Nova more: Η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα!

Προγράμματα Internet, Σταθερής και Κινητής από 36€, με υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή των συνδρομητών καλύτερη και Premium εμπειρία Εξυπηρέτησης