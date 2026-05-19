Ο τελικός του UEFA Europa League έρχεται στην COSMOTE TV

Τορίχνει αυλαία για την φετινή σεζόν την Τετάρτη 20/5, με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σενα μεταδίδεται στηνΟ αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00, στα κανάλια COSMOTE SPORT 1HD, COSMOTE SPORT 4K και COSMOTE SPORT START. Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV, καθώς και ο απεσταλμένος της στην Κωνσταντινούπολη, Στέφανος Αβραμίδης, θα βρίσκονται στην «καρδιά» των εξελίξεων για να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ του τελικού.Η Άστον Βίλα επιστρέφει σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά μετά το 1982, όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Στο πάγκο της έχει τον έμπειρο προπονητή Ουνάι Έμερι, ο οποίος έχει κατακτήσει το τρόπαιο άλλες τέσσερις φορές, τρεις με τη Σεβίλλη (2014,2015, 2016) και μία με τη Βιγιαρεάλ (2021). Στον δρόμο τους προς τον τελικό, οι Άγγλοι απέκλεισαν τις Λιλ, Μπολόνια και Νότιγχαμ Φόρεστ. Από την άλλη πλευρά, η Φράιμπουργκ συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκό τελικό. Υπό την καθοδήγηση του Γιούλιαν Σούστερ, έκανε μια εξαιρετική πορεία αποκλείοντας ομάδες όπως η Γκενκ, η Θέλτα και η Μπράγκα.Η εκπομπήμε τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών από απόψε (Τρίτη 19/5, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD), μεταφέροντας το κλίμα του μεγάλου τελικού. Η εκπομπή θα επιστρέψει ανήμερα του τελικού, πριν και μετά τη λήξη του αγώνα (20:00 & 00:30, COSMOTE SPORT 1HD & START), με πλούσιο ρεπορτάζ, αφιερώματα, απευθείας συνδέσεις από την Κωνσταντινούπολη, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλο το παρασκήνιο της βραδιάς.