Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με drones και πυραύλους: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες, δείτε βίντεο

Συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπεσαν σε δύο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας - K ατάρρευση 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι





«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 11 τραυματίες, αμφότεροι μέσω Telegram.







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Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.





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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στα καταφύγια οι πολίτες της ουκρανικής πρωτεύουσας.





Τα πλήγματα της Ρωσίας σε εξέλιξη στην ουκρανική πρωτεύουσα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 11 τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στο Κίεβο, έπειτα από προειδοποιήσεις για επιδρομή με τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 11 τραυματίες, αμφότεροι μέσω Telegram.Ο δήμαρχος Κλίτσκο αναφέρθηκε νωρίτερα σε κατάρρευση 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Κίεβο , όπου ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στα καταφύγια οι πολίτες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε ότι πλησίαζαν το Κίεβο ρωσικοί πύραυλοι.



Η πόλη υφίσταται επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones» και «ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη», συνόψισε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.







Κατόπιν, στις 02:36, έκανε λόγο περί κατάρρευσης 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.



