«Healthy Smiles»: Το νέο πρόγραμμα κινητής οδοντιατρικής φροντίδας των Γιατρών του Κόσμου με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos

Κλείσιμο

Για πολλά παιδιά, η πρόσβαση σε οδοντιατρική φροντίδα εξακολουθεί να μην είναι δεδομένη. Με στόχο να φέρει τη φροντίδα πιο κοντά σε παιδιά και νέους που τη χρειάζονται περισσότερο, το νέο πρόγραμμα κινητής οδοντιατρικής φροντίδαςτωνμε τηπροσφέρει για πρώτη φοράκαισεΜέσα από το πρόγραμμα «Healthy Smiles», εξειδικευμένο προσωπικό των Γιατρών του,καιγια τη σωστή στοματική υγιεινή,. Επιπλέον, περιστατικά που χρειάζονται περαιτέρω ή πιο εξειδικευμένη φροντίδα παραπέμπονται στοτων Γιατρών του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη. Ήδη, κλιμάκιο του προγράμματος, επισκέπτεται όλα τα ειδικά δημοτικά σχολεία της Χαλκιδικής, προσφέροντας οδοντιατρικούς ελέγχους σε δεκάδες παιδιά, ενώ συνεχίζει τη διαδρομή του στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος.Η δράση αποτελεί μέρος τηςτου Ομίλου Sani/Ikos με τους Γιατρούς του Κόσμου, με επίκεντρο την πρόσβαση στην υγεία και την υποστήριξη ευάλωτων παιδιών, μητέρων, οικογενειών και κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, στήριξε συνολικά την έναρξη των νέων κοινωνικών δομών των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότερα από 2.000 άτομα από την ευρύτερη περιφερειακή κοινότητα έχουν λάβει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, ψυχική φροντίδα και κοινωνική υποστήριξη.Παράλληλα, ο Όμιλος έχει στηρίξειτων Γιατρών του Κόσμου στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία, ταγια την παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε Ουκρανούς πρόσφυγες, τοστη Θεσσαλονίκη με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και το«A Step Forward» για ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά τους.Όπως δήλωσε η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου,«Η πρόσβαση στην οδοντιατρική φροντίδα παραμένει ζητούμενο για πολλά παιδιά, ιδίως εκείνα που ανήκουν σε ευάλωτα περιβάλλοντα. Εδώ και 36 χρόνια οι Γιατροί του Κόσμου διεκδικούμε την άρση των ανισοτήτων στην υγεία, μέρος της οποίας είναι και η στοματική υγιεινή που συχνά παραβλέπεται. Με την πολύτιμη στήριξη σταθερών συνεργατών μας, όπως ο Όμιλος Sani/Ikos, μπορούμε να φέρουμε τις υπηρεσίες εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται, εστιάζοντας στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση και να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν μένει χωρίς φροντίδα».