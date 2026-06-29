Mediterranean College Open Day 2026

Αθήνα & Θεσσαλονίκη | Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 | 17:00 – 20:00

Από εδώ, παντού. Ξεκίνα από το Open Day.



ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



Αν έχεις περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις για το μέλλον σου, τότε αυτό το Open Day είναι για εσένα!



- Ποιο πρόγραμμα σπουδών είναι πραγματικά κατάλληλο για εμένα;

- Ποια επιλογή θα μου δώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προοπτικές που αναζητώ;

- Πώς μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου μετά το ΙΕΚ/ ΣΑΕΚ;

- Αξίζει να επενδύσω σε ένα μεταπτυχιακό και ποιο είναι το κατάλληλο για τους στόχους μου;

- Ποιες δεξιότητες αναζητά σήμερα η αγορά εργασίας;

- Ποιες είναι οι πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου που με ενδιαφέρει;

- Πώς μπορώ να συνδυάσω σπουδές υψηλού επιπέδου με ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη;







Σε ποιους απευθύνεται το Open Day

Είτε σχεδιάζεις τις πρώτες σου σπουδές, είτε αναζητάς μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή μετεκπαίδευση, είτε είσαι γονιός, στο Open Day θα έχεις τη δυνατότητα να εξερευνήσεις τις επιλογές σου, να ενημερωθείς υπεύθυνα και να ανακαλύψεις τη διαδρομή που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους και τις φιλοδοξίες σου.



Ίσως βρίσκεσαι ήδη σε μία από τις παρακάτω φάσεις:

Τελειώνεις το σχολείο και αναζητάς την κατάλληλη επιλογή σπουδών;



Έλα να γνωρίσεις τα προγράμματα Bachelor, να συζητήσεις με ακαδημαϊκούς συμβούλους και να ανακαλύψεις τις επιλογές που μπορούν να μετατρέψουν τα ενδιαφέροντά σου σε μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Είσαι γονιός μαθητή ή απόφοιτου Λυκείου;



Κλείσιμο



Σκέφτεσαι να προχωρήσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές;



Ανακάλυψε σύγχρονα προγράμματα Master που μπορούν να ενισχύσουν την εξειδίκευσή σου, να αναβαθμίσουν το επαγγελματικό σου προφίλ και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές εξέλιξης.



Έχεις ολοκληρώσει IEK/ ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου;



Μάθε περισσότερα για τις δυνατότητες συνέχισης σπουδών και τα ακαδημαϊκά μονοπάτια που μπορούν να σε οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.



Είσαι επαγγελματίας και θέλεις να εξελιχθείς;



Γνώρισε προγράμματα εξειδίκευσης και diplomas που μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου, να υποστηρίξουν την επαγγελματική σου εξέλιξη ή ακόμη και να σε βοηθήσουν να ακολουθήσεις μία νέα επαγγελματική κατεύθυνση.



- Ποιο πρόγραμμα σπουδών είναι πραγματικά κατάλληλο για εμένα;Ποια επιλογή θα μου δώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προοπτικές που αναζητώ;Πώς μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου μετά το ΙΕΚ/ ΣΑΕΚ;Αξίζει να επενδύσω σε ένα μεταπτυχιακό και ποιο είναι το κατάλληλο για τους στόχους μου;Ποιες δεξιότητες αναζητά σήμερα η αγορά εργασίας;Ποιες είναι οι πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου που με ενδιαφέρει;Πώς μπορώ να συνδυάσω σπουδές υψηλού επιπέδου με ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη;Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, από τις 17:00 έως τις 20:00, το Mediterranean College * ανοίγει τις πόρτες του ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε προσκαλεί να γνωρίσεις από κοντά τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διαδρομές που μπορούν να σε οδηγήσουν εκεί όπου θέλεις να φτάσεις.Είτε σχεδιάζεις τις πρώτες σου σπουδές, είτε αναζητάς μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή μετεκπαίδευση, είτε είσαι γονιός, στο Open Day θα έχεις τη δυνατότητα να εξερευνήσεις τις επιλογές σου, να ενημερωθείς υπεύθυνα και να ανακαλύψεις τη διαδρομή που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους και τις φιλοδοξίες σου.Έλα να γνωρίσεις τα, να συζητήσεις με ακαδημαϊκούς συμβούλους και να ανακαλύψεις τις επιλογές που μπορούν να μετατρέψουν τα ενδιαφέροντά σου σε μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.Είσαι γονιός μαθητή ή απόφοιτου Λυκείου;Ενημερώσου για τις εναλλακτικές ακαδημαϊκές επιλογές εκτός πανελλαδικών εξετάσεων, την αξία και αναγνώριση ενός βρετανικού πτυχίου με σπουδές στην Ελλάδα, τα δίδακτρα και τις υποτροφίες.Ανακάλυψε σύγχροναπου μπορούν να ενισχύσουν την εξειδίκευσή σου, να αναβαθμίσουν το επαγγελματικό σου προφίλ και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές εξέλιξης.Μάθε περισσότερα για τις δυνατότητες συνέχισης σπουδών και τα ακαδημαϊκά μονοπάτια που μπορούν να σε οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.Γνώρισε προγράμματαπου μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου, να υποστηρίξουν την επαγγελματική σου εξέλιξη ή ακόμη και να σε βοηθήσουν να ακολουθήσεις μία νέα επαγγελματική κατεύθυνση.

Γιατί στο Open Day θα έχεις την ευκαιρία να:



- γνωρίσεις όλες τις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών του University of Derby στο Mediterranean College

- συνομιλήσεις με καθηγητές, ακαδημαϊκούς συμβούλους και στελέχη των Σχολών

- λάβεις εξατομικευμένη καθοδήγηση με βάση τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τους επαγγελματικούς σου στόχους

- ενημερωθείς για τη διαδικασία εισαγωγής, τις υποτροφίες και τις διαθέσιμες επιλογές φοίτησης

- ανακαλύψεις τις επαγγελματικές προοπτικές και τα career pathways κάθε γνωστικού αντικειμένου

- γνωρίσεις την εμπειρία φοίτησης και τη δυναμική κοινότητα του Mediterranean College



Ειδικά προνόμια για τους συμμετέχοντες στο Open Day Όσοι παρακολουθήσουν το Mediterranean College Open Day την Τετάρτη 1 Ιουλίου θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια:



- Application Fee Waiver: απαλλαγή Application Fees για όσους υποβάλουν αίτηση εγγραφής την ίδια μέρα

- 5% έκπτωση: επιπλέον έκπτωση 5% για όσους ολοκληρώσουν εγγραφή έως 6/7/26.

- Δωρεάν σεμινάριο αξίας 500€, σε αντικείμενο της επιλογής τους, για όσους ολοκληρώσουν εγγραφή έως 6/7/26.



Το Open Day είναι κάτι περισσότερο από μία ενημερωτική εκδήλωση. Είναι το σημείο εκκίνησης για όσους αναζητούν ουσιαστικές απαντήσεις, αξιόπιστη καθοδήγηση και μία εκπαιδευτική εμπειρία που συνδέεται με τις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου.



Όπου κι αν θέλεις να φτάσεις, το πρώτο βήμα είναι να ανακαλύψεις τις δυνατότητές σου.



Mediterranean College : Από εδώ, παντού.

Open Day 2026| Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 | 17:00 – 20:00

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Δήλωσε συμμετοχή και ανακάλυψε πού μπορεί να σε οδηγήσει η επόμενη μεγάλη σου επιλογή.

29.06.2026, 08:00