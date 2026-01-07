Parfois και Cooltrends επενδύουν στρατηγικά στην ελληνική αγορά με νέο Flagship Store στην Ερμού 30

Η ελληνική αγορά μόδας συνεχίζει να προσελκύει επενδύσεις με ξεκάθαρο στρατηγικό αποτύπωμα, με την Parfois και τον όμιλο Cooltrends να επιβεβαιώνουν τη δυναμική τους μέσα από το άνοιγμα του νέου flagship καταστήματος της Parfois στην Ερμού 30. Το κατάστημα εγκαινιάστηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την εξέλιξη του brand στην Ελλάδα όσο και για τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική του ομίλου Cooltrends.Σε έναν χώρο τριών επιπέδων 500 τ.μ. και καθαρής επιφάνειας πώλησης 300 τ.μ., το νέο flagship λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη νέα εικόνα της Parfois. Φωτεινό, σύγχρονο και σχεδιασμένο με έμφαση στη λειτουργικότητα και την εμπειρία του καταναλωτή, αποτυπώνει τον χαρακτήρα της Parfois ως σύγχρονου lifestyle brand, όπου το στυλ εκτείνεται πέρα από το αξεσουάρ και μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη καθημερινή εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν εκτός από τις βασικές Spring/Summer και Fall/Winter όλες τις νέες συλλογές, exclusive collaborations, καθώς και κοσμήματα, υποδήματα και άλλα αξεσουάρ καθημερινής χρήσης, μέσα σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξερεύνηση και την προσωπική έκφραση.

Το νέο κατάστημα της Ερμού ενσωματώνει τη νέα διεθνή εικόνα της Parfois, με οργανικές γραμμές, καμπύλους τοίχους και μια ροή που καθοδηγεί φυσικά τον επισκέπτη ανάμεσα στα διαφορετικά product universes. Η επιλογή υλικών σε ουδέτερους τόνους, οι διακριτικές υφές, τα έπιπλα από ανοιχτό ξύλο και οι μεταλλικές λεπτομέρειες δημιουργούν ένα περιβάλλον διακριτικής πολυτέλειας που αναδεικνύει τα προϊόντα χωρίς να τα επισκιάζει. Η σαφής οργάνωση του χώρου σε επιμέρους κατηγορίες και η ευελιξία του εξοπλισμού υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα του καταστήματος και τη δυνατότητα προσαρμογής του στις ανάγκες κάθε συλλογής.