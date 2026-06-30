Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
ADVERTORIAL

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

Πώς έζησαν ένα μοναδικό οπτικοακουστικό ταξίδι χιλιάδες μουσικόφιλοι στο Release Athens Festival

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
Η εμφάνιση των Gorillaz στο Release Athens Festival ήταν κάτι περισσότερο από ένα μουσικό live. Ήταν μια καθηλωτική εμπειρία όπου οι ήχοι, οι εικόνες και οι εμβληματικοί animated χαρακτήρες του συγκροτήματος δημιούργησαν ένα ξεχωριστό σύμπαν, παρασύροντας χιλιάδες θεατές σε ένα οπτικοακουστικό ταξίδι.

Με ένα setlist γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες και εντυπωσιακά visuals που εναλλάσσονταν διαρκώς στις γιγαντοοθόνες, οι Gorillaz επιβεβαίωσαν γιατί θεωρούνται ένα από τα πιο πρωτοποριακά σχήματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Το κοινό τραγουδούσε ασταμάτητα, χόρευε και γινόταν μέρος μιας εμπειρίας που κινήθηκε ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn
Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες


Μουσική…προθέρμανση από την Allwyn

Η Allwyn, χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά, χάρισε μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες της Πλατείας Νερού. Πριν ταξιδέψουν μουσικά με τους Gorillaz, έζησαν τη δική τους πρωταγωνιστική στιγμή στο ειδικό karaoke set up της Allwyn, όπου πήραν τα μικρόφωνα στα χέρια για να ερμηνεύσουν με τον δικό τους τρόπο αγαπημένα κομμάτια του συγκροτήματος. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους από το live, βγάζοντας φωτογραφίες στο ξεχωριστό photobooth της Allwyn, ενώ μπορούσαν να κερδίσουν και αναμνηστικά δώρα απαντώντας σε κουίζ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
Το VIP μπαλκόνι της Allwyn


Και επειδή κάθε συναυλία κρύβει τις δικές της ιστορίες, η κάμερα της Allwyn βρέθηκε στην Πλατεία Νερού για να συνομιλήσει με τους φίλους της μουσικής.

Κλείσιμο
Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn


Πόσοι προτιμούν να βρίσκονται front row και πόσοι να απολαμβάνουν τη συναυλία χαλαρά με την παρέα τους; Ποιο είναι το πιο περίεργο περιστατικό που τους έχει συμβεί σε live και ποιον animated χαρακτήρα θα διάλεγαν να ενσαρκώσουν για μια μέρα;

Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε τις απαντήσεις των fans:

https://youtube.com/shorts/zRi361uRigw?feature=share



21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης