«Healthy Smiles»: Το νέο πρόγραμμα κινητής οδοντιατρικής φροντίδας των Γιατρών του Κόσμου με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos
«Healthy Smiles»: Το νέο πρόγραμμα κινητής οδοντιατρικής φροντίδας των Γιατρών του Κόσμου με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos
Η δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης και μακροχρόνιας συνεργασίας του Ομίλου Sani/Ikos με τους Γιατρούς του Κόσμου
Για πολλά παιδιά, η πρόσβαση σε οδοντιατρική φροντίδα εξακολουθεί να μην είναι δεδομένη. Με στόχο να φέρει τη φροντίδα πιο κοντά σε παιδιά και νέους που τη χρειάζονται περισσότερο, το νέο πρόγραμμα κινητής οδοντιατρικής φροντίδας «Healthy Smiles» των Γιατρών του Κόσμου, με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos, προσφέρει για πρώτη φορά δωρεάν οδοντιατρική εκτίμηση και συμβουλευτική στοματικής υγιεινής σε μαθητές των ειδικών σχολείων της Βόρειας Ελλάδας.
Μέσα από το πρόγραμμα «Healthy Smiles», εξειδικευμένο προσωπικό των Γιατρών του, διεξάγει προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο και εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σωστή στοματική υγιεινή, απευθείας στον χώρο των σχολείων. Επιπλέον, περιστατικά που χρειάζονται περαιτέρω ή πιο εξειδικευμένη φροντίδα παραπέμπονται στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη. Ήδη, κλιμάκιο του προγράμματος, επισκέπτεται όλα τα ειδικά δημοτικά σχολεία της Χαλκιδικής, προσφέροντας οδοντιατρικούς ελέγχους σε δεκάδες παιδιά, ενώ συνεχίζει τη διαδρομή του στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος.
Η δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης και μακροχρόνιας συνεργασίας του Ομίλου Sani/Ikos με τους Γιατρούς του Κόσμου, με επίκεντρο την πρόσβαση στην υγεία και την υποστήριξη ευάλωτων παιδιών, μητέρων, οικογενειών και κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, στήριξε συνολικά την έναρξη των νέων κοινωνικών δομών των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότερα από 2.000 άτομα από την ευρύτερη περιφερειακή κοινότητα έχουν λάβει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, ψυχική φροντίδα και κοινωνική υποστήριξη.
Παράλληλα, ο Όμιλος έχει στηρίξει ανθρωπιστικές αποστολές των Γιατρών του Κόσμου στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία, τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε Ουκρανούς πρόσφυγες, το Ανοικτό Κέντρο Παιδιών στη Θεσσαλονίκη με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και το Ανοικτό Κέντρο Διαμονής «A Step Forward» για ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά τους.
Όπως δήλωσε η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου:
«Η πρόσβαση στην οδοντιατρική φροντίδα παραμένει ζητούμενο για πολλά παιδιά, ιδίως εκείνα που ανήκουν σε ευάλωτα περιβάλλοντα. Εδώ και 36 χρόνια οι Γιατροί του Κόσμου διεκδικούμε την άρση των ανισοτήτων στην υγεία, μέρος της οποίας είναι και η στοματική υγιεινή που συχνά παραβλέπεται. Με την πολύτιμη στήριξη σταθερών συνεργατών μας, όπως ο Όμιλος Sani/Ikos, μπορούμε να φέρουμε τις υπηρεσίες εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται, εστιάζοντας στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση και να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν μένει χωρίς φροντίδα».
Μέσα από το πρόγραμμα «Healthy Smiles», εξειδικευμένο προσωπικό των Γιατρών του, διεξάγει προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο και εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σωστή στοματική υγιεινή, απευθείας στον χώρο των σχολείων. Επιπλέον, περιστατικά που χρειάζονται περαιτέρω ή πιο εξειδικευμένη φροντίδα παραπέμπονται στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη. Ήδη, κλιμάκιο του προγράμματος, επισκέπτεται όλα τα ειδικά δημοτικά σχολεία της Χαλκιδικής, προσφέροντας οδοντιατρικούς ελέγχους σε δεκάδες παιδιά, ενώ συνεχίζει τη διαδρομή του στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος.
Η δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης και μακροχρόνιας συνεργασίας του Ομίλου Sani/Ikos με τους Γιατρούς του Κόσμου, με επίκεντρο την πρόσβαση στην υγεία και την υποστήριξη ευάλωτων παιδιών, μητέρων, οικογενειών και κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, στήριξε συνολικά την έναρξη των νέων κοινωνικών δομών των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότερα από 2.000 άτομα από την ευρύτερη περιφερειακή κοινότητα έχουν λάβει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, ψυχική φροντίδα και κοινωνική υποστήριξη.
Παράλληλα, ο Όμιλος έχει στηρίξει ανθρωπιστικές αποστολές των Γιατρών του Κόσμου στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία, τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε Ουκρανούς πρόσφυγες, το Ανοικτό Κέντρο Παιδιών στη Θεσσαλονίκη με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και το Ανοικτό Κέντρο Διαμονής «A Step Forward» για ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά τους.
Όπως δήλωσε η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου:
«Η πρόσβαση στην οδοντιατρική φροντίδα παραμένει ζητούμενο για πολλά παιδιά, ιδίως εκείνα που ανήκουν σε ευάλωτα περιβάλλοντα. Εδώ και 36 χρόνια οι Γιατροί του Κόσμου διεκδικούμε την άρση των ανισοτήτων στην υγεία, μέρος της οποίας είναι και η στοματική υγιεινή που συχνά παραβλέπεται. Με την πολύτιμη στήριξη σταθερών συνεργατών μας, όπως ο Όμιλος Sani/Ikos, μπορούμε να φέρουμε τις υπηρεσίες εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται, εστιάζοντας στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση και να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν μένει χωρίς φροντίδα».
«Το πρόγραμμα «Healthy Smiles» έρχεται να ενισχύσει μια συνεργασία που βασίζεται στη συνέπεια, την αλληλεγγύη και την ουσιαστική ανταπόκριση σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες», επεσήμανε η Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos. «Για πολλά παιδιά, ένα υγιές χαμόγελο δεν είναι αυτονόητο. Μπορεί όμως να επηρεάσει ουσιαστικά την υγεία, την ανάπτυξη και την καθημερινότητά τους. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου, η φροντίδα φτάνει απευθείας στα παιδιά που τη χρειάζονται περισσότερο».
Ο Όμιλος Sani/Ikos στηρίζει ετησίως περισσότερους από 60 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ισπανία, υλοποιώντας δράσεις με επίκεντρο την υγεία, την εκπαίδευση, την προστασία ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, τη διατροφική ασφάλεια και την ανακούφιση από κρίσεις. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη, επενδύει συστηματικά σε πρωτοβουλίες με μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας δομές και υπηρεσίες που βελτιώνουν έμπρακτα την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα