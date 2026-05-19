ΣΠΑΥ Forum 2026: Χορηγοί ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη & η ENSER

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Enser συμμετείχαν ως Χορηγοί του ΣΠΑΥ Forum 2026 «Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα & Διακυβέρνηση» που πραγματοποιήθηκε 12 & 13 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών





Το ΣΠΑΥ Forum 2026 εντάσσεται στο στρατηγικό όραμα «Υμηττός 2030» και επιχειρεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών για την πρόληψη, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματική διακυβέρνηση, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον καθίστανται ολοένα και εντονότερες.



Φίλιππος Μενάγιας, Public Sector & Environmental Services Business Unit Director, συμμετείχε ως ομιλητής στη συζήτηση πάνελ με τίτλο: “Περιβάλλον, Βιώσιμη Διαχείριση και Πρόληψη”



• Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ

• Απόστολος Μούργος, Πρόεδρος ΤΕΧΑΝ



• Μάνος Κιτσέλλης, Σύμβουλος ΣΠΑΥ Σύμβουλος περιβαλλοντικών προγραμμάτων και οργάνωσης δράσεων προστασίας της φύσης

• Φίλιππος Μενάγιας, Environmental Services and Public Solutions Director, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη



Κλείσιμο



Κατά την τοποθέτησή του, ο Φίλιππος Μενάγιας αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο του τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού καθαριότητας και των σύγχρονων περιβαλλοντικών υπηρεσιών ως βασικών εργαλείων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης.



Ως σημαντικότερες ευκαιρίες βελτίωσης των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στους ελληνικούς δήμους, με έμφαση στη διαχείριση απορριμμάτων και την πρόληψη κρίσεων αντί της αποσπασματικής αντιμετώπισής τους, ανέδειξε τον εκσυγχρονισμό του γηρασμένου στόλου οχημάτων καθαριότητας και πολιτικής προστασίας, καθώς και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.



Όπως σημείωσε, επενδύσεις σε «έξυπνα» συστήματα αισθητήρων, διαχείρισης στόλου και ψηφιακής παρακολούθησης λειτουργιών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων, στη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και στην έγκαιρη πρόληψη πιθανών κρίσεων.



Το Forum, που διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά, αποτελεί μια ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού, αλλά και συνολικά για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων της Αττικής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.Το ΣΠΑΥ Forum 2026 εντάσσεται στο στρατηγικό όραμα «Υμηττός 2030» και επιχειρεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών για την πρόληψη, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματική διακυβέρνηση, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον καθίστανται ολοένα και εντονότερες., συμμετείχε ως ομιλητής στη συζήτηση πάνελ με τίτλο:• Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ• Απόστολος Μούργος, Πρόεδρος ΤΕΧΑΝ• Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ• Μάνος Κιτσέλλης, Σύμβουλος ΣΠΑΥ Σύμβουλος περιβαλλοντικών προγραμμάτων και οργάνωσης δράσεων προστασίας της φύσης• Φίλιππος Μενάγιας, Environmental Services and Public Solutions Director, Όμιλος Επιχειρήσεων ΣαρακάκηΣυντονιστής: Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, Πρόεδρος ΙΤΑΚατά την τοποθέτησή του, ο Φίλιππος Μενάγιας αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο του τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού καθαριότητας και των σύγχρονων περιβαλλοντικών υπηρεσιών ως βασικών εργαλείων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης.Ως σημαντικότερες ευκαιρίες βελτίωσης των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στους ελληνικούς δήμους, με έμφαση στη διαχείριση απορριμμάτων και την πρόληψη κρίσεων αντί της αποσπασματικής αντιμετώπισής τους, ανέδειξε τον εκσυγχρονισμό του γηρασμένου στόλου οχημάτων καθαριότητας και πολιτικής προστασίας, καθώς και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.Όπως σημείωσε, επενδύσεις σε «έξυπνα» συστήματα αισθητήρων, διαχείρισης στόλου και ψηφιακής παρακολούθησης λειτουργιών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων, στη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και στην έγκαιρη πρόληψη πιθανών κρίσεων.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε επίσης στις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να μετασχηματίσουν την εικόνα των ελληνικών πόλεων μέσα στην επόμενη πενταετία, επισημαίνοντας τη σημασία της αξιοποίησης τεχνολογιών όπως αισθητήρες, GIS, μικροδορυφόροι, πλατφόρμες δεδομένων και ψηφιακά κέντρα διαχείρισης. Όπως υπογράμμισε, τα εργαλεία αυτά μπορούν να στηρίξουν τη μετάβαση σε ένα πιο οργανωμένο και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης, με λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και ενισχυμένη ανθεκτικότητα απέναντι σε κρίσεις.



Ιδιαίτερη μνεία έκανε ακόμη στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, μέσω της άμεσης υλοποίησης επενδύσεων σε εξοπλισμό και της οργάνωσης υπηρεσιών διαλογής στην πηγή σε χωριστά ρεύματα — όπως οργανικά και ανακυκλώσιμα υλικά — σύμφωνα με τα ολιστικά περιφερειακά σχέδια διαχείρισης. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, καθώς και η δραστική μείωση της ταφής απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ.



Τέλος, ο Φίλιππος Μενάγιας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση νέας κουλτούρας συμμετοχής, σεβασμού και συνυπευθυνότητας για τον δημόσιο χώρο. Όπως τόνισε, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία κράτους, ιδιωτικού τομέα και ενεργών πολιτών.

19.05.2026, 13:30