Τα Estates Costa Lazaridi γιορτάζουν το κρασί σε Δράμα και Αθήνα
Τα Estates Costa Lazridi συμμετέχουν και φέτος σε δύο από τους σημαντικότερους οινικούς θεσμούς της χώρας, τη Δραμοινογνωσία στη Δράμα και τις Ανοιχτές Πόρτες στην Οινότρια Γη στο Καπανδρίτι Αττικής, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο κρασί, γνώση, τέχνη και μουσική
Το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 18:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες, να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και τη φιλοσοφία του κτήματος και να συμμετάσχουν σε μοναδικές δράσεις που αναδεικνύουν τον κόσμο του κρασιού.
Στην Αθήνα και στο κτήμα Οινότρια Γη, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο Μουσείο Οίνου–Κώστα Λαζαρίδη και να απολαύσουν συχνές ξεναγήσεις. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12:30, ο Σίμος Γεωργόπουλος θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Το Ελληνικό Κρασί», σε μια εκδήλωση που θα ακολουθηθεί από συζήτηση με το κοινό και μια ξεχωριστή οινική έκπληξη.
Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 12:30, τόσο στη Δράμα όσο και στην Οινότρια Γη, θα πραγματοποιηθεί το masterclass «Ασύρτικο στον Χρόνο: Η Εξέλιξη του Château Julia Ασύρτικο μέσα από μια Κάθετη Δοκιμή». Μέσα από διαφορετικές εσοδείες του Château Julia Ασύρτικο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την εξέλιξη της ποικιλίας στον χρόνο και να ανακαλύψουν πώς το κρασί μεταμορφώνεται καθώς ωριμάζει.
Το κόστος συμμετοχής στο masterclass είναι 15 ευρώ και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ.
Στη Δράμα, το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από live DJ set ηλεκτρονικής μουσικής με τον Jon Daviz το Σάββατο, ενώ το διήμερο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με live μουσική από την Κατερίνα Κανετίδου και τον Denis Efimenko.
Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, στον χώρο της Οινότριας Γης θα φιλοξενείται το TerraAmpeli με έκθεση κοσμημάτων και έργων τέχνης εμπνευσμένων από το κρασί και την άμπελο.
Η Δραμοινογνωσία και οι Ανοιχτές Πόρτες αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο του κρασιού μέσα από εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, γνώση, τέχνη και μουσική.
Κλείστε τη θέση σας για το masterclass της Αθήνας εδώ και της Δράμας εδώ.
Ακολουθήστε το Μουσείο Οίνου–Κώστα Λαζαρίδη στο Instagram για να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις.
