @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) July 2, 2026
Κατόπιν, στις 02:36, έκανε λόγο περί κατάρρευσης 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.
Multiple people are trapped after a building collapsed in Kyiv’s Desnyanskyi district amid a Russian drone attack, a Ukrainian official says. pic.twitter.com/aVDfQUsjNN— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 1, 2026
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