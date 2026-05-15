Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

Τι κάνει ηόταν στο σπίτι … παίζει ηΜε ποιον κορυφαίο αθλητή θα ήθελε να πιει καφέ και να κάνει gossip; Και ποιον θα επέλεγε για συμπαίκτη σε ένα ριάλιτι;Η δημοφιλής ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά Grand Hotel του ANT1, έδωσε τις απαντήσεις στοστο οποίο βρέθηκε καλεσμένη. Με άνεση και αυτοσαρκασμό, μίλησε για την καθημερινότητά της δίπλα στον σύντροφό της,, ο οποίος είναι φανατικός φίλος της ΑΕΚ, αποκαλύπτοντας πως όταν η ομάδα του παίζει… εκείνη επιλέγει διακριτικά να αλλάζει δωμάτιο.Δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον αγώνα-φιέστα τηςγια την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό, που διεξάγεται την Κυριακή (19:30) στην Allwyn Arena, προβλέποντας – με παιχνιδιάρικη διάθεση – νίκη της Ένωσης.Το κέφι κορυφώθηκε όταν αποδέχθηκε το challenge τηςεπιχειρώντας μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να αναπαραγάγει εμβληματικούς πανηγυρισμούς κορυφαίων αθλητών, όπως τουτουτουκαι τουχαρίζοντας απολαυστικές στιγμές.Το highlight της εμφάνισής της, ωστόσο, ήρθε στο φινάλε, όταν έβαλε τη δική της σφραγίδα δημιουργώντας έναν πρωτότυπο αθλητικό πανηγυρισμό που βάφτισε «Τσα»!Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.